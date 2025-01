Birkózás: világbajnok csaphat össze Eb-aranyérmessel az év első hazai versenyén

Az új év elején ugyanis mindig nagy a „mozgolódás”, akadnak, akik kategóriát váltanak, esetleg most még nem fogynak le eredeti súlycsoportjukba, ez pedig igazi rangadókat is generál. A három szakágban összesen 154 versenyző nevezett a megméretésre, tehát jelentős mezőny várható – számolt be róla hírlevelében a Magyar Birkózók Szövetsége.

S hogy mire érdemes figyelni? Például a kötöttfogású 87 kilóra, ahol összecsaphat egymással a világbajnok, olimpiai ötödik Losonczi Dávid (ESMTK), az Eb-győztes Takács István (BHSE), az egy súllyal lejjebb friss vb-ezüstérmes Szilvássy Erik (Csepeli BC) és a 97 kilóról visszaereszkedő, de vb- és Eb-bronzait még 82-ben szerző Lévai Tamás (BHSE). Utóbbi bátyja, a vb- és Eb-2. Lévai Zoltán (BHSE) 77 kilóban megküzdhet a 72-ből feljebb lépő, Európa-bajnok és vb-ezüstérmes Fritsch Róberttel (Csepel TC). A tavalyi U20-as Eb-győztes legifjabb Lévai fivér, Levente (BHSE) 72 kilóban az Eb-ezüstérmes Váncza Istvánnal (FTC) vívhat nagy és színvonalas csatát. Nehézsúlyban (130 kg) hárman is ácsingóznak a címeres mezre: az Eb-3. Vitek Dárius (BHSE), a tavalyi U20-as világbajnok Darabos László (BHSE) és az U23-as vb-bronzérmes László Koppány. A hölgyeknél a nevezések alapján 57 kilóban az Eb-2. Bognár Erika találkozhat az Eb- és katonai vb-3., vb-5. Galambos Ramónával.