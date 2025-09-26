Nemzeti Sportrádió

Grosjean visszatért: megtette az első köreit a Haasszal Mugellóban – videók

2025.09.26. 12:49
Grosjean különleges fejvédőt visel a teszten (Fotó: X/HaasF1Team)
Romain Grosjean először hajtott pályára az öt évvel ezelőtti horrorbalesetét követően. A francia versenyző a Haas volánja mögött körözhet a borongós Mugellóban egy régi autós teszt keretein belül.

Mint beszámoltunk róla, Romain Grosjean lehetőséget kapott rá, hogy Formula–1-es autó volánja mögé üljön a 2020-as Bahreini Nagydíjon elszenvedett horrorbalesete után, amely pályafutása végét jelentette, hiszen a kezén elszenvedett égési sérülések miatt már nem vezethetett az utolsó két nagydíján. 

A francia versenyző a csapata, a Haas színeiben gurulhatott pénteken pályára a borongós Mugellóban egy régi autós teszt keretein belül. Grosjean a 2023-as gép ülését foglalhatta el, amivel már meg is tette az első köreit esős gumikat használva. A versenyző azt a gyermekei rajzaival díszített bukósisakot viseli magán, amelyet eredetileg az abu-dzabi búcsúversenyén tervezett volna magára ölteni, azonban erre nem volt lehetősége a baleset miatt. 

A helyszínen ott van a Ferrari jelenlegi csapatfőnöke, Frédéric Vasseur is, Grosjean az ART GP-nél versenyzett pályafutása korai szakaszában a honfitársa kezei alatt. 


 

