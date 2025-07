Vadnai Jonatán már a 2028-as olimpiai helyszínnel ismerkedik

MAJDNEM HÁROM HETET, július 1-től 20-ig edzőtáborozott a 2028-as Los Angeles-i olimpia helyszínén a vitorlázó Vadnai Jonatán, aki a tavalyi párizsi nyári játékokon a negyedik helyen végzett az ILCA 7-es hajóosztályban. Mielőtt a tengerentúlra repült volna, a horvátországi Splitben dolgozott a csapatával, majd néhány napra hazaugrott Balatonfüredre, ahol testvérével, az egykori olimpikon Benjaminnal edzett együtt.

„Délelőttönként felhős volt az idő és kellemes a hőmérséklet, délutánra kisütött a nap, miközben a víz kicsit hűvös, 18 fokos maradt – mondta Vadnai Jonatán a Nemzeti Sportnak. – A nagy hőmérséklet-különbség miatt délután három és hat óra között felerősödött a termikus széláramlat, amit mi »sea breeze-nek« nevezünk, ez akár húszcsomós szelet is jelentett. Ezek a körülmények elég stabilak voltak mindennap, néha kicsit gyengült, de húsz napon keresztül ugyanonnan fújt a szél.”

Vadnai Jonatán először nyolc napot töltött a 2028-as olimpia majdani helyszínen, naponta három-négy órát volt kint a vízen, aztán indult egy Grand Slam-versenyen tizenöt kilométerrel délebbre, de a csapatával úgy döntöttek, hogy ez a viadal most kevésbé fontos, mint hogy megismerjék a következő olimpiai pályát, így csak a verseny előtti napon utaztak át, és utána néhány napra még visszatértek.

„A verseny négy napig tartott, kicsit meg is betegedtem előtte, de örültem, hogy helytálltam, végül hetedik lettem – folytatta a májusban egy világbajnoki negyedik helyet is begyűjtó magyar vitorlázó. – Lehet, ősszel még visszatérünk edzeni Los Angelesbe, de az elkövetkező években még többször szeretnék ott vitorlázni, jövőre például legalább két hónapra szeretnék kimenni, hogy minél jobban megismerjem. Igaz, ott csak egy szélirány volt, így akár hamar ki is lehetne ismerni, azonban mivel Los Angelesben gyakorolnak a legnagyobb riválisok is, még alaposabban kell tanulmányoznunk, hogy minél jobban ismerjük a pálya minden egyes méterét.”

Vadnai Jonatán a 2024-es párizsi olimpiát megelőzően évente több hónapot töltött Marseille-ben, a vitorlásversenyeknek otthont adó kikötőben. Megfigyelései szerint különbségek és hasonlóságok is vannak a két helyszín között, Franciaországban több szélirány volt, de az egyik nagyon hasonló, mint a Los Angeles-i.

„A nagy tengeri hullámok a szélhez képest balról jönnek, kisebb hullámok vannak rajta, technikailag is hasonló, és itt sincsenek nagyobb áramlások – magyarázta Vadnai. – Los Angeles amúgy jópofa, fókák napoznak a bójákon és a tankereken, százával vonulnak a delfinek, a sirályok helyett pedig a pelikán a gyakoribb.”

A sportoló most már leginkább az augusztus 9. és 16. között Svédországban sorra kerülő Európa-bajnokságra készül, amelynek helyszínére elsején utazik ki. Illetve lehet, hogy szeptemberben indul egy hollandiai Grand Slam Final versenyen is, amelyre a kategória tíz legjobb versenyzőjét hívják meg és egy új formátumot tesztelnek.

„Olyan helyszíneket keresünk az edzőpartnereimmel, ahol a Los Angeles-ihez hasonlóak a körülmények, és amit most személyesen is megtapasztaltunk, így már ehhez viszonyítva választunk majd helyszínt a téli edzőtáborozáshoz, hogy minél több minőségi munkát tudjunk végezni az olimpiára készülve” – tette hozzá Vadnai Jonatán, aki a VisitBalaton365 sportnagykövete lett, miután a Magyar Vitorlásszövetség a balatoni régió aktív életmódhoz kötődő értékeinek bemutatására stratégiai együttműködést kötött a márkával, amely támogatja a sportoló olimpiai felkészülését.