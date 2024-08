TCR World Tour: Björk nyert, Michelisz ötödik lett az uruguayi második futamon

A jól sikerült brazíliai versenyhétvégét követően Michelisz Norbert 30 kilogrammos súlykompenzációt kapott az uruguayi fordulóra. A magyar versenyző ennek ellenére a második sorból vághatott neki az első versenynek El Pinarban, s végül negyedikként szelte át a célvonalat. Egyik bajnoki riválisa, Yann Ehrlacher rajt-cél győzelmet aratott, amivel visszajött a tabella második helyére, ám Michelisz előnye még mindig 23 pont.

A második futamon Ma Csing-hua rajtolhatott a pole pozícióból, a kínai pilóta mellől a TCR South America mezőnyét erősítő Pedro Cardoso várhatta a piros lámpák kialvását. Harmadikként John Filippi indulhatott, Michelisz a nyolcadik helyről vághatott neki a hétvége utolsó összecsapásának.

Ma számára már a rajtot megelőzően jött a dráma – a 155-ös számú Lynk & Co meghibásodott, és nem indult el a felvezető kör elején. A (Ma nélküli) rajtprocedúra sem alakult zökkenőmentesen a startot jelző lámpák és több kiugró versenyző miatt, így mindössze néhány kanyart követően félbeszakították a futamot.

A közjáték végül közel félórás várakozást eredményezett, az újraindítás repülőrajttal történt. Cardoso megtartotta az első helyet, míg Esteban Guerrieri kissé kicsúszott a pályáról a rajt utáni helyezkedésben. Cardoso a következő körökben kissé el tudott lógni, amihez az is hozzájárult, hogy a mögötte autózó Filippi feltartotta a mögötte érkezőket.

A verseny feléhez közeledve Thed Björk megelőzte Filippit, majd üldözőbe vette Cardosót az első helyért. A futam utolsó harmadkának elején végül könnyedén meg is előzte a brazilt, s ezzel átvette a vezetést. Filippi a hajrában is hősiesen védte pozícióját, ám először Santiago Urrutia, majd Guerrieri is megelőzte a francia versenyzőt.

Sőt, az utolsó körökben többek között Michelisz is maga mögé utasította Filippit, így a magyar pilóta végül az ötödik helyen látta meg a kockás zászlót. A futamgyőzelmet Björk húzta be, mögötte Cardoso és Urrutia ért célba. Ehrlacher nem tudta befejezni a futamot, ami nem jött rosszul Michelisz bajnoki esélyeinek.

Folytatás október 18–20-án a kínai Csucsouban!

TCR WORLD TOUR

URUGUAY, MÁSODIK VERSENY

1. Thed Björk (svéd, Cyan Racing Lynk & Co)

2. Pedro Cardoso (brazil, PMO Racing)*

3. Santiago Urrutia (uruguayi, Cyan Racing Lynk & Co)

4. Esteban Guerrieri (argentin, GOAT Racing)

5. Michelisz Norbert (magyar, BRC Hyundai N Squadra Corse)