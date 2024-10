Hazatérés – Morvai Katalin publicisztikája

A NEMZETI VÁGTA hazatért. A magyarok legnagyobb lovas hagyományőrző és sportünnepe az idén végre igazán ki tudott teljesedni, s megmutatta valódi közönségvonzó és közösségformáló erejét. Az immár háromnapossá bővült rendezvény Szilvásváradon felért a csúcsra. A Lipicai Lovasközpont nagyszerű helyszín volt már tavaly is (a Hősök terei látványos, ám sportszakmai szempontból kevésbé szerencsés évek után), de 2024 első októberi hétvégéjén, a tizenhetedik alkalomra minden összeállt (Mondjuk, az esőt sokan tudták volna nélkülözni.) A versenypályán mintha ottmaradt volna valami a szeptemberi káprázatos négyesfogathajtó-világbajnokság hangulatából. A negyvenedik vb szervezői ugyanis nemcsak a versenyről, de a nagyszámú publikum érdeklődésének felkeltéséről is gondoskodtak, a magyar lelátók közönségét pedig – legyen szó bármilyen sportágról – nem kell bemutatni.

„Ritka ilyen fantasztikus közönség előtt versenyezni, köszönettel tartozunk, hogy ennyien kilátogattak. Olyan fenomenális élmény volt, amit sohasem felejtek el” – mondta ifjabb Dobrovitz József fogathajtó az MTI-nek. De amondó volt a sorozatban hetedszer vb-győztes ausztrál Boyd Exell és a nemzetközi mezőny is: a magyarok már megint bebizonyították, hogy értik és szeretik a sportot.

Egy hónappal később pedig minden ott folytatódott, ahol abbamaradt. Telt házas lelátóval és sok-sok gyönyörű lóval. Nem ugyanazokkal persze. A Nemzeti Vágta amatőrversenyének villámgyors lovai (és lovasai) olyan településekről jöttek, hogy már ezek felsorolásába belekezdeni is szívmelengető: Bácskossuthfalva, Hernádkak, Adorján, Petesháza, Korond, Decs, Péterréve…

És persze az indulás jogát ki kellett érdemelni. A Nemzeti, a Kishuszár és az idén bevezetett Huszárgyerek vágtán (10-13 év közöttiek) azok ültek nyeregbe, akik a tavasztól zajló térségi és határon túli előcsatározásokon kivívták a részvétel jogát. Ezt a fajta előfutamrendszert a Nemzeti Vágta második évében, 2010-ben vezették be. Már akkor 11 vidéki vágta vezette fel a budapesti főversenyt, olyanok, mint a Palóc vágta vagy a Széchenyi vágta, de 2013-től kinőtte az amatőr lovasverseny Magyarország jelenlegi határait: az első Székely vágta Sepsiszentgyörgyön óriási sikert hozott, miként a vajdasági futamra is húsz magyarok lakta helységből, Adától Zentáig érkeztek lovasok.

Aki nézi a közszolgálati televízió híradóit, az elmúlt években el se kerülhette, hogy képet kapjon a Nemzeti Vágta előfutamairól. A magyar közmédia hírszerkesztői – hála az égnek – tudatában vannak Kelet-Közép-Európa legnagyobb amatőr lovasversenyének értékeivel. Évek óta rendszeresen és szép kerek tudósításokban számolnak be a viadal felvezető állomásairól. Megannyi ízesen beszélő, hagyományos viseletet hordó versenyzőt és szurkolót, szervezőt, lóbarátot hallhattunk már arról, miért fontos nekik ott lenni, mondjuk, az Óriáspince-tetőn.

Erdély legjelentősebb lovasrendezvényének a jelmondata „Nyeregbe, székelyek!”, s 2024-ben sem kevesen ültek lóhátra a már ott is háromnapossá váló eseménysorozaton. A legfontosabb mozzanatok az idén sem hiányoztak: jelen voltak a huszáralakulatok, felvonták a székely lobogót, a vándorszablya visszakerült a Székely vágta főkapitányához (hogy aztán később visszavegye a versenyt újra megnyerő Tamás Csaba), és bemutatkoztak az induló települések képviselői is. Elhangzott a Székely himnusz s néhány rövid, frappáns beszéd is. Slágvortokban olyasmi, hogy „a ló háta földi mennyország”, „a lovasvirtus segít abban, hogy megtartsuk hitünket, a természet iránti szeretetünket”, „olyan érzés ide feljönni, mintha az ember hazaérne, minden magyar zarándokhelyére”. A három korosztályban rendezett előfutamok és döntők mellett pedig volt itt minden jó: díjugratás, a Tekergők kisegyüttes és a Tiltott Illés zenekar koncertje, de még a Honfoglalás rockopera is „műsorra” került. És összegyűlt több ezer ember, ahogy az lenni szokott.

A kiegészítő látványos produkcióknak a szilvásváradi döntő se volt híján. Múlt hét péntekén, a nulladik napon a nemzetközi rendőr lovasversenyen kilenc ország lovas rendőrei mérték össze ügyességüket szimultán akadály- és gyorsasági versenyben, amelyen szlovák győzelem született. Másnap többek közt előfutamokat és kocsitoló-viadalt rendeztek, és felléptek a Győri Ördöglovasok. A vasárnapi döntők mellett olyan látványos bemutatókat figyelhettek a nézők, mint a kétszáz gyermeket oktató lovasiskola, a HaZám Egyesület előadása, valamint a Gömöri Lovas és Népi Hagyományőrző Egyesület produkciója. De a zuhogó esőben is kitartó közönség kedvéért volt itt 1848–49-es csatajelenet, puszta ötös, csikósbemutató és történelmi lovasfelvonulás is. Díjat adott át többek közt a párizsi öttusaverseny utolsó hibátlan lovaglását (ezt a számot utoljára láthatta a nagyérdemű a pentatlonban) teljesítő olimpiai aranyérmes, Gulyás Michelle. A szilvásváradi lovasünnepet pedig a méneshajtás koronázta meg.

Aki lemaradt minderről, az a közmédia media­klikk.hu/musor/nemzeti-vagta/ oldalon egyben (nyolcórányi online közvetítés!) vagy tizennyolc részből csemegézve is megtekintheti. Mindenkinek jó szívvel ajánlom, hogy legalább egy kicsit merítkezzen belőle, magából a versenyből, a lovasok megszólalásainak mélységes lószeretetéből, a megelevenedő magyar történelemből.

Székely Tibor, a Nemzeti Vágta főkapitánya ünnepi megnyitó beszédében elmondta, hogy a magyarországi és határon túli magyarság legnagyobb lovasversenyének idei jelmondata a „Becsülettel és bátorsággal”, és emlékeztetett arra is, hogy a Nemzeti Vágta az egykori és mindenkori magyar honvédség tagjai, huszárjai, valamint – a döntő napjára eső nemzeti gyásznapon – az aradi vértanúk előtt külön is tiszteleg.

„Ma a hon védelme azt is jelenti, hogy megőrizzük kultúránkat, szokásainkat, így a tizenhét éves Nemzeti Vágtát is, amely évről évre közösségbe forrasztja az egész Kárpát-medence lovas társadalmát” – foglalta össze a főkapitány.

A sportértékről annyit, hogy a hagyománnyá izmosodott Nemzeti Vágta sok ezer gyerek, lovasoktató és lótartó számára jelentett motivációt. S talán ma már elmondható, hogy nemcsak lovas nemzet voltunk, de azok is maradtunk. Ahogy Székely fogalmazott: „Lovaink szeretete teremtette meg azt az alapot, hogy közel kerüljünk egymáshoz, s hogy örömben, szeretetben együtt lehessünk.”

A Nemzeti Vágta döntőjét az idén is Galaxy, a kilencéves sárga herélt nyerte, sorozatban immár harmadszor. Nyergében ezúttal Tóbiás Zsuzsa ült, aki a Tolna vármegyei Decsnek szerzett dicsőséget.

„Kilenc éve indulok a Nemzeti Vágtán, azóta arra készültem, hogy egyszer megnyerjem a versenyt, de korábban az esélytelenek nyugalmával indultam. Június óta edzettem Galaxyval, a kezdetektől éreztem, hogy különleges ló. Fantasztikusan futott, nem véletlenül lett örökös bajnok, egyelőre felfoghatatlan, de fantasztikus érzés, hogy győztünk” – így a bajnok.

A Kishuszárok bajnoka a pestszentlőrinci Juharos Jadviga lett Kassim nevű lován, a Huszárgyerek vágtán Vasad lovasa, Rakottyai Judit diadalmaskodott Little Lioness nyergében, a fogatvágtát a hortobágyi ménes nyerte, a nemzetközi lovas díszegységek futamának döntőjében pedig az Egyesült Királyság lovasa, Stephen Heeley ért célba elsőként Neapolitano Nimród nyergében. Természetesen őshonos magyar lipicai lóról van szó.

Az eredmények fontosak, ezért is summáztam őket, de engedtessék megjegyeznem, hogy a Nemzeti Vágta valóban olyan sportesemény, amelyen a részvétel számít igazán. Versenyzőként és nézőként is. És a „három a magyar igazság” jegyében szeretnék három dolgot javasolni.

Először is, a Duna World szánjon egy teljes adásnapot a csodálatos magyar lovasünnepnek. Másodszor: jelenleg 92 hungarikumunk van, közte a karikás ostorral és a magyar huszárral – ideje felvenni a Nemzeti Vágtát is! És végül: a minap láttam az UNESCO csodái című film első részét, amelyben a néhány spanyolországi épített világörökségi helyszín mellett szerepelt a katalán embertornyok építése is. Ez a sportos vetélkedés több mint kétszáz évre nyúlik vissza, és 2010-ben az UNESCO szellemi kulturális világörökséggé nyilvánította. Az „els castells” csapatmunka, az erőfeszítés és az önfejlesztés eszköze. Katalán művelői mintegy 12 ezren vannak. Szerintem a mi Nemzeti Vágtánk is e sorba illik.

A Nemzeti Sport munkatársainak további véleménycikkeit itt olvashatja!