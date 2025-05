Koleszár címet védett, Guzi először aranyérmes az öttusa-ob-n

Ha valaki a budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérről szombaton napközben szállt fel, és bal oldalra, az ablakhoz foglalt jegyet, rövid ideig betekintést nyerhetett az öttusa országos bajnokság versengésébe – a Vilmos Endre Sportcentrum ugyanis közvetlenül a légikikötő szomszédságában helyezkedik el, és szinte ötpercenként suhantak el a felszálló gépek, amíg a versenyzők éppen az akadály-, vagy a focipályán suhantak.

A férfiaknál a pénteki körvívást élen záró Szép Balázs (Újpesti TE, 17–6) kiemeltként kezdett a nyolcaddöntőben, ám az első asszójában kikapott Tamás Botondtól (Újpesti TE, 10–13), aki aztán egészen a legjobb négyig elment. A fináléban Koleszár Mihályt (Csepel, 15–8) legyőzte klubtársa, a körvívásban hatodikként végző Pataki Zsombor, így ő nyerte meg a vívást – az idén két világkupaversenyen is ezüstérmes Koleszár viszont a leggyorsabb OCR-pályát teljesítette 27.37 másodperccel, így tovább növelte az előnyét az élen – rajta kívül a honvédos Basa Botond (27.76) csapott a gombra 30 másodpercen belül. Tamás Botond a 200 méteres úszást követően zárkózott Koleszárra – övé lett a legjobb idő 2:02.63 perccel. Koleszár ideje is erős volt, 2:03.86-tal a negyedik volt a rangsorban, viszont 10 pontos büntetést kapott, miután a bírók jelzésénél hamarabb hagyta el a medencét.

Ez viszont csupán annyit jelentett, hogy a csepeli versenyző nem 20, hanem 10 másodperc előnnyel rajtolt az élen, és bár az első lövészetét eléggé elrontotta, a folytatásban jobban lőtt, így Tamás Botond nem tudta jobban megközelíteni. Harmadikként az Európa-bajnok Bereczki Richárd (Csepel) ért célba, aki a negyeddöntőig jutott a vívásban, és bár közepes akadálypályát (38.64) futott, második lett a medencében (2:02.82), és negyedikként rajtolt, négy másodpercre a harmadik Gyurka Marcelltől (KSI), akit hamar meg is előzött, és a legjobb kombináltszám-idővel (10:27) felállhatott a dobogó alsó fokára. Gyurka végül hatodik lett. A hetedikként induló Szép Balázs a második legjobb időt (10:28) futotta a „mezőn”, és a negyedik helyig kapaszkodott fel.

A nőknél papírforma-eredmény született a vívásban, a körvívásban első két helyen végző versenyző csapott össze a döntőben. Az országos bajnokság nyílt mivoltának köszönhetően a cseh Karolína Krenková is elindulhatott a viadalon, meg is nyerte a körvívást pénteken 24–4-es mérleggel, öt követte Gulyás Michelle (Újpesti TE) 20–8-as aránnyal, a fináléban viszont az olimpiai bajnok volt a jobb. Bár az akadálypályán a buzogánynál esett egyet, és elég sok időt vesztett (52.71), ezt a medencében igyekezett visszahozni, ő volt a leggyorsabb 2:11.46 perccel – még az említett rontással együtt is ő indulhatott az élről.

A lányok záró száma izgalmasnak ígérkezett, öten is tíz másodpercen belül indultak az élen, Eszes Noémi (Lőrinc 2000 SE) két, Turbucz Ivola (Volán Fehérvár) három, Guzi Blanka (DVTK) négy, Mészáros Emma (Trion SC) tíz másodpercre követte az éllovas Gulyást. Az első helyért folyó küzdelem aztán hamar Gulyás és Guzi versenyfutásáról szólt, mindketten nagyjából hasonlóan magas szinten lőttek, két sorozat után az UTE öttusázója magabiztosan vezetett, de a DVTK versenyzője nem került messzebb nagyjából ötven méternél. A harmadik lövészet után viszont Guzi gyorsított, és másfél körrel a vége előtt megelőzte Gulyást, majd a hibátlan utolsó sorozata eldöntötte kettejük versengését. Harmadikként Bauer Blanka (Újpesti TE) futott be, aki egészen a nyolcadik helyről, a dobogótól 29 másodperc hátrányból kapaszkodott fel.

Koleszár Mihály megvédte tavalyi országos bajnoki címét, míg Guzi Blanka karrierje első ob-aranyérmét szerezte meg – Gulyás Michelle sorozatban négy ob-győzelem után ezúttal ezüstérmes lett.

Koleszár Mihály, kétszeres országos bajnok öttusázó: – Izgatottan vártam a versenyt. A világkupaversenyek azért kivettek belőlem, nem voltam a legfrissebb, de összességében amire képes vagyok, azt sikerült teljesítenem. Voltak hibáim szinte végig, de nagyon örülök, hogy így is nyertem, és a KSI után a Csepellel is országos bajnoki címet szerezhettem. Fantasztikus versenyzőkkel mérhettem össze a tudásomat, Boti is nagyszerűen teljesített, az pedig külön öröm, hogy a rutinos Ricsi elhozta a bronzérmet, óriási fejlődést mutatott a közelmúltban – jól ösztönözzük egymást.

Guzi Blanka, országos bajnok öttusázó: – Tanultam a budapesti világkupából, taktikusan építettem fel az egész versenyt, az akadálypályán pedig sikerült mentenem egyet a buzogánynál. Évek óta szerettem volna magyar bajnok lenni, de nem arra koncentráltam, hogy mindenáron nyerni akarjak, nem helyeztem magamra nyomást azzal, hogy korábban ez nem jött össze, és csak az első hely az elfogadható. Annyit kértem a Jóistentől, hogy adjon erőt, hogy kihozhassam magamból a legjobbat, és ez sikerült – ejtettem apró hibákat, de összességében minden tökéletesen alakult! VÉLEMÉNYEK

ÖTTUSA

ORSZÁGOS BAJNOKSÁG, VILMOS ENDRE SPORTCENTRUM

Férfiak

Egyéni. Országos bajnok: Koleszár Mihály (Csepel) 1566 pont, 2. Tamás Botond (UTE) 1556, 3. Bereczki Richárd (Csepel) 1538

Csapat. Ob: Csepel (Koleszár, Bereczki, Pataki) 4563, 2. UTE (Tamás B., Szép, Holéczy-Fehér) 4445, 3. KSI (Gyurka, Péter Á., Fábián M.) 4357

Nők

Egyéni. Ob: Guzi Blanka (DVTK) 1450, 2. Gulyás Michelle (UTE) 1437, 3. Bauer Blanka (UTE) 1415

Csapat. Ob: UTE (Gulyás, Bauer, Herbák) 4237, 2. BHSE (Dulai, Basa L., Zemán) 2686