Asztalitenisz: Póta főtáblára jutott és újabb nagy lépést tett Párizs felé

A WTT-sorozat Ljubljanában zajló star contender besorolású versenyének második napján Majoros Bence (világranglista-195.) a kvalifikáció második körében az amerikai Jinbao Ma (71.) ellen állt asztalhoz. A kínai származású, 24 esztendős Ma az elmúlt hónapokban látványosan jött előre a világranglistán: tavaly szeptemberben még a 308. helyen jegyezték, ehhez képest októberben már a 120. volt, idén márciusban pedig bekerült a top 100-ba. A Majoros elleni meccsen aztán kiderült, mindez nem alaptalan, az első szoros játszmát követően sima lett a meccs, az amerikai végül három játszmában győzött.

Az olimpiai kvótáért versenyben lévő Póta Georgina (83.) a svéd Filippa Bergand (158.) ellen állt asztalhoz. A találkozó hullámvasútszerűen alakult, az első két játszmát 39 éves klasszisunk könnyedén hozta, Bergand azonban visszakapaszkodott, kiegyenlített, a mindent eldöntő ötödik etap viszont már egyértelműen Pótáé lett. A selejtező harmadik fordulójában a horvát Andrea Pavlovic (276.) következett, és a papírforma itt is Póta mellett szólt, aki az ilyen mérkőzéseket általában hozza. Nem történt ez másként most sem: egy sima és két szorosabb szett végén ünnepelhetett.

Póta főtáblára jutása önmagában is jó hír, de tudni kell, hogy az olimpiai kvalifikációs időszakban ez az utolsó viadal, s a június 18-án megjelenő világranglista alapján osztják ki a még szabad kvótákat. Mivel Póta eddig is bejutó helyen állt, az Ecseki Nándor, Madarász Dóra vegyes páros mellett jó eséllyel kétszeres Európa-bajnokunk is asztalhoz állhat majd Párizsban.

WTT-SOROZAT, STAR CONTENDER, LJUBLJANA

Férfiak. Egyes. Selejtező. 2. forduló:

Ma (amerikai)–Majoros Bence 3:0 (11, 8, 3)

Nők. Egyes. Selejtező. 2. forduló:

Póta Georgina–Bergand (svéd) 3:2 (6, 4, –10, –8, 4)

3. forduló:

Póta–Pavlovic (horvát) 3:0 (5, 9, 9)