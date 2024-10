TCR World Tour: Michelisz ötödikként zárta a kínai időmérőt

Hosszabb kihagyás várt a TCR World Tour mezőnyére a legutóbbi, uruguayi fordulót követően. A legelőkelőbb helyzetből Michelisz Norbert várhatta a folytatást, ugyanis a magyar versenyző vezeti a bajnoki pontversenyt két versenyhétvégével és négy futammal az idény vége előtt.

Az utolsó fordulókra Ázsiában kerül sor – a mezőny elsőként egy teljesen új helyszínen, a kínai Csucsou városában csap össze. A két szabadedzésre igencsak eltérő körülmények között került sor. Az első tréningen még száraz pályán gyakorolhattak a versenyzők, a másodikat megelőzően azonban kisebb vihar csapott le a környékre, így ezt az edzést nedves pályán rendezték.

Mindkét alkalommal Santiago Urrutia bizonyult a leggyorsabbnak – a nyitó tréningen Ma Csing-hua és Yann Ehrlacher végeztek márkatársuk mögött. A második szabadedzésen ugyancsak ezen két pilóta követte Urrutiát a lista elején, csak ezúttal fordított sorrendben. Michelisz 12. és ötödik pozícióval hangolódott az időmére.

A kvalifikáció száraz körülmények között vette kezdetét, s Urrutia ott folytatta az első szakaszban, ahol az edzéseken abbahagyta. Az uruguayinál ezúttal sem volt gyorsabb versenyző, mögötte Ma, illetve Mikel Azcona biztosította be a továbbjutását. Michelisz számára kissé rizikósan alakult a Q1, ám végül befért a leggyorsabb 12 versenyző közé.

A második szakaszt ennél jóval előrébb, az ötödik pozícióban zárta, vagyis a harmadik sorból rajtolhat az első versenyen Kínában. A rajtelesőség Urrutiáé lett, mellőle Thed Björk várhatja a piros lámpák kialvását. Harmadikként Ehrlacher vághat neki az első futamnak.

Folytatás magyar idő szerint 8 órakor az első versennyel!

TCR WORLD TOUR

KÍNA, IDŐMÉRŐ

1. Santiago Urrutia (uruguayi, Cyan Racing Lynk & Co) 1:44.684

2. Thed Björk (svéd, Cyan Racing Lynk & Co) +0.151

3. Yann Ehrlacher (francia, Cyan Racing Lynk & Co) +0.167

4. Mikel Azcona (spanyol, BRC Hyundai N Squadra Corse) +0.427

5. Michelisz Norbert (magyar, BRC Hyundai N Squadra Corse) +0.436