Címlapsztori: Nekem már nem kell bizonyítanom – Szilágyi Áron

– Ötven nap van a párizsi játékok rajtjáig, ilyenkor, még ezek után történnek a nagy dolgok, vagy ellenkezőleg, ezekben a hetekben már csak a finomhangolás zajlik?

– Ez mindig más – a párizsi lesz az ötödik olimpiám, és emlékszem, Tokió előtt ilyenkor már javában a közvetlen felkészülés derekán jártunk – válaszolta Szi­lágyi Áron. – Ezúttal más a helyzet, még vár ránk egy Európa-bajnokság, majd azt öt héttel követi az olimpia, úgyhogy a felkészülésünk meg lesz törve, két etapból áll. Ilyenkor már próbálom magam a korábbinál is magasabb fokon pörgetni, fontos, hogy ne csak rutinból, ne csak a meglévő tapasztalataim alapján csináljam meg az edzéseket, hanem azokban legyen kihívás. Kell, hogy felállítsunk olyan elérendő célokat ezekben a napokban, amelyeket nem könnyű teljesíteni, és kell, hogy a felkészülésemben legyenek új elemek, hogy az ne váljon monotonná.

– Hogy mit ért már el pályafutása során, mindannyian tudjuk, éppen ez adja a kérdést: mi lehet ilyen elérendő cél a felkészülés során, mi az, amit Szilágyi Áron csak nehezen tud teljesíteni az edzéseken?

– Sok ilyen van. Azt mondják, az olimpia fejben dől el – ez így is van, ám csak az rúghat ott labdába, aki fizikailag, technikailag és taktikailag készen áll. Én erre koncentrálok, és ilyenkor megvannak azok a speciális feladatok, amelyeket ha nem csinálok végig, lehetek én a világ legnagyobb vívója, az az olimpián semmit sem fog jelenteni.

– Amikor Rio előtt egy évvel edzőt váltott, már akkor és azóta is hangsúlyozta többször, fontos a partneri viszony: mennyire van beleszólása ilyenkor a felkészülés menetébe?

– Hogy kinek mi a feladata, az ilyenkorra már eldől, sokkal inkább az automatizmusok jellemzők ebben az időszakban: az edzőim hozzák a programot, azon már keveset változtatok, ha egyáltalán változtatok. Ez ugyanis már nem a tervezési fázis, amikor arról döntünk, hogyan is nézzen ki a felkészülésem.

– Lassan automatizmussá válik az is, hogy megkapja a kérdést, az előző olimpián vívó Áron mire jutna az aktuális játékokon, de ezúttal csavarjunk ezen egyet, hiszen Tokió óta nagyon sok minden történt önnel a magánéletében és a pályafutásában is, vagyis: a mostani Szilágyi Áron mennyivel másabb, mint a három évvel ezelőtti?

– Valóban sok minden történt velem: született egy gyerkőcöm, éltem huzamosabb ideig külföldön, végre megszereztem az egyéni világbajnoki címet, és a csapattal is nyerni tudtunk a vébén – annyi inger ért ebben a három évben, hogy szinte már nem is emlékszem a tokiói olimpiára. Arra viszont igen, hogy amennyire Tokió előtt foglalkoztatott, vajon sikerül-e történelmet írnom, és én leszek-e az a kardozó, aki három egymást követő olimpián is győzni tud, úgy annyira nem motoszkál bennem most a négyes szám. Inkább csak szeretnék tovább „utazni”, szeretném megélni ennek minden pillanatát. Persze kíváncsi vagyok arra, mi van még bennem, mire képes a csapat, de ezúttal más erők mozgatnak, mint három vagy éppen hét éve.

– Egyébként másként vív, mióta apa, munkálkodik önben, hogy a fiának is bizonyítani akar?

– Nem veszem másként a kvartot, de más úgy elmenni otthonról, hogy tudom, egy gyerkőc hiányol otthon, hogy ő is áldozatot hoz azért, hogy vívjak, úgyhogy már csak ezért is kutya kötelességem jól teljesíteni. Egyébként Leó kint volt az országos bajnokság csapatversenyén, azt nem mondom, hogy érti is, amit látott, ám már érdeklődést mutatott: meg akarta fogni a kardot, a csillogó lamét.

– Valamiért úgy érzem és a versenyeken is ezt látom: a tokiói triplázással felszabadulttá vált, és talán éppen ennek is köszönhetően az évközi viadalokon is több érmet gyűjtött, mint előtte. Meg úgy egyáltalán, az egész vívása, hozzáállása másabb lett 2021 óta.

– Örülök, ha így látja, mert én is így érzem, és az is volt a tervem, sőt, el is mondtam, hogy Tokió után számomra már minden verseny ajándék, nekem már nem kell bizonyítanom – persze az egyéni világbajnoki cím nagyon kellett nekem, de nem azzal a teherrel indultam neki annak a vébének sem, hogy felborul a világ rendje, az életem pedig összedől, ha nem lesz meg az arany. Vannak már más dolgok az életemben, ezek is adják a felszabadultság érzését. Aztán persze kérdés, hogy ezt az érzést hogyan lehet átmenteni az olimpiai felkészülésre, hiszen az öt karika más, a teljesítményszorongás ilyenkor megjelenik – utazzon is az ember bárhányadik olimpiájára.

A harmadik: Tokió 2020 – 2021-ben (FOTÓ: AFP)

Bár Szilágyi Áron mindig a megtestesült nyugalom szobraként nyilatkozik, áll meg előttünk, azért őt is foglalkoztatja, vajon milyen összetételben vív férfi kardcsapatunk a párizsi olimpián? Nem titok: egyre többen vannak, akik úgy vélik, hogy Decsi Tamás helyett Rabb Krisztiánnak kellene utaznia a játékokra.

„Minden olimpia előtt ez a helyzet, a csapatkijelölés mindig gond, legalábbis hoz magával némi feszültséget – nyilatkozta London, Rio és Tokió bajnoka. – A fegyvernemi vezetőedző javaslatot tesz, arról a előterjesztésüket a szövetség elnöksége vagy elfogadja, vagy nem. Ez egy bürokratikus, hosszú folyamat, nem most lesz, amikor megtudjuk, kik is utazhatnak Párizsba. Az nyilvánvaló, hogy akiket érint, azoknak ez nehéz helyzet – Tomi és Krisztián is feszültebben élik meg ezeket a napokat, heteket. De bármilyen döntés is születik, mindannyian profi sportolók vagyunk, kellő tapasztalattal ahhoz, hogy úgy, abban a felállásban összeálljunk és felkészüljünk az olimpiára. Néhány nap elég kell, hogy legyen arra, hogy helyrerázódjunk, s onnantól már csak az edzésekre fókuszáljunk – nincs okom tagadni, hogy ez a mostani átmeneti vagy bizonytalan időszak rám is hatással van.” Vajon kik alkotják a csapatot?

Marozsán fábián (Fotó: Getty Images) Atlétikában szokás szerint hatalmas verseny megy a kijutásért. Öten már biztos párizsi indulónak mondhatják magukat, a többieknek a pénteken kezdődő Európa-bajnokság, illetve a június utolsó hétvégéjén sorra kerülő országos bajnokság kínál még magas pontértékkel bíró lehetőségeket. Takács Boglárka (100 és 200 m), Wagner-Gyürkés Viktória (5000 m), Kerekes Gréta (100 m gát), Mátó Sára (400 m gát), Bánhidi-Farkas Petra (távolugrás), Gyurátz Réka (kalapácsvetés), Madarász Viktória, Récsei Rita (20 km gyaloglás), Krizsán Xénia, Nemes Rita (hétpróba), Varga Donát (kalapácsvetés) és Helebrandt Máté (20 km gyaloglás) egyaránt kijutást érő helyen áll. A június 30-án záruló ranglistán közel van a célhoz Tóth Anna (100 m gát), Lesti Diana (távolugrás), Szűcs Szabina (hétpróba), Rába Dániel (kalapácsvetés) és Venyercsán Bence (20 km gyaloglás), a többiektől már hatalmas bravúr lenne a kijutás.

Úszásban is kiemelt jelentőségű a hétfőn kezdődő Európa-bajnokság, mert június 23-ig még van lehetőség az olimpiai szint teljesítésére.

Teniszben a Roland Garros után kiadott világranglista alapján alakul ki az olimpia mezőnye. Marozsán Fábián a 42. helyen áll az élő ranglistán, így neki már nem kell izgulnia. Annál inkább Fucsovics Mártonnak, aki jelenleg az 55., de mivel egy nemzetet nemenként maximum négy képviselhetnek egyesben az olimpián, így még több helyet előre is léphet a sorban. Az Egyesült Államokból például heten is előtte állnak, így csak emiatt három hellyel léphet előrébb, de az olaszok és a semlegesként induló oroszok is négynél többen vannak előtte. A ranglistáról a legjobb 56 lehet ott Párizsban, szóval a nyíregyházi teniszező kvótája is biztosnak tűnik.

Öttusában Gulyás Michelle és Bőhm Csaba mellé még egy-egy női és férfi versenyzőnk csatlakozhat a június 10-én kezdődő vb-ről vagy a június 17-i világranglistáról.

Cselgáncsban június 23-án zárul a kvalifikációs időszak, a világranglistán a legjobb 17-ben található a saját súlycsoportjában Pupp Réka (52 kg), Özbas Szofi (63 kg), Gercsák Szabina (70 kg) és Tóth Krisztián (90 kg), a kontinentális kvóták alapján Európából Ungvári Attila (81 kg) az élről vághat neki az utolsó heteknek.

Sportlövészetben is bővülhet még a magyar csapat, Mészáros Eszter a június 8-án záruló légfegyveres ranglistáról kvalifikálhat. Balogh Mátyás a június 15–16-i hétvégén Antalyában teheti biztossá helyét az íjászok között. Június 18-ig az is eldől, hogy az asztaliteniszező Póta Georgina kijut-e pályafutása ötödik olimpiájára. (SZ. Z.) Még több mint 20 sportolóval bővülhet a magyar csapat létszáma a hajrában

– Ha már ezt említi: azt mondta korábban, hogy a sportpszichológusa, Faludi Viktória találja ki mindig az olimpiai felkészülés mentális részét – publikus, mit ötölt ki Párizs kapcsán?

– Azt majd én is az Európa-bajnokság után tudom meg, vagyis akkor, amikor már csak az olimpia van előttem – én magam is kíváncsian várom, mivel készül Viki.

– Ez a bázeli kontinensbajnokság június 18. és 23. között mennyire lesz fontos önnek?

– Egy felkészülési verseny – már az olimpia jegyében, ám szeretnék jól szerepelni, már csak azért is, mert a nemzetközi viadalokon az elmúlt hónapokban nem úgy ment, ahogyan azt szerettem volna, ahogyan azt a szezon első versenyei után gondoltam volna. Természetesen a világranglistapontok sem jönnének rosszul, de e tekintetben nem állok rosszul, és a csapattal sem tudunk nagyon „mozogni”, ugyanakkor fontos a visszacsatolás, az, hogy lássuk, az ellenfelek hogyan és miben gondolkoznak, ám azért azt ne felejtsük el, hogy egy Eb-n már messze nem az élmezőny vív, az én legnagyobb ellenfeleim nem Európából valók, vagyis a bázeli eredményekből olyan nagyon jósolgatni nem lehet Párizst illetően.

– Amúgy a francia fővárossal milyen a viszonya?

– Szeretem Párizst, versenyeztem is ott többször, tizennégy éve a világbajnokságon pályafutásom során először jutottam a nyolcas táblára. Remélem, elő tudom majd hívni azokat az élményeket és érzéseket az olimpián is.

„SZÁZ NAPPAL a rajt előtt kezdtük el az egyeztetéseket a szövetségekkel annak kapcsán, milyen szakmai programjaik vannak az olimpiáig: egyfelől azért, hogy ezekkel tisztában legyünk, másfelől azért, hogy ahol tudunk, segítsünk. Ilyenkor a szakmai oldal mellett szóba kerülnek az indulással, a részvétellel kapcsolatos részek is, vagyis hogy például a szakemberek mikor „cserélődnek” az olimpia idején, hogy kinek van szüksége hosszabb ágyra, internetre és hasonlók – ez rettentően sokrétű téma, és sportáganként igencsak eltérőek a kérések, adottságok. De jól állunk ezen a téren, ugyanakkor már Los Angelesre készülünk, hiszen nézegetjük a naptárat, mikor utazhatunk Amerikába, hogy megnézzük a következő olimpia helyszínét. Ami a meglévő kvótáinkat illeti: elégedett vagyok, ám azért van bennünk némi szomorúság, hiszen a kosárlabda miatt bánkódhatunk. Ugyanakkor tényleg nem lehet okunk a panaszra, az, hogy a csapat létszáma meghaladja a korábbiakat, mindenképpen a magyar sport erejét mutatja.” NS-szakértő: FÁBIÁN László, a Magyar Olimpiai Bizottság főtitkára