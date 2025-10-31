Lőrincz Viktor először a Bajnokok adásában nézte meg a legfájdalmasabb mérkőzését

A műsorban kiderül – a fivérek számára is –, hogy hány világversenyen nyertek együtt érmet, és mit jelentett számukra a másik jelenléte, kezdve kiskoruktól egészen pályafutásuk utolsó versenyéig, egyben csúcspontjáig, a tokiói olimpiáig.

Lőrinczék jókedvűen és őszintén beszélnek életük meghatározó szakaszairól, kitérnek arra is, hogy testvérként egymás ugratásából és méltatásából sosincs hiány – edzéseken, versenyeken és persze az adásban sem. A műsorvezető Petrovics-Mérei Andreának beszélnek a családi hátterükről, stílusjegyekről, a mérkőzéseket megelőző fogyasztások embert próbáló pillanatairól, a példamutatásról és a munkába vetett óriási hitükről is.

A Bajnokok vasárnapi adásában szembenéznek 19 éves kori önmagukkal, valamint felidézik a legnagyobb sikereiket, kezdve Tamás 2006-ban nyert Európa-bajnoki címével. Természetesen a nehézségekről, kudarcokról is szó esik; Viktor a stúdióban nézte vissza először a számára legfájdalmasabb találkozóját, a 2016-os riói olimpia bronzmérkőzését, és többek között kiderül, hogyan lehetett egy darázscsípés után világbajnoki címet nyerni, mennyin múlott az olimpiai döntő elmaradása és milyen ádáz küzdelmeket vívtak egymással 30 éves koruk után is.

Bajnokok az M4 Sporton november 2-án, vasárnap 21 órától.