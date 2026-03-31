Birkózás: ötszörös olimpiai bajnok edzője lett a kínaiaknak

A sportág 43 esztendős legendás alakja a 2008-as pekingi játékokon kezdte meg ötkarikás diadalmenetét a legnehezebbek között, majd Londonban, Rióban, Tokióban és Párizsban is könnyedén győzni tudott.

A sportág világszövetségének (UWW) honlapja arról számolt be, hogy a kubai sportember a kínai kötöttfogású válogatott munkáját fogja segíteni egykori mesterével, Raúl Díazzal együtt, egyébként mindketten az UWW nagykövetei.

A kínai válogatott vezetőedzője már rövid idő után változásról számolt be a tréningmunkában, mivel Díaz a hatékonyságot részesíti előnyben, így a korábbiaknál rövidebbek az edzések, amelyeken a sportolóknak minden percben a legjobbjukat kell nyújtaniuk.