Öttusa Eb: Négy magyar elődöntős a férfiaknál is Madridban

Szabadtéri távolba nézés – amolyan nulladik tusaként leginkább ebben versenyezhettek volna egymással a férfi öttusázók az Európa-bajnokság keddi napjának reggelén, egy órával a kezdés előtt. A sportolók és stábjaik ugyanis zárva találták a vívásnak helyet adó nagycsarnokot a spanyol honvédség madridi sporttelepén, miután a szervezőbizottság tagjainál jó tizenöt perccel hamarabb értek a helyszínre. (Meg kell hagyni, akár a végtelen pusztaságra, akár Madrid távoli belvárosára tekint az ember, a kilátás szép.) A bemelegítés alatt pedig egyszer csak kialudtak a lámpák, de így is könnyedén döntöttek a menetrendszerű kezdés mellett a szervezők és a vezetőedzők: hét ágra sütött a nap, jutott a fényből a csarnokba is. Az öttusázók ennél jelentősebb változásokhoz is alkalmazkodtak már…

Kedden a férfiak selejtezőjével folytatódott a kontinensviadal, 53 induló, köztük hat magyar versenyző – Bereczki Richárd, Gáll András, Koleszár Mihály, Szép Balázs, Tamás Botond és Tárkányi Zsombor – részvételével. A szabályok szerint egy nemzetből nyolcan-nyolcan indulhattak, akik közül négyen-négyen juthattak be az elődöntőbe; a férfiaknál az ukránok szintén hat sportolóval szerepeltek. Belák János, a válogatott sportszakmai vezetője a június végi kerethirdetéskor elmondta, Gáll, Koleszár, Szép és Tamás mindenképpen folytathatja a versenyt, ha az első 18-ban végez a csoportjában, Bereczki és Tárkányi pedig akkor, ha bejutó helyen ér célba, de előbbi négyesből valaki vagy valakik nem harcolják ki az elődöntőt.

A szakvezető egyébként még hétfő este kisebb ajándékot adott át a szövetség nevében az első felnőtt Eb-jén induló Mészáros Emmának, Tamás Botondnak és Tárkányi Zsombornak – és Bauer Blankát is meglepte a csapat, aki éppen hétfőn ünnepelte a 20. születésnapját.

A 26-os létszámú A-csoport rangsoroló vívását Gáll András zárta pozitív mérleggel (13–12), Szép Balázs éppen csak mínuszos aránnyal végzett (12–13), míg az idén két világkupán is ezüstérmes, ob-címét megvédő Koleszár Mihálynak (10–15) „maradt egy kicsi” az asszóiban – hogy aztán szélsebesen száguldjon végig az akadálypályán. A billenő létráknál eleve csak a második elemre fogott rá, és majdnem vízszintes testhelyzetbe felhúzva magát lendült tovább a harmadikra – 25.29 másodperc elteltével csapott rá az órára, csak Nils Kirchhöfer (22.15) volt gyorsabb (ám a tavalyelőtti katonai öttusa-vb-n ezüstérmes svéd csak ebben a számban emelkedett ki, nem is jutott tovább végül). Az U24-es Európa-bajnok Gáll biztonsági, de hibátlan 33.64-es pályát futott, míg a világbajnoki ezüstérmes Szép a híres-hírhedt buzogányok egyikére rosszul fogott rá, másodpercekig egy kézen függeszkedve tett meg mindent, hogy visszanyerje az egyensúlyát, és ne kelljen megismételnie az akadályt – ez sikerült, de sok időt vesztett, 46.61 másodperc alatt ért végig. A 200 méteres gyorsúszásban elért 2:04.85-ös ideje jó alap volt a felzárkózásra, Gáll 2:07.50-et, Koleszár 2:08.41-et úszott.

Hogy az áramellátási problémák a lokálisnál (értsd: vívócsarnok) kiterjedtebbek, arról a futballpálya lelátója mögötti generátor búgása árulkodott, de így legalább az időmérés és az elektromos céltáblák működtek a kombinált számban. A 13.-ként induló Gáll biztató laser runnal 10.-ként, a 11.-ként startoló Koleszár 13.-ként célba érve lett elődöntős, míg a 22.-ként rangsorolt Szépnek 16 másodpercet kellett ledolgoznia a továbbjutásért – lövősorozatai akadoztak, de a futásban hatalmas tempót diktálva elcsípte a 18. helyet.

A 27 tagú B-csoportból így már csak egy magyar juthatott tovább a háromból, Tamás Botond pedig „kiemelt” volt. Tárkányi Zsombor kifejezetten erős, 16–10-es mérleget vívott össze, Bereczki Richárd (13–13) is jól kezdett, Tamás Botondnak (11–15) kisebb hátránya keletkezett. Kétszeres junior Európa-bajnokunk ezután rendkívül bátran állt neki az OCR-pályának, ám a billenő létráknál lecsúszott, és ismételnie kellett, 38.97 alatt ért végig. Tárkányi 32.15-ös, a 2022-es székesfehérvári Európa-bajnok Bereczki 35.98-as óvatosabb pályát futott. Tamás 2:04.80-at, Bereczki 2:04.85-öt, Tárkányi 2:07.60-at úszott – ezt követően utóbbi állt a legelőkelőbb, ötödik helyen. Bereczki a 15. helyen rajtolt, ám a 22. Tamás mindössze 8 másodpercre volt a továbbjutástól a laser run előtt – ezt kiváló kombizással, a 12. helyen beérve könnyedén ledolgozta, így bejutott az elődöntőbe. Ezzel a harmadik helyre fellépő Tárkányi Zsombor, és a csupán utolsó lövészetében beragadó, tisztességes kombit futó 18. Bereczki Richárd búcsúzott az egyéni viadaltól. Azért csak az egyénitől, mert vasárnap férfiváltóban ők ketten indulnak a mieinktől.

A női elődöntősök rangsoroló vívását Guzi Blanka plusz hetes (21–14), Eszes Noémi plusz egyes (18–17), Bauer Blanka mínusz egyes (17–18), Mészáros Emma mínusz ötös (15–20) mérleggel zárta. Szerdán az ő versenyük mellett a férfi elődöntősök körvívása következik.

És addigra már az árammal sem lesz gond, kedd este ugyanis a villanyszerelők mindent helyrehoztak!

VÉLEMÉNY Gáll András, U24-es Európa-bajnok öttusázó: – Úgy éreztem, jól kontrolláltam az egész napot, voltak persze apróbb hibáim. Igyekeztem biztonsági OCR-pályát menni, így sem lett rossz időm, de van még benne néhány másodperc, ahogy az úszásomban is. A kombiban szerencsére két kör után már megnyugtató volt a helyzet. Kellően elfáradtam, de szerintem amúgy sem jó a későbbiekre nézve, ha túl laza a selejtező napja. Megvalósítottam a terveimet erre a napra.

ÖTTUSA

EURÓPA-BAJNOKSÁG, MADRID

FÉRFIAK, SELEJTEZŐ

A-csoport

1. Jurij Kovalcsuk (Ukrajna) 1550 pont – továbbjutott

…10. Gáll András (Magyarország) 1512 – tj.

…13. Koleszár Mihály (Magyarország) 1511 – tj.

…18. Szép Balázs (Magyarország) 1492 – tj.

B-csoport

1. Roman Popov (Ukrajna) 1541 – tj.

…3. Tárkányi Zsombor (Magyarország) 1525 – kiesett

…12. Tamás Botond (Magyarország) 1495 – tj.

…18. Bereczki Richárd (Magyarország) 1486 – k.