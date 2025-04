Százéves a BVSC birkózószakosztálya, Székely Pálról nevezték el a termüket

Kevés olyan egyesület van a hazai birkózás történetében, amely elmondhatja magáról: immár száz esztendeje működik, ráadásul sikeresen. A BVSC-Zugló birkózói ezt a mérföldkövet érik el április 26-án.

„A labdarúgás után a második szakosztály volt a birkózóké a BVSC-nél, ehhez ráadásul eredmények is társultak, a száz év alatt összesen hetvenhat érmet nyertek sportolóink az olimpián, a világ- és az Európa-bajnokságokon, valamint a korosztályos világversenyeken” – fogalmazott Szatmáry Kristóf, a BVSC-Zugló elnöke szerdán, a Tatai úti sporttelepen.

Az elnök hozzátette, Kiss Balázs és Illés Gergő vezetésével 2019 óta az utánpótlás-nevelésé a főszerep. A szakosztálynál hat edző foglalkozik nagyjából 80 ifjú birkózóval, mindezt segíti, hogy a kerület óvodáival és iskoláival is gyümölcsöző a BVSC kapcsolata.

A megjelent egykori BVSC-s klasszisokat, edzőket és sportbarátokat a Magyar Birkózók Szövetsége (MBSZ) ügyvezető alelnöke, Bacsa Péter is köszöntötte: „A BVSC a történelmi viharok közepette írta a birkózás történetét, olyan egyéniségekkel, mint az olimpiai bajnok Bóbis Gyula, az olimpiai ezüstérmes Bárdosi Sándor, az egyaránt világbajnok Kiss Balázs és Korpási Bálint, hogy csak a legnagyobbakat említsük. Eközben a szakosztály élén is igazi klasszisok álltak, többek mellett a szintén világbajnok Tóth István, s olyan mesterek dolgoztak, mint például Kiss Ferenc, Takács Ferenc vagy éppen Székely Pál, mindenki Pali bácsija, az MBSZ életműdíjasa, s edzői kategóriában a hazai Hírességek Csarnoka tagja” – így Bacsa Péter.

A BVSC napjainkban is ígéretes eredményekkel büszkélkedhet, Fábián László, a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) főtitkára is a klub által végzett utánpótlás-nevelő munka fontosságára hívta fel a figyelmet: „Fantasztikus sportolókat nevelt a magyar sportnak a BVSC, amely mindig híres volt arról, hogy remekül gondozza a fiatal tehetségeket. Ezen felül természetesen az olimpián is gyönyörű eredményeket értek el, 2000-ben, Sydney-ben magam is a helyszínen szurkoltam az ezüstérmes Bárdosi Sándornak.”

A köszöntőket követően felavatták a BVSC birkózótermét, amelyben névadója, a tavaly 90. születésnapját ünneplő mesteredző, Székely Pál azt mondta: „Száz év! Nem sok olyan birkózóklub van Magyarországon, amelyik elmondhatja magáról, hogy ezt elérte. Olimpiai, világ- és Európa-bajnokok nevelkedhettek itt, megtisztelő, hogy a klub történetének a része lehetek.”