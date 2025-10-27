Aranyérem lett a jutalma a taktikus hajrát követően

Elérte, amit kitűzött maga elé. Szőke Csaba második huszonnégy órás versenyén vett részt a Balatonfüredi UltraFutó Fesztivál keretein belül rendezett megméretésen, amelyen kétszáz kilométer fölé akart jutni, ez pedig össze is jött neki – ráadásul ez az eredmény aranyéremmel párosult. A remek ultrafutó tavaly a BUFF-on teljesítette élete első huszonnégy órását, akkor 186 kilométert tett meg, így ezúttal közel húsz kilométerrel múlta felül egyéni rekordját.

„Minél több kilométert szerettem volna gyűjteni, s úgy voltam vele, jó lenne kétszáz fölé jutni – mondta a Csupasportnak Szőke Csaba. – Tavaly sem voltam már olyan messze a kétszáztól, de idén ez végre összejött. Végig ez lebegett a szemem előtt, az aranyérem csak hab a tortán. Sokáig a hetedik helyen haladtam, majd fokozatosan jöttem fel, tizenkét óra után pedig már az első helyre kerültem. Innentől kezdve már nem akartam kiengedni a kezemből a győzelmet.”

Szőke Csaba négy esztendővel ezelőtt kezdett futni, akkor azt a célt tűzte ki maga elé, hogy egyéniben teljesítse az Ultrabalatont. Szépen halad efelé, jelentős mérföldkőhöz ért azzal, hogy átlépte a kétszáz kilométeres határt.

„Kilencedik alkalommal jutottam száz kilométer fölé, most pedig meglett a kétszáz is. Habár ez még csak a második huszonnégy órás versenyem volt, talán mondhatom, hogy van már némi tapasztalatom. Kezdek összerakni mindent, folyamatosan javul a frissítésem, a taktikám és a tempóm is. A verseny végére nagyon elfáradtam, de ez teljesen normális. Egyébként húsz óráig teljesen zökkenőmentesen mentek a dolgok, az utolsó négy órában viszont már nagyon fáradt voltam, így értető módon valamelyest csökkent a tempóm. A hajrában már taktikáztam, a második helyezett négy körrel volt lemaradva, igyekeztem mögötte futni, s követni az ő tempóját annak érdekben, hogy ne tudjon közelíteni. Aztán már látta ő is, hogy nem tud befogni, elkezdtünk beszélgetni, így a hajrát közösen tettük meg. Szeretnék neki és minden résztvevőnek gratulálni, mindenki nagyot küzdött. Szeretném megköszönni a szurkolást, és a csapatomnak a frissítést is. Nélkülük nem ment volna.”

A verseny győztesének remekül működött a frissítése, a gyomra végig rendben volt, csupán egyszer került kisebb hullámvölgybe.

„Tizenkét óránál három körön keresztül erős kedvetlenség és fáradtság jött rám, emiatt igyekeztem beszélgetni a többiekkel futás közben, és rendbe is jöttem. A Balatonfüredi UltraFutó Fesztivál után egy kis pihenő várt rám, az októbert kicsit lazábbra terveztem, novembertől pedig elkezdek felkészülni a következő esztendőre. Jövőre, ha minden jól megy, ott leszek egyéniben az Ultrabalatonon, és teljesíthetem legnagyobb célom, de tudom, addig még rengeteg munka vár rám.”