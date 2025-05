Formula–E: törölt időmérő, óriási taktikai húzás és Vandoorne-győzelem Japánban

Mostoha körülmények fogadták a mezőnyt dupla hétvégének otthont adó Tokióban, s a heves esőzések, valamint vízátfolyások el is lehetetlenítették az időmérő megrendezését. A rajtsorrendről ennek értelmében a második szabadedzésen elért eredmény döntött, ami kedvezett a bajnokságot vezető Oliver Rowlandnak, hiszen így ő szerezte meg a pole pozíciót, és várhatta az élről a piros lámpák kialvását. Mellőle Edoardo Mortara rajtolhatott, míg a második sorban Norman Nato és Taylor Barnard foglalhatott helyet.

Nyck De Vries az ötödik, míg a vb-éllovas Rowland fő kihívói, a Porsche-versenyzők, António Félix da Costa és a címvédő Pascal Wehrlein a top 10-en kívülről vághattak neki a futamnak.

A mezőnyt továbbra is vizes körülmények fogadták Japánban, és a versenyirányítás nem is engedte el azonnal a versenyzőket, hanem lehetőséget biztosított a számukra, hogy a biztonsági autó mögött eltöltött négy kör során feltérképezzék a pályaviszonyokat. Ezután állórajt következett, s Rowland nemcsak megtartotta a vezetést, hanem rövidesen magabiztos előnyre tett szert, s úgy tűnt, onnantól nem igazán tud senki fenyegetést jelenteni rá.

A brit mögött Mortara érkezett, a harmadik helyre Barnad lépett előre, míg negyedikként a támadó üzemmódot elsőként használó Sébastien Buemi haladt. A svájci hamarosan maga mögé utasította a McLarent, majd Mortara ellen is sikeres offenzívát indított még ugyanabban a körben, hogy aztán célba vegye Rowlandot.

Ezt követően Mortara és Barnard is ellőtte az egyik támadó üzemmódot, előbbi vissza is előzte Buemit, míg utóbbi De Vries ellen mutatott be remek manővert, méghozzá a 16-os kanyarban, ahol a nyitó gyakorláson összetörte az autóját. A 10. körben Rowland még mindig kényelmes előnnyel vezetett úgy, hogy időközben ő is aktiválta a támadó módot.

A vb-éllovast ekkor Mortara, Buemi, Barnard és De Vries sorrendben követte az első ötös, miközben Stoffel Vandoorne a mezőnyből elsőként teljesítette a kötelező kiállását. Ez döntőnek bizonyult, ugyanis a 13. körben piros zászlóval meg kellett szakítani a versenyt Maximilian Günther technikai meghibásodása miatt, ami a DS Penske leállásához vezetett.

A kényszerszünet azt jelentette, hogy a Maserati belga versenyzője visszanyerte a bokszlátogatással elvesztegetett időt, miközben tudta, hogy rajta kívül mindenki másnak még ki kell állnia legalább egyszer! Az újabb állórajt után Vandoornéra nem is volt ellenszer, a pilóta élre állt a kerékcserék után, s noha egyszer eltalálta a falat, így sem veszélyeztette senki az első helyét, s végül 8 másodperccel Rowland előtt szelte át a célvonalat. A belga 49 verseny után állhatott fel újra a dobogóra felső fokára, míg a brit a második helyével 60 pontra növelte az előnyét az összetettben, a széria története során még egyetlen pilóta sem vezetett ilyen nagy különbséggel az adott szezon ezen pontján.

Harmadikként Barnard látta meg a kockás zászlót, aki Mortarat a bokszkiállások során utasította maga mögé. Utóbbi versenyzőn Buemi a 33. körben, majd nem sokkal később Dan Ticktum is áthámozta magát, az első ötöst így a svájci és a brit tette teljessé, míg Mortarának meg kellett elégednie a hatodik pozícióval. A hetedik Da Costa lett, majd De Vries, Jean-Éric Vergne, valamint Robin Frijns tette teljessé az első tízes sorát.