Rendkívül színvonalas viadal elé nézünk – kezdődik a birkózó UWW-rangsorverseny a BOK-csarnokban

Nem lesz gond a nívóval a BOK-csarnokban, hiszen rendkívül sűrű mezőny méreti meg magát: a kilátogatók 4 olimpiai, 30 világbajnokkal és 20 olimpiai érmessel találkozhatnak, s összesen 126 olyan birkózó is szőnyegre lép, aki a párizsi játékokon egyaránt érdekelt. Ez a szám rendkívül magas, az olimpiai résztvevők közel fele próbára teszi magát.

„Összesen háromszáztizennégyen neveztek, tehát kevesebb indulónk van, mint tavaly, a mezőny viszont sokkal keményebb – fogalmazott Bácsi Péter, az MBSZ szakmai igazgatója. – Biztos vagyok abban, hogy hatalmas taktikai csaták alakulnak ki, azon sem lepődnék meg, ha egy-két esetben valaki a győztes mérkőzése után visszalépne, mert így kedvezőbb ágra kerülne az olimpián.”

Való igaz, fontos szerepe lehet a pontgyűjtésnek. Erről beszélt Bacsa Péter, az MBSZ ügyvezető alelnöke is: „Az Európa-bajnokságnál színvonalasabb, erősebb verseny elé nézünk. A pontvadászat azért lényeges, mert ez a megméretés az utolsó lehetőség a világranglista-helyezések módosítására, ami az alapot adja a párizsi kiemeléshez. Biztosan izgalmas összecsapásokat láthatunk, nagyon várom őket.”

Bácsi arra is rávilágított, mindezek mellett miért különösen fontos a Polyák Imre–Varga János-emlékverseny: „Először is azért, mert rengeteg fiatalunk találkozhat a világ legjobb birkózóival, testközelből láthatja őket küzdeni. Annak is örülünk, hogy a viadalnak hála nagyobb figyelmet kap a sportágunk, ilyenkor jóval többen érdeklődnek a birkózás iránt, aminek számos pozitív hozadéka van. Továbbá remek erőfelmérő ez a birkózóinknak, a fiatalabb versenyzőink is belekóstolhatnak abba, hogy hol tartanak a világ legjobbjaihoz képest.”

Erre sok magyar sportolónak esélye nyílik, ugyanis viszonylag nagy, 34 fős csapattal vágunk neki a versenynek. Az öt olimpiai kvótásunk közül három, Muszukajev Iszmail (szf, 65 kg), Lévai Zoltán (kf, 77 kg) és Losonczi Dávid (kf, 87 kg) lép szőnyegre.

„A hetvenhat kilós Nagy Bernadett kisebb sérüléssel bajlódik, míg a nehézsúlyú Ligeti Dánielt nagyon megterhelte az olimpiai kvalifikációs időszak, egyikük esetében sem szerettük volna veszélyeztetni az olimpiai indulást. Egyébként igen, mondhatni, népes magyar csapatot állítunk ki, de a korosztályos Európa-bajnokságok közelsége miatt a juniorokat is óvatosan tettük be a válogatottba. Súlycsoportonként egy országból maximum három versenyző indulhat, örülünk, hogy ezt sok esetben ki tudjuk használni” – nyilatkozta Bácsi Péter.

A Polyák Imre–Varga János-emlékversenyt tavaly rendeztük meg először a UWW-rangsorviadalaként. Bacsa Péter bejelentette, az MBSZ tervezi a folytatását: „Pár hónapja adtuk le a következő olimpiai ciklusra, tehát a 2025-től 2028-ig szóló rendezési pályázatunkat, rendkívül fontos lenne, ha ezekben az években is megtarthatnánk az eseményt. Ezúton is szeretnénk megköszönni a magyar állam támogatását, amely nélkül a mostani viadalt sem tudtuk volna megszervezni. Már tényleg csak az utolsó simítások vannak hátra, gyakorlatilag minden készen áll!”

Bácsi Pétert, a kötöttfogásban kétszeres világ- és Európa-bajnok szakembert végül a várakozásokról kérdeztük: „Összességében négy-öt érem megszerzése lehet reális. Nem győzzük hangsúlyozni: rendkívül színvonalas verseny elé nézünk, úgyhogy a legfontosabb az, hogy mindenki a jelenlegi legjobbját nyújtsa, mert így építkezhetünk a leghatékonyabban.”

POLYÁK IMRE–VARGA JÁNOS-EMLÉKVERSENY, BOK-CSARNOK

A verseny programja

Csütörtök. Szabadfogás. 57 kg, 61 kg, 65 kg, 70 kg, 79 kg, 97 kg, 125 kg. Péntek. Szabadfogás. 74 kg, 86 kg, 92 kg. Női birkózás. 50 kg, 53 kg, 57 kg, 59 kg, 72 kg. Szombat. Női birkózás. 55 kg, 62 kg, 65 kg, 68 kg, 76 kg. Kötöttfogás. 60 kg, 63 kg, 130 kg. Vasárnap. Kötöttfogás. 55 kg, 67 kg, 72 kg, 77 kg, 82 kg, 87 kg, 97 kg