Badar Gergő és Zelinka Gabriella diadalmaskodott a rövid távú triatlon országos bajnokságon

Az egy hete, Szombathelyen rendezett 40. Vasi Vasemberen is diadalmaskodó Badar 1:57:17 óra alatt teljesítette az 1500 méter úszásból, 40 kilométer kerékpározásból, majd 10 kilométer futásból álló, olimpiai programban szereplő távot, míg a tavaly és tavalyelőtt is bronzérmes Berekméri Levente ezúttal másodikként, 2:02:16 óra alatt ért célba. Harmadikként Szilágyi Péter zárt.

A nőknél a címvédő Zelinka sorozatban harmadszor sem talált legyőzőre a versenyen: az Újpesti TE versenyzője 2:12:47 óra alatt ért célba elsőként. A második helyen a tavaly ugyancsak ezüstérmes, budaörsi Kovács Fruzsina végzett, míg a dobogó alsó fokára Peszleg Dominika állhatott fel.

Ugyanitt rendezték szombaton a paratriatlonozók világkupa-viadalát, melyen a PTS5-ös kategóriában a párizsi paralimpiára készülő Mocsári Bence győzött.

„Igazából az összes táv nagyon jól ment nekem, most jöttem magaslati edzőtáborból és sokat készültünk erre a versenyre is, de nyilván ez is csak egy állomás Párizsig” – mondta az M1 aktuális csatornának Mocsári, majd hozzátette, hogy sikerült a lehető legtöbbet kihoznia a viadalból annak ellenére, hogy kissé fáradtnak érzi magát, kedden pedig már folytatja is a felkészülést Livignóban.

Old Lake Man Triatlon

Férfiak

1. Badar Gergő (Veszprémi ESC) 1:57:17 óra

2. Berekméri Levente (Ferencvárosi TC) 2:02:16

3. Szilágyi Péter (Szilágyi Triathlon Team) 2:06:05

Nők

1. Zelinka Gabriella (Újpesti TE) 2:12:47 óra

2. Kovács Fruzsina (Budaörs) 2:20:36

3. Peszleg Dominika (Honvéd Szondi György SE) 2:21:26