Rabb Krisztián 2028-ig szerződést hosszabbított a Vasassal

„Nem mondhatnám, hogy nehéz döntés volt, hiszen kisgyerekkorom óta a Vasas és a pasaréti vívócsarnok a második otthonom, és ebben tényleg semmi túlzás nincs, hiszen nap mint nap hosszú órákat töltök ott az edzéseimen. Nagyon fontos számomra ez a közeg. Köszönöm a klubvezetésnek és a szakosztálynak a bizalmat, hogy nyugodtan folytathatom tovább Los Angelesig a felkészülést. Kellenek is a biztos körülmények, hiszen nagy céljaim vannak...” – mondta a klub honlapján a 23 éves versenyző, aki a nyári, párizsi olimpián a kardcsapat tagjaként lett ezüstérmes.

„Egyelőre kérdéses, hogyan alakul a kardcsapattal a következő ciklus, biztos, hogy jönnek a fiatalok is, és nagyon bízom benne, hogy Szilágyi Áronnal is még sokat vívhatok együtt. Az ő mindennapos jelenléte eddig is rengeteget jelentett a pályafutásom során a Vasasban – fogalmazott Rabb Krisztián. – Úgy gondolom, hogy a mesterem, Somlai Béla pontosan tudja, mivel válhatok még jobbá, és mindent meg is fogunk tenni ezért. A csapat mellett egyéniben is szeretnék egyre stabilabbá, eredményesebbé válni, és érmekhez jutni a világversenyeken. A mostani szerződéshosszabbítással mindent adottnak érzek ahhoz, hogy sikeres legyen a következő négy évem.”