Grosjean visszatért: megtette az első köreit a Haasszal Mugellóban – videók

Mint beszámoltunk róla, Romain Grosjean lehetőséget kapott rá, hogy Formula–1-es autó volánja mögé üljön a 2020-as Bahreini Nagydíjon elszenvedett horrorbalesete után, amely pályafutása végét jelentette, hiszen a kezén elszenvedett égési sérülések miatt már nem vezethetett az utolsó két nagydíján.

A francia versenyző a csapata, a Haas színeiben gurulhatott pénteken pályára a borongós Mugellóban egy régi autós teszt keretein belül. Grosjean a 2023-as gép ülését foglalhatta el, amivel már meg is tette az első köreit esős gumikat használva. A versenyző azt a gyermekei rajzaival díszített bukósisakot viseli magán, amelyet eredetileg az abu-dzabi búcsúversenyén tervezett volna magára ölteni, azonban erre nem volt lehetősége a baleset miatt.

A helyszínen ott van a Ferrari jelenlegi csapatfőnöke, Frédéric Vasseur is, Grosjean az ART GP-nél versenyzett pályafutása korai szakaszában a honfitársa kezei alatt.



