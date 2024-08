Szombati sportműsor: női kéziseink és férfi pólósaink meccset játszanak, Milák Kristóf aranyéremért úszik

Női kézilabda- és férfi vízilabda-válogatottunk is csoportmérkőzést játszik a párizsi olimpia szombati versenynapján. Milák Kristóf a 100 méteres pillangóúszás döntőjében ugrik medencébe remek éremeséllyel, női kardcsapatunk jó szereplésében is reménykedhetünk, a sprinter Takács Boglárka elődöntőt fut 100 méteren, a bringás Valter Attilára mezőnyverseny vár, lesz magyar érdekeltség cselgáncsban, evezésben, sportlövészetben, és jön a nagy érdeklődéssel várt Hámori Luca–Iman Helif ökölvívómeccs. Eközben a labdarúgó NB I-ben három mérkőzést rendeznek, pályára lép a címvédő Ferencváros is, vendége a Kecskemét lesz, míg a tengerentúlon vasárnap hajnalban Real Madrid–Barcelona meccset rendeznek. Íme, a kiemelt szombati sportprogram!

AUGUSZTUS 3., SZOMBAT OLIMPIAI PROGRAM A TELJES NAPI PROGRAM (31 ARANYÉREM) (Tv: M4 Sport, M4 Sport+, Eurosport1, Eurosport2, Duna World) ASZTALITENISZ

13.30: női egyes – bronzmeccs

14.30: női egyes – DÖNTŐ ATLÉTIKA

10.05–13.40

10.05: tízpróba (110 gát, diszkoszvetés, rúdugrás)

10.10: férfi rúdugrás selejtező

10.35: férfi 100 méter (előselejtező, 1. forduló)

11.10: női 800 méter reményfutam

19.10–21.45

19.10: tízpróba, gerelyhajítás

19.10: férfi 1500 reményfutam

19.35: férfi súlylökés DÖNTŐ

19.50: női 100 méter elődöntő (Takács Boglárka)

20.20: női hármasugrás DÖNTŐ

20.55: 4x400 vegyes váltó DÖNTŐ

21.20: női 100 méter DÖNTŐ (Takács Boglárka?)

21.45: tízpróba, 1500 méter (DÖNTŐ) CSELGÁNCS

Csapatverseny

08.00: előselejtező, nyolcaddöntő (Magyarország–Olaszország)

09.40: negyeddöntő

10.40: vigaszág

11.15: elődöntő

16.00: bronzmeccsek, DÖNTŐ EVEZÉS

09.30: férfi és női egypár C-döntő (Pétervári-Molnár Bendegúz)

09.54: férfi és női egypár B-döntő

10.18: női egypár DÖNTŐ

10.30: férfi egypár DÖNTŐ

10.50: női nyolcas DÖNTŐ

11.10: férfi nyolcas DÖNTŐ GOLF

09.00: férfiak, 3. forduló GYEPLABDA

NŐK

A-csoport

10.30: Hollandia–Japán

17.00: Kína–Franciaország

19.45: Németország–Belgium

B-csoport

10.00: Nagy-Britannia–Argentína

12.45: Ausztrália–Spanyolország

13.15: Egyesült Államok–Dél-Afrika HULLÁMLOVAGLÁS (SURFING)

19.00: férfi elődöntő

20.12: női elődöntő

21.24: férfi bronzmeccs

22.00: férfi DÖNTŐ

22.36: női bronzmeccs

23.12: női DÖNTŐ ÍJÁSZAT

09.30: női egyéni nyolcaddöntő

13.00: női egyéni negyeddöntő, elődöntő

14.33: női egyéni bronzmeccs, DÖNTŐ KAJAK-KENU SZLALOM

15.30: női kajak cross 1. forduló

16.40: férfi kajak cross 1. forduló

18.05: női kajak cross reményfutam

18.45: férfi kajak cross reményfutam KERÉKPÁR

11.00: férfi mezőnyverseny DÖNTŐ (Valter Attila) KÉZILABDA

NŐK

A-csoport

16.00: Szlovénia–Svédország

19.00: Norvégia–Németország

21.00: Dánia–Dél-Korea

B-csoport

09.00: Magyarország–Hollandia (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

11.00: Spanyolország–Franciaország

14.00: Brazília–Angola KOSÁRLABDA

FÉRFIAK

C-csoport

17.15: Puerto Rico–Egyesült Államok

21.00: Szerbia–Dél-Szudán

NŐK

A-csoport

11.00: Kína–Puerto Rico

13.30: Szerbia–Spanyolország 3X3-AS KOSÁRLABDA

NŐK

A-csoport

11.00: Kína–Puerto Rico

13.30: Szerbia–Spanyolország LABDARÚGÁS

NŐK, NEGYEDDÖNTŐ

15.00: Egyesült Államok–Japán

17.00: Spanyolország–Kolumbia

19.00: Kanada–Németország

21.00: Franciaország–Brazília LOVAGLÁS

DÍJLOVAGLÁS

10.00: csapat DÖNTŐ ÖKÖLVÍVÁS

15.30–22.08: elődöntő (női 60 kg), negyeddöntő (férfi 57 kg, férfi 71 kg, női 50 kg, női 66 kg – 17.22: Hámori Luca–Iman Helif) RÖPLABDA

FÉRFIAK

A-csoport

21.00: Kanada–Szerbia

B-csoport

17.00: Lengyelország–Olaszország

NŐK

B-csoport

13.00: Japán–Kenya

C-csoport

09.00: Hollandia–Dominikai Köztársaság SPORTLÖVÉSZET

09.00: férfi skeet selejtező és női skeet selejtező

09.30: 25 méter pisztoly, női DÖNTŐ (Major Veronika)

15.30: férfi skeet DÖNTŐ STRANDRÖPLABDA

09.00–17.00: férfi vagy női selejtező

18.00–23.00: férfi vagy női vigaszágmeccs TENISZ

Férfi egyes bronzmeccs

17.00: Musetti (olasz, 11.)–Auger-Aliassime (kanadai, 13.)

Női egyes DÖNTŐ

15.30: Cseng Csin-ven (kínai, 6.)–Vekic (horvát, 13.)

Férfi páros DÖNTŐ

12.00: Matthew Ebden, John Peers (ausztrálok)–Austin Krajicek, Rajeev Ram (amerikaiak, 4.)

Bronzmeccs

13.30: Taylor Fritz, Tommy Paul (amerikaiak, 3.)–Tomás Machác, Adam Pavlásek (csehek) TOLLASLABDA

08.30–12.00: női egyes negyeddöntő

15.00: női páros bronzmeccs

16.10: női páros DÖNTŐ TORNA

15.30: férfiak, talaj DÖNTŐ

16.20: nők, ugrás DÖNTŐ

17.10: férfiak, lólengés DÖNTŐ ÚSZÁS

11.00: előfutamok

női 50 gyors (Senánszky Petra)

férfi 1500 gyors (Sárkány Zalán, Betlehem Dávid)

férfi 4x100-as vegyes váltó

női 4x100-as vegyes váltó

20.30: elődöntők, döntők

férfi 100 pillangó DÖNTŐ (Milák Kristóf)

női 50 gyors elődöntő (Senánszky Petra ?)

női 200 vegyes DÖNTŐ

női 800 gyors DÖNTŐ

4x100-as mix vegyes váltó DÖNTŐ VITORLÁZÁS

12.05: női dinghy 4–5–6. futam (Érdi Mária)

12.13: női windsurf DÖNTŐ

12.20: férfi dinghy 5–6. futam (Vadnai Jonatán)

12.33: férfi windsurf DÖNTŐ

13.05: vegyes multihull 1–3. futam

15.45: vegyes dinghy 3–4. futam VÍVÁS

Női kard, csapat

13.00: negyeddöntő (Magyarország – Battai Sugár Katinka, Márton Anna, Pusztai Liza, Szűcs Luca)

14.30: az 5–8. helyért

15.20: elődöntő

16.10: helyosztók

19.00: bronzmeccs

20.00: DÖNTŐ VÍZILABDA

FÉRFIAK

A-csoport

12.05: Horvátország–Görögország

16.35: Montenegró–Egyesült Államok

21.05: Olaszország–Románia

B-csoport

10.30: Spanyolország–Japán

15.00: Ausztrália–Magyarország (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

19.30: Szerbia–Franciaország FUTBALLPROGRAM NB I

2. FORDULÓ

16.00: Fehérvár FC–Diósgyőri VTK (Tv: Duna) – élőben az NSO-n!

19.45: Ferencvárosi TC–Kecskeméti TE (Tv: Duna) – élőben az NSO-n!

19.45: MTK Budapest–Nyíregyháza Spartacus FC – élőben az NSO-n! CHAMPIONS TOUR, NEW JERSEY

Vasárnap, 1.00: Real Madrid–Barcelona (Tv: Sport1) NÉMET 2. BUNDESLIGA

1. FORDULÓ

20.30: Schalke–Braunschweig (Tv: Arena4) SKÓT BAJNOKSÁG

13.30: Hearts–Rangers (Tv: Match4) SZERB SZUPERLIGA

3. FORDULÓ

17.00: Topolyai SC–Szpartak Szubotica – élőben az NSO-n! SZLOVÁK NIKÉ LIGA

2. FORDULÓ

18.00: Trencín–Kosice TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK AUTÓSPORT

20.00: TCR, időmérő, El Pinar (Tv: Sport1) BASEBALL

MLB

19.00: New York Yankees–Toronto Blue Jays (Tv: Sport2) MOTORSPORT

Gyorsaságimotoros-vb, Brit Nagydíj

9.30: Moto3, Moto2, 2. edzés (Tv: Arena4)

11.00: MotoGP, 2. szabadedzés (Tv: Arena4)

11.45: MotoGP, Moto3, Moto2, időmérő (Tv: Arena4)

15.30: MotoGP, sprintfutam (Tv: Arena4) TENISZ

20.30: WTA-torna, Washington (Tv: Match4)

Vasárnap, 1.00: ATP-torna, Washington (Tv: Match4) UFC

UFC Fight Night

21.00: Cory Sandhagen–Umar Nurmagomedov, Abu-Dzabi (Tv: Sport1) A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA Sportreggel

Műsorvezető: Csonka Zsófia, Virányi Zsolt

Szerkesztő: Zoltán Gergely

6.00-10.00

Benne:

8.40: Kapcsolás Párizsba Csisztu Zsuzsához

9.00: Női kézilabda, Magyarország–Hollandia

Körkapcsolás

Műsorvezető: Edvi László

Szerkesztő: Szűcs Miklós, Olasz Gergő

10.00-16.00

Benne:

15.00: Férfi vízilabda: Ausztrália–Magyarország

Körkapcsolás

Műsorvezető: Németh Kornél

Szerkesztő: Kreisz Bálint

16.00–24.00

Benne:

17.20: Nemzeti Sportkrónika

22.30: Sportvilág, napi összefoglaló – Szilágyi Dóra Párizsból jelentik: Bera Emese, Cseszregi Balázs, Csisztu Zsuzsa, Jó András, Katona László, Nyáguly Gergely, Regős László, Somogyi Zsófia, Tóth Béla