Meredekebbre emlékezett, de kihívás volt felfutni a Sümegi Várba

Magabiztos versenyzéssel győzött a közelmúltban a Sümeg Trail 21 kilométeres távján a hölgyek között Pendl-Márovics Anna. A remek szombathelyi futó először vett részt ezen a versenyen, jó tapasztalatokat szerzett, és rögtön aranyéremmel távozott.





„Korábban még nem vettem részt ezen a versenyen, most úgy voltam vele, megnézem milyen – mondta a Csupasportnak Pendl-Márovics Anna, aki 02:02:30-as idővel győzött a Sümeg Trial 21 kilométeres távján. – Szimpatikus volt a pályarajz, tetszett a leírás, majd a verseny reggelén végül férjemmel elhatároztuk, hogy részt veszünk az eseményen. Hétvégi hosszú tempó futásként remekül beillett az edzéseink közé. Ami a célomat illeti, túl sok elvárásom nem volt, csak egy kontrollált, jó versenyzést szerettem volna. A verseny során láttam, hogy körülöttem főként férfiak futnak, így a végére nem lepődtem meg a győzelmen. Közepesen erősen futottam, nem voltak holtpontjaim. Bár a pálya kihívásokkal telinek bizonyult, tetszett, és minden nagyszerűen alakult.”



Kérdésünkre elmonda, hogyan esett neki a Sümegi Várba való felfutás.



„Gyermekként meredekebbnek éltem meg a felvezető utat, felfutni kihívást jelentett, de a kilátás és az élmény kárpótolt minket. A pálya változatos, technikás, szintesnek mondható, remekül felépített.”



A korábbi válogatott terepfutó arról is beszélt, mennyire volt megelégedve a verseny szervezésével.



„Futás közben nem néztem a többieket, csak magamra koncentráltam, de idő közben érzékeltem, hogy vezetek és jó esélyem van az aranyéremre. Jó versenyen vagyok túl, minden a lehető legnagyobb rendben ment. Sok eseményen voltam már a férjemmel, így van összehasonlítási alapom, s elmondhatom, hogy a Sümeg Trail nagyszerűen szervezett verseny. Mindennel meg voltam elégedve, különösen a pályajelölés tetszett. Csak jókat tudok mondani róla.”



Pendl-Márovics Annának két éve gyermeke született, így szépen lassan építi fel ismét magát a futópályán.



„A gyermekem születése előtt rengeteget versenyeztem, most inkább a lassú visszatérés, az építkezés fázisában vagyok. Lassan növelem a kilométereket, lépkedek előre lépéről lépésre, éppen ezért nincs is most konkrét célversenyem. Az élet hozza a dolgokat, azon a megmérettetésen veszek részt, amely belefér a naptáramba és a fizikális állapotom is megfelelő hozzá.”