Lehmann Csongor a felső polcra teszi a triatlon Eb-címét, a jövőben vb-t nyerne

– Milyen érzés volt önben, amikor átszakította a célszalagot?

– Úgy estem be, hogy egy méterrel sem tudtam volna többet megtenni – mondta a Nemzeti Sportnak a magyar triatlonos, aki szombaton hatalmas sikert aratott. – Azt, hogy Európa-bajnok lettem, őszintén szólva akkor realizáltam, amikor a befutást követően az életemért küzdöttem a szőnyegen. Kellett néhány perc, mire magamhoz tértem, mert nagyon kemény volt az utolsó kör a futásban, főleg a mindent eldöntő ötszáz méter, amikor a hajrát indítottam.

– Az Eb előtt megfogalmazta saját magában, hogy Vichyben bajnok akar lenni? A nemzetközi szövetség ugyanis a felvezető anyagában önt emelte ki fő esélyesként.

– Nem titkolt célom volt, hogy érmet szerezzek, már többször is közel voltam a dobogóhoz. Reménykedtem az aranyban, de ezzel némi nyomást is helyeztem magamra. Én voltam a legmagasabban jegyzett versenyző a mezőnyben, de sokan pályáztak arra, hogy elsők legyenek – ennek megfelelően hatalmas küzdelmet hozott a verseny.

– Édesapja, aki egyben az edzője is, a torna előtt úgy fogalmazott önnel kapcsolatban, hogy az olimpia után éhes lett a sikerre. Tényleg az volt?

– Igen. Párizsban egy balszerencse választott el a pontszerző helytől, eltörött az úszószemüvegem. Maradt bennem hiányérzet, ezt motivációvá formáltuk át, ennek is köszönhető, hogy ilyen jól tudtam szerepelni az Európa-bajnokságon. Szépen felépítettük az ezt megelőző időszakot is, remekül sikerült a felkészülés, nagyon szerettem volna egy győzelmet, egy olyan eredményt, amelyről tudom, hogy képes vagyok elérni.

– Ha már említette a francia fővárost, az ottani körülmények, a Szajna állapota miatti időpontvariálások alaposan megnehezítették a triatlonosok helyzetét. Az Eb-t is Franciaországban rendezték, ezt a versenyt jobban sikerült megszervezni?

– Sokkal kiszámíthatóbb volt, mint az olimpián, ezúttal nem volt semmiféle befolyásoló tényező, még az időjárás is normálisan alakult, ami minden versenyzőnek nagyon kedvezett, így elég gyorsan ment mindhárom sportág. Főleg a futáson lehetett érezni – húsz fokban azért nagyon jól lehet haladni, főleg ezért is lett végül ekkora rohanás a tíz kilométeres távon.

– A verseny után közvetlenül azt nyilatkozta, hogy az úszással annyira nem volt elégedett. Miért?

– Ugyan egy folyóban úsztunk, de a pályabejáráskor inkább állóvíznek érzékeltük. Aztán élesben már azt tapasztaltuk, hogy valamiféle folyása csak van. A bal oldalról rajtoltam, ami utólag nézve nem bizonyult jó döntésnek, elég nagy hátrányba kerültem az első egyenesnél, amikor árral szemben úsztunk, onnantól a maradék táv legfőképpen a felzárkózásról szólt. A hetedik-nyolcadik hely környékén jöttem ki a vízből, ami nem tragikus, belül hatalmasat küzdöttem, hogy a mezőny közepéről előbbre tudjak törni.