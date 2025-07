Formula–E: Cassidy tökéletes versenyzéssel szerezte meg a bajnoki 2. helyet a londoni záró futamon

Noha Dan Ticktum volt a leggyorsabb a vasárnapi időmérőn, a rajtbüntetése miatt csak a hatodik pozícióból várhatta a záró futam rajtját Londonban. Az első helyet Nick Cassidy örökölte meg, míg mellőle Maximilian Günther rugaszkodhatott el. A második sorban Mitch Evans és Pascal Wehrlein foglalhatott helyet, míg az ötödik rajtkockából Nyck de Vries vághatott neki a körös versenynek.

Cassidy jól jött el és sikerült megtartania a vezetést, mögötte Günther, Evans, De Vries és Wehrlein sorrendben fordult el az első ötös, miközben Edoardo Mortara az autó hibája miatt kényszerült korán feladni a küzdelmet. A következő körökben több pozíciócsere is történt az élmezőnyben: De Vries feljött a második helyre, a hollandot Evans követte, míg mögöttük a bajnok, Rowland érkezett, igaz, Nico Müller szorosan érkezett a nyomában.

A brit ezt követően több pilótatársával egyetemben aktiválta a támadó üzemmódot, és pár körön belül felküzdötte magát a második helyre Cassidy mögé, miközben De Vries, Evans és Wehrlein zárta a top 5-öt, amikor teljes pályás sárga zászlós jelzés lépett érvénybe. A korlátozást Rowland és De Vries idézte elő, amikor a kettős összeért.

Bár a brit első szárnya sérült, eleinte úgy tűnt, ez nem gátolja, és tudta tartani a pozícióját De Vries előtt, miközben Cassidy már közel 3 szekundumos előnnyel vezetett. Rowland aztán egy helyet vesztett, majd Evansszel keveredett csatába, aminek falazás lett a vége. A bajnok féltávnál szállt ki a futamból, amely biztonsági autó mögött folytatódhatott.

Ekkor továbbra is Cassidy nevével kezdődött a lista, őt De Vries, Evans, Wehrlein, illetőleg Günther követte az első ötösben. Míg Cassidy az újraindítás után is töretlenül őrizte az első helyét, mögötte nagy volt a csata: Evans megelőzte De Vriest, a negyedik pozícióba Dennis zárkózott fel, míg Wehrlein továbbra is ott tanyázott a top 5-ben. Az utolsó körökben viszont visszaesett a Porsche-pilóta, miután megsérült az autója.

A Cassidy, Evans, De Vries alkotta hármas mögé Sébastian Buemi zárkózott fel, miközben az is biztossá vált, hogy a második helyen haladó Jaguar-pilóta 5 másodperces időbüntetést kap.

A csapattól búcsúzó Cassidy győzelmét már senki sem tudta veszélyeztetni, az új-zélandi 13 és fél másodperc előnnyel szelte át a célvonalat a második helyre előrelépő De Vries előtt, aminek révén bebiztosította a második helyezését az egyéni összetettben. A harmadik Buemi lett, majd Dennis, Evans, António Félix da Costa, Günther, Wehrlein és Lucas di Grassi zárta a pontszerzők sorát.

A csapatbajnoki címet a Porsche szerezte meg a Jaguar és a Nissan előtt.

Ezzel véget ért a 2024–2025-ös kiírás, folytatás december 6-án Sao Paulóban.

A világbajnokság végeredménye

1. Oliver Rowland (brit, Nissan) 184 pont

2. Nick Cassidy (új-zélandi, Jaguar) 156 pont

3. Pascal Wehrlein (német, Porsche) 145 pont

4. Taylor Barnard (brit, McLaren) 112 pont

5. António Félix da Costa (portugál, Porsche) 111 pont

6. Jean-Éric Vergne (francia, DS Penske) 99 pont

7. Jake Dennis (brit, Andretti) 93 pont