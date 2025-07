Öttusa Eb: a férfiaknál is négy magyar lesz ott a fináléban Madridban

Koleszár Mihály, vegyes váltóban Európa-bajnok öttusázó: – Sokkal jobban esett az enyhébb hőmérséklet, mint a selejtezőben tapasztalt meleg, alig hittem el, mennyire erőtől duzzadónak éreztem magam. Nem tudom, mit tartogat a döntő, de ha ugyanezt az érzést megkapom, már boldog leszek, és adja a Jóisten hogy a fináléban is megmutathassam, mit tudok. Izgalmas és élvezhető nap volt. Gáll András, U24-es Európa-bajnok öttusázó: – Ez volt messze az eddigi leggyorsabb OCR-pályám, és szerintem még így is maradt benne néhány másodperc. Érzésre a kombim is a legjobb volt, amióta bejött az OCR – régen is nehéz volt lőni az úszás után, de az akadálypályával együtt ez hatványozottan igaz, nagyon tud remegni a kéz. Erre nagy hangsúlyt is fektettünk az edzésekkor, hogy legyen meg a rutin a kezemben – volt, hogy végigmentem például a gyűrűkön, aztán lőttem egyet, és ezt ismételgettem. Belák János, a válogatott sportszakmai vezetője: – Mind a négy fiúnak jó az állapota és a formaidőzítése. Az OCR-pályán esetlegesen előforduló rontások annak is köszönhetők, hogy egy héten át nagy fizikai megterhelésnek vannak kitéve a versenyzők, de ha bármely számban is akadnak hibák, verseny közben is elemzünk és korrigálunk a folytatásban, bár folyamatosan megteszik ezt maguk is. Nagyon örülök, hogy az elődöntőből mind a négy fiú és lány döntőbe jutott, ez mutatja, milyen erős továbbra is a magyar öttusa.