Csingár István tanácsa: Imádkozzanak a jó időjárásért!

Második alkalommal lesz ott a Spartathlonon: könnyebb úgy, hogy van már tapasztalata a legendás görög versennyel kapcsolatban?

Való igaz, kétezerhuszonháromban vettem rész először a Spartathlonon, így most jön a második – mondta a Csupasportnak Csingár István, aki két évvel ezelőtt 29:55:13-as idővel teljesítette a Spartathlont. – Hogy ez előny-e? Igen is, meg nem is.

Egyrészt pozitív, hogy megvan a tapasztalatom, tudom, mire számíthatok, másrészt az újtól mindig jobban fél az ember, ezáltal ilyenkor motiváltabb is. Most egyfajta belső nyugalmat érzek, ami nem biztos, hogy jó…

De a rajtnál biztosan változik, majd meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Természetesen nagyon várom már, hogy elkezdjük a futást.

Milyen célt tűzött ki maga elé ezúttal?

Két esztendővel ezelőtt olyannyira túlszárnyaltam az akkori célomat, hogy most már annak is örülnék, ha olyan, vagy ahhoz hasonló időeredményt érnék el. Akkor 29:55:13-mas idővel értem be a célba, s habár ez nem csúcsidő, én nagyon örültem neki. Szóval, ezzel már elégedett lennék, de az elsődleges célom az, hogy mindenféle probléma nélkül beérjek Spártába.

Fotó: Abai Róbert / Spartathlon Magyar Csapat

Gyanítom, a formájával ezúttal sincs semmiféle probléma…

Eseménydús felkészülésen vagyok túl, két-három esztendeje maximálisan nyomom a gázt, a lehető legtöbbet edzem, annyit, amennyi az időmbe belefér, ez pedig havonta négyszáz-ötszáz kilométert jelent. Ezt most is tartottam, nem raktam rá pluszt.

Természetesen a verseny előtti egy-két hétben bevetettem néhány Spartathlon-specifikus dolgot az edzéseken, de amúgy a szokásos módon készültem. Ami pedig a versenyeket illeti, tavasszal a Projket422-n vettem részt, 312 kilométerig jutottam, s habár nem sikerült végigmennem, így is büszke vagyok a teljesítményemre. Majd jött néhány további megmérettetés, mint például a Vércse 100.

Jó erőben érzem magam, ott tartok, ahol ilyenkor szerettem volna, de… Ahogy közeledtünk a Spartathlonhoz, egyre nehezebbnek éreztem az edzéseket, nem tapasztaltam azt magamon, hogy könnyedén futnék. Ennek ellenére bizakodom, remélem minden rendben lesz majd Görögországban.

Fotó: Abai Róbert / Spartathlon Magyar Csapat

Már második alkalommal lesz ott az eseményen, de jó néhány újonc van a magyar csapatban. Nekik mit tanácsolna?

A legfontosabb, hogy imádkozzanak a jó időjárásért, ugyanis azon nagyon sok múlik. Tudom, hogy nem illik ilyet mondani, de szerintem a Spartathlon nehézsége egy kicsit túl van misztifikálva, aki odamegy, az van annyira felkészült, hogy nincs mitől félnie. Természetesen nem egyszerű végigmenni, de nem is lehetetlen, sőt… Nagyon erős lesz a magyar csapat, senkit sem féltek, aki ott lesz velünk, az felkészülten és megérdemelten lesz ott. Én szerdán utazom majd ki, néhány napos akklimatizáció után jöhet a verseny, majd kedden jövök haza. Legutóbb négyen kísértek, ezúttal csak a feleségem lesz ott velem.

A Spartatlon után miképp néz ki a versenynaptára?

A legfontosabb, hogy a Spartathlon után megfelelően regenerálódjak, s habár nincs tervben több verseny az esztendőre, de az élmény miatt biztosan nevezek még egy-két kisebb megmérettetésre. Az biztos, hogy jövőre ismét részt szeretnék venni a Projekt422-n, azaz teljesíteni szeretném a két Balaton-kört. Ami pedig a Spartathlont illeti, elképesztően drága lett, lehet, hogy két teljesítés elég lesz nekem, de ha véletlenül nem úgy menne most, ahogyan szeretném, akkor mindenképpen visszatérnék a jövőben javítani.

Fotó: Abai Róbert / Spartathlon Magyar Csapat