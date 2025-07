Öttusa Eb: maximális magyar létszám a női döntőben Madridban

Guzi Blanka, vb-ezüstérmes öttusázó: – Olykor ösztönzöm is magam, hogy mosolyogva fussak be a lőállásba – ilyenkor arra is gondolok, hogy kicsit meg lehet pihenni. Még mindig nem találtam meg a kellő ritmust a lövészetben, de alapvetően jó érzéssel csináltam végig a napot. Elégedetten szálltam ki a medencéből, az OCR-en is jó időt mentem, és könnyedebben futottam, mint a selejtezőben. Mészáros Emma, első felnőtt Eb-jén döntős öttusázó: – Kiborított a vívás, mert nagyon akartam a győzelmet, verhetőnek tartottam az ellenfelem, fájt az öt négyes vereség. De csak néhány másodperccel maradtam el az OCR-csúcsomtól, az úszás is nagyon jól ment. Kicsit rosszul voltam a kombinált szám előtt, de ez máskor is előfordult, tudtam kezelni – egy viszonylag jól sikerült a lövészettel és futással szerencsére sikerült a fináléba jutnom. Eszes Noémi, váltóban Eb-bronzérmes öttusázó: – Mentálisan nehéz napra számítottam. A vívás után kissé csalódott voltam, verhetőnek tartottam az ellenfelem, de tudtam azt is, hogy agresszívan vív – viszont a jó rangsoroló vívásomnak köszönhetően nem kerültem nagy hátrányba. Az OCR-emmel alapvetően elégedett vagyok, ahogy az úszással is, nem is vett ki sokat belőlem. A lövészetemnek külön örülök, életem legjobbját lőttem versenyen. Végig összeszedett maradtam. Bauer Blanka, csapatvilágbajnok öttusázó: – Kicsit későn jöttem rá, hogyan kellene vívnom az ellenfelemmel szemben, túlbonyolítottam a dolgokat, de nem történt semmi baj. Az OCR-en a falmászó elemeknél maradt néhány másodperc, de nagyon sokat fejlődtem, az úszás is jólesett, a jó lövészetem mellett pedig szerencsére elég volt az első két körben tempósan futnom – elégedett vagyok! Belák János, a válogatott sportszakmai vezetője: – Kiváló eredmény, hogy mind a négyen sikeresen kvalifikálták magukat. Látható, hogy a döntőhöz közeledve egyre többet beletesznek a versenyzésbe, egyre jobb eredményre képesek. Optimistán várom a döntőt mind az egyéni, mind a csapatversenyt illetően, akár éremben is bizakodom.