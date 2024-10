Az Európa-bajnok Kiss rátett még egy lapáttal

Elképesztő statisztika: 28 verseny, 19 futamgyőzelem, 14 pole pozíció – mindez azt is jelenti, hogy a Révész Racing immár hatszoros Európa-bajnok magyar versenyzője minden időmérő edzést és minden hétvége első és harmadik futamát megnyerte az idén. A szezon elején volt egy 11 versenyes győzelmi sorozata, amire nem volt még példa a kontinensbajnokság történetében.

Kiss Norbert a hatodik Európa-bajnoki címét már az utolsó előtti hétvégén bebiztosította, ez azonban nem befolyásolta abban, hogy az idényzárón is a maximumra törekedjen. Ez újabb két győzelmet, és szombaton egy dobogós helyet eredményezett számára.

„Megszereztük az idei utolsó pole pozíciót is, aminek nagyon örültem, mert ennek a pályának annyira érdes a felülete, hogy csak egy gyors kört tudsz menni, a másodikra már nincs esélyed – mondta Kiss Norbert, akinek tehát idei időmérős teljesítményében nem lehet hibát találni. – A vasárnapi első versenyt is megnyertük, köszönöm a Révész Racingnek, hogy akkor is maximális erőbedobással küzdöttünk és harcoltunk a győzelmekért, amikor az Európa-bajnoki címet már megszereztük. Elképesztő szezon van mögöttünk, ami remek csapatmunka eredménye.”

A sorozat idei utolsó fordított rajtrácsos futamán Kiss Norbert jó rajt és néhány remek előzés után a negyedik helyet szerezte meg, összességében pedig 98 pontos különbséggel végzett a pontverseny élén a második helyezett Jochen Hahn mögött. Érdekesség, hogy hat Európa-bajnoki címével eddig Hahn volt a csúcstartó, ám Kissnek az idén sikerült beérnie.

S hogy mi lehet a következő cél?

Nyilván az, hogy a magyar versenyző legyen minden idők legjobb kamionversenyzője, amihez meg kell céloznia a 2025-ös Európa-bajnoki címet.

KAMION EB, 7. FORDULÓ, JARAMA

1. verseny: 1. Kiss Norbert (magyar MAN) 23:52.333, 2. J. Hahn (német, Iveco) 6.048 másodperc hátrány, 3. Lenz (német, MAN) 6.695 mp h.

2. verseny: 1. Antonio Albacete (spanyol, MAN), 2. Taylor (brit, MAN) 4.006 mp h., 3. Rodrigues (portugál, MAN) 4.449 mp h., 4. Kiss N. 5.403 mp h.

Az Eb végeredménye: 1. Kiss Norbert (Magyarország) 397, 2. Jochen Hahn (Németország) 299, 3. Sascha Lenz (Németország) 237