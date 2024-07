Weöres Szabolcs Vendée Globe-résztvevő!

Szinte biztos volt, de azért a Szabi Ocean Racing csapat tagjai közül mindenki lélegzet-visszafojtva várta a bejelentést: Weöres Szabolcs elstartolhat 2024 november 10-én a franciaországi Les Sables D'Olonne-ból, hogy 39 versenytársához hasonlóan egyedül körbehajózza a földet. A magyar vitorlázó az elmúlt években rengeteg mérföldet tett meg, hogy teljesítse az indulás feltételeit, és végre hivatalossá vált, hogy ott lesz a mezőnyben.

„Természetesen nagy volt a stressz, akadtak, akik lemaradtak az idei Vendée Globe-ról, de számomra nagy megnyugvás, hogy indulhatok. Óriási eredmény a negyven résztvevő közé bekerülni, szinte mindenki azt mondja, minden idők legnehezebb kvalifikációján vagyunk túl” – mondta Weöres Szabolcs.

A kiváló magyar sportembernek még pár hete is mérföldeket kellett gyűjtenie a Vendée Globe-induláshoz, erre a New York Vendée-viadalon volt lehetősége, amikor az Egyesült Államokból startolva szelte át újra az Atlanti-óceánt.

„Az eredmény ezúttal másodlagos volt, még 1500 mérföldet kellett megtennem a sikeres kvalifikációhoz, szerencsére ennél is jóval több lett – folytatta Szabolcs. – Egyébként remek verseny volt, nagyon jól éreztem magam a vízen, alapvetően kedvezett nekem a gyenge szeles idő, és úgy gondolom, taktikailag is jó döntéseket hoztam. Az utolsó két napon erősödött fel a szél, amely ezúttal a gyakoribbal ellentétben nem szemből jött, hanem hátba kapott minket, ennek köszönhetően nem lett olyan az eredmény, mint amilyen lehetett volna, a 25. helyen zártam, de ennél fontosabb, hogy a kitűzött célt teljesítettem.”

Weöres Szabolcsra és csapatára – amelyik még a kicsik között is a legkisebb létszámú – rengeteg feladat vár a következő hónapokban. Eltört a kormánylap, köszönhetően az egyre több uszadéknak, a hajók rengeteg ismeretlen tárggyal ütköznek, amelyek sérüléseket okoznak. A Vendée Globe sokkal hosszabb, mint az eddigi versenyek, lényegében három hónapra kell felkészíteni a hajót. A tőkesúly környékén erősítésre van szükség, új alkatrészeket kell legyártani, az árbócot is ki kell venni, szinte a teljes hajót ultrahangos vizsgálatnak vetik alá, és az elektronikát is ellenőrizni kell.

„Fontos, hogy minél gyorsabban elvégezzük ezeket a feladatokat, mert szeptemberben Lorientben még részt veszünk egy rövid versenyen, amely újabb lehetőség arra, hogy kipróbáljuk, minden működik-e – mondta Weöres Szabolcs. – Ez a viadal azért jó, mert ösztönöz minket, hogy mindent időre elvégezzünk a hajó felújításával kapcsolatban. Tényleg kis csapattal dolgozunk, mindenki erőn felül teljesít. Lorient után még több tapasztalatunk lesz, és el tudjuk végezni a Vendée Globe rajtjáig a finomhangolást.”