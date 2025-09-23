Nemzeti Sportrádió

Tíz magyar érem a szkander-vb-n

2025.09.23. 18:44
Fotó: nvesz.hu
A felnőtteknél Kőváriné Ivánfi Brigitta (70 kg) bal kézzel ezüst-, míg Krasnyánszki Nóra (65 kg) jobb kézzel bronzérmet nyert. Utóbbi a juniorok között is dobogóra állhatott, ott ezüstérmesként zárt kedden a szkander-világbajnokságon.

Utóbbi korosztályban Csőke Csaba két bronzérmet szerzett a 65 kilósok között, ugyanis mindkét kézzel harmadik lett. Szintén duplázott Molnár Dóra (90 kg), aki jobbal ezüst-, ballal bronzérmes lett az U23-as korosztályban. Ugyanitt Verbóczki Luca (60 kg) jobb kézzel szerzett ezüstérmet.

A masters kategóriában is eredményes volt a magyar válogatott: Németh Róbert (110 kg) ezüst-, Kőrösi Tibor (grand masters, 70 kg) bronzérmet nyert bal kézzel.

„Ez volt az elmúlt évek legerősebb világbajnoksága, minden helyezésért hatalmasat kellett küzdeni. Büszkék vagyunk a válogatott teljesítményére, jól látszik a magyar szkander folyamatos fejlődése” – mondta Csabai Atilla, a Magyar és az Európai Szkanderszövetség elnöke, aki kiemelte, a következő nagy világversenyre hazai környezetben kerül sor, hiszen 2026-ban Magyarország rendezi az Európa-bajnokságot.

 

