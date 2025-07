Öttusa Eb: mind a négy női versenyzőnk elődöntős Madridban

„A legelő” – nagyjából így lehetne magyarul utalni a spanyol honvédség madridi sporttelepére, mely a hivatalos hosszú neve (Centro Deportivo y Socioculturales Militar) mellett egyszerűen „La Dehesa”-ként is fut. A 2025-ös öttusa Európa-bajnokság a nők selejtezőjével kezdődött meg hétfőn, 43 nevezővel, az észt Johanna Maria Jogisu visszalépése után csak 42 indulóval. Bár a szabályok nemzetenként legfeljebb nyolc-nyolc indulót engedélyeznek, akik közül legfeljebb négyen-négyen juthatnak be az elődöntőbe, a nőknél egyik ország sem képviseltette magát négynél több sportolóval – mint ismert, Gulyás Michelle kicsit több mint három hete megsérült OCR-edzés közben, bal karját megműtötték, hiányával a magyar női csapat létszáma ötről négyre csökkent.

Így viszont aki a 20-as létszámú A- (innen lépett vissza az észt versenyző), illetve a 22-es létszámú B-csoport első 18-18 helyén végzett, minden további nélkül kiharcolta a folytatást – nem kellett aggódni a mieink jövőjéért.

„Bravó, Kicsi!” – szólt a lelkesítés Mészáros Emmának Burcsa Szabolcstól (aki a 19 éves sportoló koordinálóedzője a Trion SC-nél) miután bevitte a tust az A-csoportos körvívást később 13–6-os mérleggel megnyerő olasz Alice Rinaudónak. Mészáros a korosztályos kontinens- és világversenyeken halmozta az érmeket az elmúlt években – többek között 2022-ben egyéniben és vegyes váltóban is aranyérmes lett –, Madridban pedig első felnőtt-kontinensviadalán szerepel. A 10–9-cel záró Mészáros mellett Guzi Blanka volt a másik magyar az A-csoportban, őt Kállai Ákos vezetőedző biztatta a pástoknál – a DVTK olimpiai negyedik, világbajnoki ezüstérmese beragadt a kezdésnél, 5 győzelem mellett 14 vereség lett a mérleg, de mint azt lapunknak a célba érkezés után röviddel elmondta, „nem gurult el a gyógyszere” emiatt.

Az akadálypályán óvatosan, de gond nélkül ment végig az elemeken, a medencében pedig süvített, 2:16.95-tel megnyerte a 200 méteres gyorsúszást. Az OCR-ben épp Guzi mellett futó Mészáros apróbb megingásokkal, de szintén hiba nélküli 40.18-cal, a medencében 2:22.66-os idővel folytatta – előbbinél ugyan a „felette-alatta-közötte” elnevezésű akadálynál kissé megütötte magát, de a később hozzá odalépő orvosnak egyből mutatta: a világon semmi baja. Mindketten biztonságban kezdhették meg a kombinált számot – Mészáros 78, Guzi 55 másodperces előnyben rajtolt az első kieső helyen állótól. A 2021-ben egyéniben Eb-ezüstérmes Guzi a 12. helyről a csoport legjobb laserrun-idejével (12:09) fellépett ötödiknek, míg a hatodikként kezdő Mészáros – akit a második lövészete előtt a bokáján meglazuló időmérő chip hátráltatott – a hetedik helyen ért be. Egy kicsit láthatóan mindketten többet szerettek volna a selejtezőben, de a lényeg, hogy simán elődöntősök.

A B-csoportban szereplő magyarok, az éppen hétfőn 20. évét betöltő Bauer Blanka és Eszes Noémi egyaránt plusz egyes, 11–10-es mérleggel zárta az asszókat, az akadálypályán pedig hiba nélkül mentek végig 42.73-as és 42.03-as idővel. Érdekesség, hogy míg az A-csoportban még csak akadályt sem kellett ismételnie senkinek – pedig a legnehezebbnek tartott buzogány volt az utolsó előtti elem, a két kisorsolt közül az egyik – a B jelűben már kicsit megküzdöttek a versenyzők, és ketten kiestek. A tendencia így is fejlődést mutat – még ha a mezőny részben el is tér, a budapesti világkupán a női versenyzők fele nullázott a selejtezőben, többségükön akkor is a buzogány fogott ki.

Az úszásban a középmezőnyben zártak, Bauer 2:25.16, Eszes 2:27.23 másodperces eredményt ért el, valamint a 10. és 11. rajthelyet a kombinált számban, több mint 40 másodpercre a veszélyzónától. A jövőre gondolva nem erőltették túl a laser runt – a tavalyi budapesti Eb-n Guzi Blankával vegyes váltóban bronzérmes Eszes nyolcadikként, a tavaly csapatvilágbajnok Bauer 12.-ként jutott tovább.

Kedden a férfiak selejtezőjével és a női elődöntősök körvívásával folytatódik az Eb.

VÉLEMÉNYEK Guzi Blanka, vb-ezüstérmes öttusázó: – Mostanában kezdek hozzászokni, hogy a selejtezők döcögősen indulnak, fizikailag és mentálisan is nehezebben rázódom bele a versenyekbe. A víváson magamhoz képest higgadt maradtam – ez is volt az egyik célom –, pedig sok mellészúrásom volt, és nem szeretem, amikor megcsinálom a mozdulat nehezét, és a pontot nem tudom az i-re feltenni. A futásban váltogattam kicsit a sprintet és kocogást, ebben a selejtezőben még belefért, jók ezek a feladatok a későbbiekre – nem találtam a ritmust, és a lövészetet sem éreztem annyira jónak. Az úszóidőmnek örülök, jólesett, az akadálypályán nem voltam annyira bevállalós. Időre van szükségem, de akklimatizációnak jó volt. Belák János, a válogatott szakmai vezetője: – Annyit tettek bele a lányok, ami a mai naphoz szükséges volt. Mindannyian jól felkészültek, a selejtező inkább ráhangolódás volt a verseny további szakaszaira. Guzi Blanka vívása eredményesebb lesz az elődöntőben, és ha Mészáros Emma egy kicsit átgondolja a lövészetét, biztos vagyok benne, hogy még jobb teljesítményt nyújtanak a folytatásban.

ÖTTUSA EURÓPA-BAJNOKSÁG, MADRID

NŐK, SELEJTEZŐ

A-csoport

1. Rebecca Castaudi (Franciaország) 1403 pont – továbbjutott

…5. Guzi Blanka (Magyarország) 1364 – tj.

…7. Mészáros Emma (Magyarország) 1342 – tj.

B-csoport

1. Valentina Martinescu (Olaszország) 1391 – tj.

…8. Eszes Noémi (Magyarország) 1342 – tj.

…12. Bauer Blanka (Magyarország) 1339 – tj.