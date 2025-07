Formula–E: az ötödik helyről rajtoló Cassidy nyert a londoni versenyen

Mitch Evans szerezte meg a pole pozíciót szombati időmérőn Londonban, így ő várhatta az élről a piros lámpák kialvását az utolsó előtti verseny előtt. Mellőle Nyck de Vries rajtolhatott, míg a második sorban Pascal Wehrlein és Dan Ticktum foglalhatott helyet. A bajnoki címet már bebiztosító Oliver Rowland eközben a tizenkettedik rajtkockából indulhatott.

Evans jól jött el, és sikerült megtartania a vezetést De Vries és Wehrlein előtt, a negyedik helyre Nick Cassidy lépett előre, ötödikként Ticktum fordult el, míg hátrébb több incidens is történt: Maximilian Günther szedett össze sérült, majd torlaszolta el az utat a két McLaren előtt, aminek következtében már az első körben pályára kellett küldeni a biztonsági autót.

A verseny a harmadik körben folytatódhatott, Evans jól jött el az újraindításnál, míg mögötte változatlan sorrendben fordult be az első ötös. Noha Evans nem igazán tudott elhúzni az élen, De Vries nem találta rajta a fogást, és hosszú vonat alakult ki mögöttük.

A kötelező kiállások sorát Sam Bird és Jake Hughes kezdte meg, akiket rövidesen a többiek is követtek. Közben változás történt az élen is: De Vries, Wehrlein, illetve David Beckmann is megelőzte Evanst, aki így a negyedik helyre szorult vissza a támadó üzemmód felvétele után. Ahogyan egyre többen álltak ki a bokszutcába, és aktiválták a támadó üzemmódot, úgy kavarodott össze a sorrend, igaz, De Vries továbbra is kitartott az élen.

Mögötte Cassidy, Wehrlein, Vandoorne és Bird alkotta az első ötös sorát tíz körrel a vége előtt, míg a pole-ból elrugaszkodó Evans hetedikként haladt. A 28. körben aztán helycsere történt az élen: Cassidy keményen támadta De Vriest, és a kettős össze is ért, mielőtt az új-zélandi átvette volna a vezetést.

A 31. körben Dennis a remekül védekező Edoardo Mortrarát utasította magát, míg Ticktum először Evanst forgatta ki, majd nem sokkal később belecsúszott a falba, miután rosszul mérte fel a féktávot. Utóbbi eset nyomán másodszor is pályára kellett küldeni a biztonsági autót, ekkor Cassidy állt az élen De Vries és Wehrlein előtt, majd Stoffel Vandoorne és Dennis egészítette ki a top 5-öt.

A korlátozás a 35. körben ért véget, és Cassidynek ezúttal is sikerült megtartania a vezetést, miközben az is biztossá vált, hogy egy körrel meghosszabbítják a versenytávot. Két körrel később újabb incidens történt, ezúttal Nico Müller szállt bele a falba, de a mezőny ezúttal megúszta sárga zászlós jelzéssel.

A folytatásban már nem változott az élen a helyzet, Cassidy aratott sikert De Vries és Wehrlein előtt, Vandoorne negyedik, Dennis ötödik lett. A hatodik helyen Jean-Éric Vergne ért célba, majd Mortara, Robin Frijns, Norman Nato, illetve Evans zárta az első tízest. Rowland a tizenegyedik pozícióban látta meg a kockás zászlót.

Folytatás vasárnap 13 óra 20 perckor a második időmérővel.

A világbajnokság élmezőnye 15 verseny után

1. Oliver Rowland (brit, Nissan) 184 pont (már bajnok)

2. Pascal Wehrlein (német, Porsche) 141 pont

3. Nick Cassidy (új-zélandi, Jaguar) 127 pont

4. Taylor Barnard (brit, McLaren) 112 pont

5. António Félix da Costa (portugál, Porsche) 103 pont

6. Jean-Éric Vergne (francia, DS Penske) 97pont

7. Jake Dennis (brit, Andretti) 87 pont