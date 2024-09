Videó: Michael van Gerwen győzött Budapesten, a magyar közönség pedig megőrült érte

Elképesztő teljesítményt nyújtott mind Michael van Gerwen, mind az első European Tour-döntőjét elérő Gian van Veen, de a döntő leges végjátékot a háromszoros világbajnok bírta jobban, megnyerve idei harmadik serlegét a budapesti Hungarian Darts Trophyn. Szokásunkhoz híven most is videós ízelítőt adunk a hangulatról, és persze mutatjuk az idei legjobb jelmezeket is.

DARTS

PDC EUROPEAN TOUR, 11. ÁLLOMÁS, BUDAPEST, MVM DOME

DÖNTŐ

Michael van Gerwen (holland, 14., 97.90)–Gian van Veen (holland, 12., 94.81) 8–7 ELŐDÖNTŐ

Gian van Veen (holland, 12., 97.47)–Ryan Searle (angol, 9., 93.39) 7–5

Michael van Gerwen (holland, 14., 107.87)–Ross Smith (angol, 2., 94.76) 7–3 NEGYEDDÖNTŐ

Ryan Searle (angol, 9. kiemelt, 97.86)–Daryl Gurney (északír, 16., 92.42) 6–3

Gian van Veen (holland, 12., 103.62)–Wessel Nijman (holland, 97.17) 6–2

Ross Smith (angol, 2., 95.39)–Stephen Bunting (angol, 7., 100.01) 6–5

Michael van Gerwen (holland, 14., 95.38)–Josh Rock (északír, 6., 95.46) 6–4