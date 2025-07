Hamilton: Elfogadhatatlan, hogy mindkét alkalommal kiestem a Q1-ben

Lando Norris visszavágott a pénteki vereség után, és legyőzte egy körön a hétvége korábbi részében magabiztosabbnak tűnő csapattársát, Oscar Piastrit, aminek köszönhetően pályafutása során először várhatja az élről a piros lámpák kialvását a legendás Spa-Francorchamps-ban. Noha a vasárnapra ígért eső megkeverheti a lapokat, a brit a lehető legjobb helyzetben van ahhoz, hogy csökkentse a sprintverseny után 9 pontra növő lemaradását az egyéni vb-összetettben.

„Rendben volt a köröm, szóval elégedett vagyok – kezdte az értékelést a szezonbeli negyedik, míg karrierje tizenharmadik rajtelsőségét szerző brit, aki jelezte, egyáltalán nem keltett rossz érzéseket benne a pénteki nagy különbség. – Mindenkit eléggé aggasztott a pénteki hátrányom, de nem is voltam annyira lemaradva, egyszerűen voltak bizonyos problémáink. Szóval magabiztos voltam tegnap, és magabiztosan vágtam neki a mai napnak is, és jó volt látni, hogy sikerült visszaállnom az élre.”

„Három tizedmásodpercet nyertem csak azzal, hogy volt szélárnyékom, és nem én jöttem ki elsőként a bokszutcából, szóval egyáltalán nem volt ok az aggodalomra. Az emberek szeretnek kitalálni dolgokat, de én jól éreztem magam a bőrömben. Az autó egész hétvégén szárnyal, és Oscar jó munkát végzett. Nagyon hajtjuk egymást, ami nehéz tud lenni, hiszen megmutatja az igazi gyengeségeinket és az erősségeinket, de közben tanulunk is egymástól. Élvezetes csatát vívunk” – tette hozzá, majd az is megosztotta, jobban örülne, ha vasárnap mégsem érkeznek meg az eső a verseny ideje alatt.

„Őszintén szólva azt preferálnám, ha száraz maradna az idő. Már csak a szurkolók miatt is. Azt hiszem, az elmúlt tíz évben szinte mindig esőzött itt, szóval jó lenne, ha ezúttal száraz lenne az idő vasárnap. De legyen esős, vagy akár száraz, esetleg valahol a kettő között, ez itt teljesen normális, én csak szórakoztató versenyt szeretnék futni.”

Piastri a sprintidőmérőn még közel fél másodpercet adott a legközelebbi riválisának, míg saját csapattársa több mint hat tizedmásodperccel maradt el nála, ám akkor arról beszélt, hogy talán Belgiumban a legrosszabb megszerezni a rajtelsőséget. Az ausztrál a szombati sprintversenyen nem is tudta győzelemre váltani a pole pozíciót, majd a délutáni kvalifikáción 85 ezreddel kapott ki a fő vetélytársától.

„Kissé csalódott vagyok, a második köröm kezdett összeállni, de aztán elkövettem egy kisebb hibát a 14-es kanyarba menet, aminek okán sok időt vesztettem. Csalódott vagyok. Úgy éreztem, megint nagyon jó az autó, de kis különbségek döntöttek. Egyáltalán nem rossz a második rajtkockából indulni, de ennél több volt ebben, ami mindig csalódást keltő” – magyarázta, majd amikor arról kérdezték, meglepte-e Norris előrelépése, nem adott egyértelmű választ.

„Nem tudom, jó páros vagyunk, és sokat tanulunk egymástól minden egyes versenyhétvégén. Ez az, ami olyan remek csapattá kovácsol minket, de ezzel egyidőben elég nehéz, amikor egymással harcoltok. Úgy éreztem, egészen jó munkát végeztem, de nem sikerült szállítanom az eredményt, amikor igazán számított. Kár érte. A sprintfutam után a második helyre pályáztam. Nem tudom, mit tartogat az időjárás vasárnap, szerintem eléggé más lesz. Meglátjuk. Megpróbálok jó versenyt futni.”

A Belga Nagydíj időmérőjének első három helyezettje (Fotó: AFP)

A Ferrari-versenyzők számára a pénteki sprintidőmérőhöz hasonlóan a szombati kvalifikáció is felemásan sikerült: Charles Leclerc a negyedikről a harmadik helyre lépett előre, míg Lewis Hamilton ezúttal is búcsúzott az első szakaszban. A hétszeres világbajnok ezúttal a pályahatárokat lépte át a második gyors körén, aminek okán csak a 16. pozícióból várhatja a vasárnapi futamot.

„Nagyon elégedett vagyok, amit elég furcsa kijelenteni, hiszen még mindig három tized a lemaradás, és csak a harmadik hely lett meg, de erre sem számítottam. Azt hittük, jóval hátrébb leszünk. Tudtuk, hogy több van a kocsiban a hozott fejlesztés után, de így is eléggé szenvedtünk pénteken. Ez viszont nagyon-nagyon jó kör volt, és rendkívül elégedett vagyok vele, valamint azzal is, amilyennek a kocsi érződött. Szóval remek, hogy minden összeállt az időmérőre” – mondta lelkesen a monacói, akit arról is faggattak, szerinte nehéz feladat lesz-e maga mögött tartani Max Verstappent, és hogy esetleg lesz-e esélye felvenni a harcot a McLarenekkel.

„Nem tudom, de az kétségtelen, hogy jónak tűnt a versenytempója ma, és nem tudtam tartani velük tartani a lépést. Ugyanakkor a végrehajtott kisebb változtatásokkal remélhetőleg jobb helyzetbe kerülünk a fő versenyre.”

Míg Leclerc nyilvánvalóan elégedett volt, a csapattárs, Hamilton ezúttal is önmagát ostorozta a csalódást keltő eredmény után. „Ugyanúgy éreztem magam a kocsiban, mint ahogyan a hétvége korábbi részében. Végrehajtottunk néhány módosítást, nem éreztem borzalmasnak az autót, de nem is volt könnyű. Annyira nehéz volt, hogy még a második szett lágy gumit is fel kellett tennünk, hogy egyáltalán továbbjussunk az első szakaszból. Nem volt nagyszerű, és el is követtem egy hibát.”

„Tényleg magamban kell néznem. Bocsánattal tartozom a csapatnak, mert egyszerűen elfogadhatatlan az, hogy mindkét alkalommal kiestem a Q1-ben. Nagyon-nagyon gyenge teljesítményt nyújtottam – fogalmazott meg önkritikát, majd arról is beszélt, milyen kilátásai vannak a futamra. – Úgy vélem, nem igazán tudok mit tenni. Elrajtolok, aztán meglátjuk, mire megyek. Próbálom a lehető legtöbbet kihozni abból, amim van. A gyárban közben mindenki teljes gőzzel dolgozik, voltak fejlesztéseink, de talán ezzel vége is volt az idény hátralévő részére. A figyelmünk már a jövő évi gépre összpontosul. Nehéz ez a mostani szezon.”

A brit versenyző nem értett egyet azzal, hogy elvették a továbbjutást érő gyors körét. „Nem értek egyet vele – jelentette ki, majd hozzátette, a hétvége korábbi részében is azt az ívet használta. – Nem mondanám, hogy az egész hétvégén, de mindenki használja azt a kerékvetőt, talán most mentem el a legmesszebb.”

A sprintversenyen a második rajtkockából győzelmet arató Verstappen ezúttal a negyedik helyet szerezte meg, de lemaradása bő négy tizedről három és félre csökkent. A Red Bull az időmérő előtt változtatott a holland beállításain, aki így nagyobb leszorítóerős csomagra váltott. „Abban bíztam, hogy jobb lesz az érzet a kocsiban ülve, de nem volt olyan sima, és az egyensúly sem volt megfelelő. Ez kissé furcsa, és mindenképpen utána kell járnunk, mert szinte a teljes kvalifikáción úgy éreztem, hogy nem tudom eléggé nyomni, és itt, Spában igazán elkötelezettnek kell lenned a bejáratoknál, én viszont nem tudtam az lenni.”

„Jobb lenne, ha a harmadik helyről rajtolhatnék, és talán ez a pozíció elérhető is lett volna a számunkra, de a harmadik szakaszban nem állt össze. Az esőben itt mindig nagyon nehéz, de először meg kell várnunk, egyáltalán milyen mennyiségű csapadék esik. Ideális esetben szeretnék legalább harmadikként végezni. A McLarenekkel nagyon nehéz lesz felvenni a harcot, de bármi megtörténhet” – tekintett előre a négyszeres világbajnok.

Az időmérő után Lance Strollnak és Nico Hülkenbergnek is jelenése volt a sportfelügyelőknél, miután a kanadai az első szakasz elején áthajtott a gyors sávba belelógó német első szárnyán. Az ítélethozók a felek meghallgatása után megrovást adnak a Sauber-pilótának, míg maga az ütközés kapcsán úgy határozták, nincs szükség további szankcióra.

BELGA NAGYDÍJ, AZ IDŐMÉRŐ VÉGEREDMÉNYE 1. Lando Norris brit McLaren-Mercedes 1:40.562 átlag: 250.734 km/ó 2. Oscar Piastri ausztrál McLaren-Mercedes 1:40.647 0.085 mp h. 3. Charles Leclerc monacói Ferrari 1:40.900 0.338 4. Max Verstappen holland Red Bull-Honda 1:40.903 0.341 5. Alexander Albon thaiföldi Williams-Mercedes 1:41.201 0.639 6. George Russell brit Mercedes 1:41.260 0.698 7. Cunoda Juki japán Red Bull-Honda 1:41.284 0.722 8. Isack Hadjar francia Racing Bulls-Honda 1:41.310 0.748 9. Liam Lawson új-zélandi Racing Bulls-Honda 1:41.328 0.766 10. Gabriel Bortoleto brazil Sauber-Ferrari 1:42.387 1.825 11. Esteban Ocon francia Haas-Ferrari 1:41.525 0.899 12. Oliver Bearman brit Haas-Ferrari 1:41.617 0.991 13. Pierre Gasly francia Alpine-Renault 1:41.633 1.007 14. Nico Hülkenberg német Sauber-Ferrari 1:41.707 1.081 15. Carlos Sainz spanyol Williams-Mercedes 1:41.758 1.132 16. Lewis Hamilton brit Ferrari 1:41.939 0.929 17. Franco Colapinto argentin Alpine-Renault 1:42.022 1.012 18. Andrea Kimi Antonelli olasz Mercedes 1:42.139 1.129 19. Fernando Alonso spanyol Aston Martin-Mercedes 1:42.385 1.375 20. Lance Stroll kanadai Aston Martin-Mercedes 1:42.502 1.492