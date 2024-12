Az év legjobbjai – Szavaztak a sportszövetségek

A hatvan éve készült első összeállításban az MTI munkatársai húsz sportág legjobbjairól szavaztak. A győztesek között voltak az abban az évben rendezett tokiói játékok magyar hősei, így az öttusázó Török Ferenc, a sportlövő Hammerl László, a vívó Rejtő Ildikó vagy a labdarúgó-válogatottal aranyérmes és a tornán gólkirály Bene Ferenc. De bekerült a legjobbak közé az ejtőernyős Stanek Erzsébet is, a „21 éves szerszámkiadó (...) új világrekordot állított fel 77 cm-es átlagteljesítménnyel” a vb-n.

Az első lista óta a menetrend módosult, már az egyre növekvő számú sportszövetségek választanak minden évben egy férfi és egy női sportolót.

A voksolás történetében az abszolút csúcstartó Portisch Lajos sakknagymester, aki 23-szor lett első 1964 és 1994 között.

Az idei győztesek közül kiemelkedik a tájékozódási búvárúszó Balázs Péter 21. elsőségével, míg a vitorlázó Érdi Mária 12. alkalommal, az asztaliteniszező Póta Georgina, a bridzsező Fischer Brigitta és a sífutó Kónya Ádám tizenegyedszer, a gyorsasági görkorcsolyázó Gardi Dominika, az erőemelő Szabó Ágnes, valamint a versenytáncos Andrea Silvestri és partnere, Váradi Martina egyformán tizedszer bizonyult a legjobbnak.

A párizsi olimpiai bajnokok közül az úszó Kós Hubert és Milák Kristóf (megosztva), a nyíltvízi úszó Rasovszky Kristóf, a tekvondós Márton Viviana, az öttusázó Gulyás Michelle és a párbajtőrcsapattal aranyérmes Andrásfi Tibor az élen végzett sportága listáján is. Labdarúgásban újra a Liverpool magyar válogatott játékosa, Szoboszlai Dominik érdemelte ki az év legjobbja címet.

A legeredményesebb hazai kluboknak az MTK bizonyult nyolc elsőséggel.

Asztalitenisz:

András Csaba (TTC OE Bad Homburg) 2.

Póta Georgina (Budaörsi SC) 11.



Atlétika:

Halász Bence (Szombathelyi Dobó Sportegyesület) 6.

Krizsán Xénia (MTK Budapest) 3.



Autósport:

Michelisz Norbert (Pro-M Kft.) 7.

Németh Eszter (Széchenyi István Egyetem SE) 1.



Birkózás:

kötöttfogás:

Szilvássy Erik (Csepeli BC) 1.

szabadfogás:

Muszukajev Iszmail (FTC) 4.

Nagy Bernadett (UTE) 2.



Bridzs:

Argay Zsolt (MTK Budapest) 1.

Fischer Brigitta (MTK Budapest) 11.



Búvárúszás:

apnea:

Mayer András (nOxygen Apnea Club) 2.

Törőcsik Zsófia (nOxygen Apnea Club) 1.

uszonyosúszás:

Kiss Nándor (Mátrai Erőmű Búvárklub) 2.

Pernyész Dorottya (Debreceni Búvárklub) 3.

tájékozódási búvárúszás:

Balázs Péter (Amphora Búvárklub) 21.

Hatházi Katalin (Amphora Búvárklub) 8.



Cselgáncs:

Tóth Krisztián (MTK Budapest) 7.

Pupp Réka (Atomerőmű SE) 2.



Curling:

Ézsöl Gábor (FTC) 2.

Joó Linda (Vasas SC) 2.



Erőemelés:

erőemelés:

Enahoro Asein (Westfit Gym SE) 3.

Fawal Margit (PowerBuilder SE) 1.

fekvenyomás:

Schauer Kornél (Sugó Power SE) 1.

Szabó Ágnes (Békéscsabai Súlyemelő SE) 10.



Evezés:

Pétervári-Molnár Bendegúz (Budapest Evezős Egyesület) 4.

Gadányi Zoltána (MTK Budapest) 3.



Fallabda:

Farkas Balázs (Squashberek, Tatabánya) 6.

Chukwu Hannah (Squashberek, Tatabánya) 5.



Fitnesz:

Bogdán Szofia (Marcipán Fitness SE) 1.



Floorball:

Ádám Milán (Benlose Floorbal Club, dán) 1.

Magyar Petra (UHC WASA St. Gallen, svájci) 1.



Footgolf:

Sipőcz Artúr (Kastélydombi SE) 1.

Nagy Anett (Forest Hills Footgolf Team) 1.



Golf:

amatőr:

ifj. Sárközi Richárd (Zala Springs Golf Resort) 1.

Jaczkovics Emma (Golfiesta SE) 3.

profi:

Morozov Mikhail (PGA of Hungary) 1.



Gó:

Balogh Pál (Origó) 1.

Bővízné Detre Judit (MGE) 1.



Gyorsasági görkorcsolya:

Dávid Dávid (Korcsolyázó Diáksport Egyesület Szeged) 1.

Gardi Dominika (Tornádó Team Szeged) 10.



Grappling:

Szűcs Kristóf (Gracie Barra Roseville) 1.

Kis Nikolett (Fox Küzdősport Egyesület) 1.



Hódeszka:

Szabó Marcell (Snow Waves Sport Egyesület) 2.

Brunner Blanca (Magyar Testnevelési Egyetem Sportegyesülete) 2.



Íjászat:

Gáspár Tamás (MESE Egyesület) 1.

terep:

Molnár József (Haladás VSE) 2.

3D:

Gondán György (Eleven Világ Íjász Egyesület) 4.

történelmi:

Koczka László (Csemői Palotás SE) 2.



Jet-ski:

Jászai Csongor (Aktív SC Szabadidő és Extrémsport Sportegyesület) 3.



Jégkorong:

Hári János (Hydro Fehérvár AV19) 2.

Odnoga Lotti (SDE HF) 1.



Kajak-kenu:

Varga Ádám (KSI SE/FTC) 1.

Csipes Tamara (BHSE) 4.



Karate:

Tadissi Yves Martial (BHSE) 5.

Fleischer Dóra (MTK Budapest) 1.



Kerékpár:

Valter Attila (Visma-Lease a Bike) 6.

Vas Blanka (SD Worx-Protime) 6.



Kézilabda:

A magyar szövetség (MKSZ) később nevezi meg az év legjobbjait.



Kickbox:

Nagy Rita Katalin (Combat DSC) 1.

Szmolek Emánuel (Controll SE) 1.



Korcsolya:

rövidpályás gyorskorcsolya:

Jászapáti Péter (SZKE) 1.

Sziliczei-Német Rebeka (FTC) 1.

műkorcsolya:

Pavlova Maria, Sviatchenko Aleksei (páros, FTC) 2.

Ignateva Mariia, Szemko Danijil (jégtánc, Hoffmann Korcsolya Akadémia) 3.

gyorskorcsolya:

Bödei Bálint (SSTE) 1.

Bíró Hanna (TTKE) 1.



Kosárlabda:

Perl Zoltán (Falco-Vulcano Energia KC Szombathely) 3.

Juhász Dorka (Schio/Minnesota Lynx) 1.



Labdarúgás:

nagypálya:

Szoboszlai Dominik (Liverpool, angol) 3.

Csiszár Henrietta (Internazionale, olasz) 2.

futsal:

Fekete Márk (ScoreGoal Kecskemét Futsal) 1.

Gajzágó Flóra (DEAC) 1.

Lábtoll-labda:

Rab Alexander (Újszászi VVSE) 2.

Farkas Lilla (Újszászi VVSE) 4.



Lovassport:

Kaizinger Balázs (Bábolna Ménesbirtok Lovas Kör) 1.

Fonyódi Ildikó (Pondera Lovas Sportegyesület) 1.



Motorsport:

Zanócz Noel (Fantic Factory Racing) 1.

Tamás Lora (Danuvia 125 Sport és Közösségfejlesztő Egyesület) 1.



Motoros vízisport:

Havas Attila (Inter-Trím Garázs Kft.) 2.



Műugrás:

Kovács Eszter (Rugóláb Sportegyesület) 1.

Szabó Péter (Pénzügyőr SE)



Ökölvívás:

Kovács Richárd (NYVSC) 2.

Hámori Luca (Fitt-Box Club Kőszeg) 4.



Öttusa:

Bőhm Csaba (Kőbánya SC) 2.

Gulyás Michelle (UTE) 3.



Padel:

Schmidt-Bohn Zsombor 1. (Premier Padel Club)

Andrejszki Dóra (BVSC-Zugló) 3.



Repülő korong:

Paksai Márton (Óbudai Repülő Korong SE) 1.

Kollár-Nagy Melinda (Budapest Heroes SE) 1.



Ritmikus gimnasztika:

Pigniczki Fanni (MTK Budapest) 7.



Rögbi:

7-es:

Suiogan Tímár (Esztergomi Vitézek RAFC) 3.

Nagy Maja (Esztergomi Vitézek RAFC) 1.

15-ös:

Pintér Béla (Honfoglalók RC) 1.



Röplabda:

teremröplabda:

Keen Cameron (Rapid Bucuresti, román) 1.

Németh Anett (Perugia, olasz) 3.

strandröplabda:

Dóczi Domonkos (SRSE) 1. és Stréli Bence (SRSE) 5.

Villám Lilla és Vaida Beáta (ÉDRA) 4., illetve 3.



Sakk:

Gledura Benjamin (Tuxera Aquaprofit Nagykanizsai Sakk Klub) 1.

Gaál Zsóka (Sentimento Ajka Bányász Sportkör) 2.



Sí:

alpesi sí:

Úry Bálint (Fullsport SE) 4.

Tóth Zita (Vasas SC) 7.

sífutás:

Kónya Ádám (Veszprémi Sí Egylet) 11.

sílövészet:

Pónya Sára (Honvéd Zalka SE) 5.



Sportlövészet:

Péni István (UTE) 7.

Major Veronika (BEFAG Keszthelyi Erdész Lövészklub) 4.



Súlyemelés:

Újvári Lajos (Testvériség-Újpalota SE) 1.

Horváth Laura (Kecskeméti TE) 1.



Szektorlabda:

szektorlabda szakág:

Debreczy István (Vasi GK) 1.

12 érintéses szakág:

Puskás László (Debrecen) 3.



Szinkronúszás:

Barbócz Blanka (BHSE) 2. és Taksonyi Blanka (BVSC-Zugló) 1.



Szkander:

Botta-Dukát Gábor (Besenyszög SE) 1.

Kőváriné Ivánfi Brigitta (Megtorló Karok Szolnok) 8.



Szörf:

Körtvélyesi Antal (Körte Hegyi és Vízi Sportok Egylete) 1.

Simon Hanna (Körte Hegyi és Vízi Sportok Egylete) 3.



Szumó:

Pap Arnold (Pécsi Sumo Club Sportegyesület) 1.

Kaszás Elza (Érdi Spartacus Sport Club) 1.



Tájékozódási futás:

Jónás Ferenc (Szegedi Vasutas Sport Egyesület) 2.

Mag Viktória (Salgótarjáni Dornyay Sportegyesület) 3.



Táncsport:

akrobatikus rock and roll:

Király Ádám (Rock And Magic Sportegyesület) 1.

Mercs Gréta (Rock And Magic Sportegyesület) 1.

versenytánc:

Andrea Silvestri (Valcer TáncSport Egyesület) 10.

Váradi Martina (Valcer TáncSport Egyesület) 10.

autentikus-, modern és divattánc:

Kéri Viktor (Kézér Tánclabor Sportegyesület) 1.

Semjén Katalin (Kézér Tánclabor Sportegyesület) 1.



Teqball:

Katz Balázs (Rába ETO Győr) 2.

Ács Krisztina (Rába ETO Győr) 1.



Teke:

Zapletán Zsombor (Zalaegerszegi TK) 3.

Hári Boglárka (SK FWT-Composites Neunkirchen) 3.



Tekvondó:

Salim Omar Gergely (MTK Budapest) 3.

Márton Viviana (UTE) 1.



Tenisz:

Marozsán Fábián (Hajdúszoboszló SE) 2.

Bondár Anna (Hajdúszoboszló SE) 4.



Tollaslabda:

Szerecz Márton (Multi Alarm SE) 1.

Kőrösi Ágnes (TFSE) 2.



Torna:

szertorna:

Mészáros Krisztofer (Győri AC) 4.

Bácskay Csenge Mária (Győri AC) 1.

aerobik:

Mikulecz András Ágoston (Óbudai WDSE) 1.

Fejér Fruzsina (Óbudai WDSE) 2.

akrobatikus torna:

Cziráki Panna Katalin, Monori Janka, Kecskés Hanna (BASE) 1.



Triatlon:

Lehmann Csongor (Tiszaújvárosi Triatlon Klub) 3.

Bragmayer Zsanett (Ganzair Team Újbuda SE) 6.



Úszás:

Kós Hubert (BVSC-Zugló) és Milák Kristóf (BHSE) megosztva, 2. illetve 5.

Késely Ajna (BVSC-Zugló) 1.

nyíltvízi:

Rasovszky Kristóf (Balaton ÚK/FTC) 6.

Fábián Bettina (FTC) 2.



Vitorlázás:

Vadnai Jonatán (Balatonfüredi Yacht Club) 3.

Érdi Mária (Magyar Villamos Művek Sportegyesület) 12.



Vívás:

Andrásfi Tibor (BVSC-Zugló) 1.

Muhari Eszter (Tatabányai Sport Club) 1.



Vízilabda:

Vogel Soma (FTC-Telekom Waterpolo) 1.

Garda Krisztina (DFVE Vízilabda Kft.) 2.



Vízisí és wakeboard:

Németh Gábor (Sylvia Lake Majosháza) 2.