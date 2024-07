Öttusa Eb: kettős éremszerzéssel indított a magyar férfi és női váltó

A harminchárom fok körüli melegben nem éppen a legideálisabb körülmény az adott esetben vastag lovas-, vagy vívóruházatot viselő öttusázóknak a versenyzéshez, ám egyrészt ezeket a sportolókat keményebb fából faragták, minthogy ehhez ne tudnának alkalmazkodni, másrészt a „jó hír”, hogy ennél csak melegebb lesz a hét során…

Hétfőn elkezdődött a hazai rendezésű Európa-bajnokság, melynek központja a lovaglásnak, a bónusz vívásnak és a kombinált számnak Puskás Aréna szoborparkja – a körvívásnak a BOK Csarnok, az úszásnak a KSI uszodája adott és ad helyt a kontinensviadal során. Az Eb-t szépen keretbe foglalják a váltóversenyek – a nyitó napon a férfi és női váltókat rendezték meg, vasárnap pedig a vegyes váltók megméretése lesz a záró program.

A férfiaknál hat, a nőknél nyolc páros adta le a nevezését – mindkettőben szerepeltek magyarok, az uraknál Bereczki Richárd és Koleszár Mihály, a hölgyeknél Eszes Noémi és Guzi Blanka képviselte a piros-fehér-zöld színeket. A két nemnél párhuzamosan rendezték a délelőtti számokat, a nőknél körvívás, úszás sorrendben, a férfiaknál fordítva, majd délután egymást követte a lányok bónusz vívása és lovaglása, ugyanígy a fiúknál, zárásként a laser run következett előbb a nőknél, aztán a férfiaknál.

A rangsoroló vívást a magyar hölgyek 20 győzelemmel és 22 vereséggel, a férfiak 24–16-os mérleggel tudták le – a 2x100 méteres úszást előbbiek 2:04.89 perccel az ötödik, utóbbiak 1:50.94 perccel a harmadik helyen abszolválták. A nőknél a mieink Guzi egyetlen verőhibájával, és hat másodperc időtúllépéssel ötödikként teljesítették a lovaglást, ezt követően nem nyertek párharcot a bónusz asszóknál, így a vívásban összesítésben ugyancsak az ötödik helyen végeztek – a férfiaknál összesen Koleszár egy, Bereczki két verőhibája és egymásodpercnyi késés csúszott be a gépezetbe, ez itt is az ötödik pozíciót jelentette, a bónusz vívás pont nélkülisége is második helyet ért a vívás összesítésében. Eszes Noémi és Guzi Blanka a negyedik helyről kezdhette meg a kombinált számot, ám 33 másodperces hátrányban a harmadikként induló Annika Zillekens, Rebecca Langrehr német kettőstől. Bereczki Richárd és Koleszár Mihály bronzérmes pozícióból rajtolhatott, 25 másodperccel az éllovas Giorgio Malan, Matteo Cicinelli alkotta olasz csapatot követően.

Mindkét nemnél nagyszerűen alakult a kombinált szám, igen erős futó- és lövőteljesítménnyel rukkoltak ki a mieink, és ez egy-egy pozíciójavítást eredményezett. A nőknél hiába indult második helyen az Aurora Tognetti, Maria Lea Lopez olasz kettős, mindketten gyengén lőttek, így a hozzájuk képest 39 másodperccel később induló magyar kettős lehagyta a végül negyedikként beérő olaszokat – Eszes Noémi indult hamarabb, ő alaposan felzárkózott, majd Guzi Blanka a harmadik lövés után vette át a harmadik pozíciót, és simán be is ért ezen a helyen. A győztesek a britek Alexandra Bousfielddel és Emma Whitakerrel – Eszes Noémi első felnőtt Eb-jén szerzett érmet, Guzi Blanka a 2021-es egyéni második helye és a 2023-as csapat bronzérme után lett ismét dobogós. A férfiaknál az olasz kettőst nem lehetett megfogni, az ukránok Olekszandr Tovkaival és Pavlo Timoscsenkoval viszont lassabban futottak a mieinkhez képest – hasonló volt a „felállás”, Bereczki Richárd ledolgozta a hátrányt, Koleszár Mihály már a harmadik lövészet előtt fellépett a második helyre. Előbbi 2019-ben szintén férfiváltóban bronzérmes lett, utóbbi tavaly vegyes váltóban ért el második helyet.

„Nagyon köszönöm Noéminek, hogy az utolsó pillanatban elvállalta a váltót, annak ellenére, hogy egyéniben is indul. Nekem nagyon fura volt versenyként felfogni ezt a megméretést, mert az olimpiai felkészülésem most az elsődleges, annak rendelek alá mindent, és az Eb beleillett ebbe a készülésbe. De az, hogy itthon rendezik az utolsó lovaglós Európa-bajnokságot, plusz élményt ad, és nem felejtem el” – mondta lapunknak Guzi Blanka.

„Nekem is nagyon sokat jelent ez a verseny, egy hete derült ki, hogy indulhatok, eredetileg úgy volt, már nem versenyzek lovaglós öttusában, de óriási dolog, hogy mégis megtehetem hazai közönség előtt, ráadásul nekem ez az első felnőtt Eb-n, és még érmet is szereztem” – ezt már Eszes Noémi tette hozzá, majd elmondta, a februári fedett pályás verseny után tüdőgyulladásból kellett felépüljön, majd később jelentkezett a Magyar Honvédség 2. Sportszázadába, vagyis igen sokrétűen telt az elmúlt időszak.

„Hosszú szezonban vagyunk, melyben inkább egy fényesebb aranyéremként fogható fel ez az ezüst. Egyikőnknek sem úgy sikerült az idény, ahogy elterveztük, más célokkal vágtunk neki, de sajnos így alakult, Szép Bazsi és Bőhm Csabi jobbak voltak, óriási évet mentek eddig, és reméljük, ez Párizsban kicsúcsosodik, nagyon szurkolunk nekik. Nekünk viszont az itteni csúcsteljesítmény volt a feladatunk, azt hiszem, ez sikerült, így szépen csillog az ezüstérem” – értékelt Bereczki Richárd, majd Koleszár Mihály elmondta: „A hazai közönség előtt szerzett ezüst majdnem felért az ígért arannyal, remélem, majd az is lesz, de igazán örülök, hogy ennyi szurkoló előtt a lányok harmadikak, mi másodikok lettünk.”

ÖTTUSA

EURÓPA-BAJNOKSÁG, PUSKÁS ARÉNA SZOBORPARK

Férfiak. Váltó. Európa-bajnok: Giorgio Malan, Matteo Cicinelli (Olaszország) 1442 pont, 2. Bereczki Richárd, Koleszár Mihály (Magyarország) 1431, 3. Olekszandr Tovkai, Pavlo Timoscsenko (Ukrajna) 1422. Nők. Váltó. Eb: Alexandra Bousfield, Emma Whitaker (Nagy-Britannia) 1350 pont, 2. Annika Zillekens, Rebecca Langrehr (Németország) 1343, 3. Eszes Noémi, Guzi Blanka (Magyarország) 1327