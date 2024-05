Altorjai Anita: A futball Eb-vel indul a Nemzeti Sportrádió!

„Amatőr sportrajongóként a Nemzeti Sport olvasóival együtt én is nagyon várom az idei nyarat – mondta lapunknak Altorjai Anita, a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatója. – Június közepétől augusztus végéig egy ország szurkol majd a futballválogatottnak és az olimpikonjainknak. Mindannyiunkba beleivódtak azok az élmények, amikor reggelente azzal kezdtük a napot, hogy átböngésztük az aktuális sportműsort, megnéztük, hol közvetítik a minket érdeklő eseményeket, kitaláltuk, mikorra kell hazaérnünk, és végiggondoltuk, kiket hívunk meg közös szurkolásra. Kétezertizenötben új fejezet kezdődött a közmédia történetében: elindult az M4 Sport azzal a céllal, hogy minél teljesebb kínálattal szolgálja ki a nézői, szurkolói igényeket. A sportcsatornához csatlakozott 2020-ban az M4 Sport+, majd az interneten is elérhetővé váltak a sporttal kapcsolatos közszolgálati tartalmak. Mindezzel párhuzamosan 2022 januárjában jeles állomásához érkezett a rádiós sportsugárzás: megszólalt a Sportrádió. Nagy kihívásnak felelt meg a rádió stábja, s minden elismerést megérdemel, hogy az itthon járatlan utat, amit a sportrádiózás jelent, elkezdte kitaposni. A közszolgálati sportcsatornák és a Sportrádió ugyanakkor párhuzamosan működnek, de utóbbinak nehezebb a dolga, hiszen a közvetítési jogok javát a közszolgálati média birtokolja.”

Altorjai Anita szerint a közmédia berkeiben jó ideje gondolkodtak azon, miképp lehetne még inkább kiszélesíteni, teljessé tenni a közszolgálati média sportpalettáját.

„Elsődleges feladatunk, hogy a sportszerető magyarok minden számukra fontos sporteseményről értesülhessenek. Ugyanakkor az is cél, hogy ne kelljen sem időben, sem térben alkalmazkodni a versenyek konkrét időpontjához, vagyis akár éjjel kettőkor is lehessen izgalmas eseményeket vagy a sporthoz kapcsolódó beszélgetéseket hallgatni. Ennek jegyében 2024. június 14-én Budapesten és vételkörzetében az FM 105.9-es frekvencián, illetve a közmédia internetes sportfelületein és az új applikáción – így a nemzetisport.hu felületén is – elindul a Nemzeti Sportrádió. A Sportrádió által indított elkötelezett munka magasabb szinten folytatódik, hiszen egy közszolgálati, 0–24 órában sugárzó adó az internet segítségével az egész világon hallható lesz.”

A vezérigazgató asszony hangsúlyozta: a sport az egyik legerősebb nemzeti összetartó erő, nemzeti ügy, megvan az a lehetősége, hogy közös hullámhosszra terelje a magyarokat.

„A futballválogatott győzelmeit boldogan ünnepeljük a lelátón és a tévékészülékek előtt vagy a rádiók mellett, ahogy az olimpiák és más világversenyek hőseit is – ezek a sikerek évekre, sőt életre szóló élményt adnak. Mi, magyarok sokat köszönhetünk sportolóinknak, szurkolóként rendre ki is nyilvánítjuk hálánkat, szeretetünket. Nem véletlenül sorolják a magyart a világ legjobb szurkolótáborai közé. A közszolgálati média számára ugyanakkor nemcsak a kiemelten támogatott negyvenhárom sportág versenyei fontosak, hanem az összes, itthon népszerű sportág, ahogy az amatőr, a para- és az utánpótlássport közösséget kovácsoló, értéket teremtő eseményei is. Kiemelt feladatunk a külhoni magyar sportrajongók kiszolgálása. Vannak nemzetközi szerződések, amelyeket be kell tartani, de mindent megteszünk annak érdekében, hogy a magyarság a határokon túl éppen olyan élményben részesüljön, mint a határon inneni hallgatók.”

Sokakat érdeklő kérdés, vajon kiket lehet majd hallani az új adón.

„A Nemzeti Sportrádió hangja a legendás sportriporter, Novotny Zoltán lesz. Ez a választás is jelzi, hogy támaszkodunk a nagy elődökre, miképpen támaszkodunk a közmédia jelenlegi munkatársaira és a Sportrádió kiváló szakembereire is. Meghívjuk a Nemzeti Sportrádióba a korábbi neves sportolókból lett újságírókat, például Csisztu Zsuzsát és Risztov Évát, s tárgyalunk a sportszakma krémjével, már visszavonult és jelenleg is aktív sportemberekkel, akiket nemcsak egy-egy beszélgetésre invitálnánk, hanem új, eddig kevéssé ismert arcukat is megmutatnánk.”

Altorjai Anita elmondta, a Nemzeti Sportrádió műsorfolyama az informatív programajánlókkal, háttér-információkkal színesített Sportreggellel indul.

„Napközben sok izgalmas új műsort kínálunk. Néhány példa ízelítőül: a Magyar Rádió archív kincseit felhasználva visszaidézzük a magyar sport nagyszerű pillanatait, magazinműsorokban mutatjuk be az egyes sportágakat, ellátogatunk edzőtáborokba, sportklubokhoz. Műsoron marad a Sportrádió kedvelt vitaműsora, a Sportkör, és visszatér a legendás Körkapcsolás, ám nemcsak a labdarúgó NB I mérkőzéseiről, hanem más sportágak aktuális eseményeiről is jelentkeznek riportereink. Az élő tudósítások interjúkkal, háttér-információkkal, esélylatolgatásokkal egészülnek ki. Hétvégenként lesz hallható a slágerlista: neves sportolóinkat kérdezzük kedvenc zenéikről, olvasmányaikról, és programajánlót is kérünk tőlük. Az M4 Sport sporthíradójának hírei a Nemzeti Sportrádióban is elhangzanak.”

Nem véletlen a Nemzeti Sportrádió indulásának időzítése: június 14-én a magyar válogatott szempontjából is fontos német–skót csoportmeccsel – s az új adó élő bejelentkezéseivel – kezdődik a kontinensbajnokság. A vezérigazgató asszony roppant bizakodó a magyar esélyeket illetően.

„Nagy rajongója vagyok Marco Rossinak, nincsenek kétségeim, hogy az elmúlt időszak remek menetelése az Eb-n is folytatódik. Azt remélem, ahányszor játszik a válogatott, annyiszor ünnepelünk esténként együtt az utcákon, tereken, s kiabáljuk lelkesen, hogy »Hajrá, magyarok!« – elárulom, ez lesz a Nemzeti Sportrádió szlogenje is.”