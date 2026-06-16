Nemzeti Sportrádió

BL, El: megvannak az ETO FC és az FTC lehetséges ellenfelei

T. Z.T. Z.
2026.06.16. 08:43
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Fotó: UEFA.com
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Bajnokok Ligája BL-selejtező FTC ETO FC Európa-liga Ferencváros
Mindkét magyar csapat már a selejtezősorozat első fordulójában bekapcsolódik a küzdelmekbe, a bajnok ETO FC a Bajnokok Ligájában, a Ferencváros pedig az Európa-ligában.

Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) kedden reggel hozta nyilvánosságra a lehetséges ellenfeleket a hivatalos honlapján. 

AZ ETO FC LEHETSÉGES ELLENFELEI A BAJNOKOK LIGÁJA SELEJTEZŐJÉNEK 1. FORDULÓJÁBAN

FC Drita (koszovói)
FC Borac (boszniai)
Víkingur Reykjavík (izlandi)
FC Kairat Almati (kazah)
Universitatea Craiova (román)
KÍ Klaksvík (feröeri)
FC Petrocub (moldovai)

A Bajnokok Ligájában a selejtezősorozat első fordulójának első mérkőzésekeit július 7-8-án rendezik meg, a visszavágókat pedig július 14-15-én; Az összecsapások végleges időpontjait a délutáni sorsolás után jelentik be.

A FERENCVÁROS LEHETSÉGES ELLENFELEI AZ EURÓPA-LIGA SELEJTEZŐJÉNEK 1. FORDULÓJÁBAN

Zsolna (szlovák)
FK Vojvodina (szerb)
FC Universitatea Cluj (román)
NK Aluminij (szlovén)
Derry City FC (ír)
Vestri (izlandi)

Az Európa-liga selejtezősorozatában az első mérkőzéseket július 9-én rendezik meg, a visszavágókat pedig július 16-án; A végleges kezdési időpontokat a sorsolás után jelentik be.

Mindkét selejtezősorozatban még ma (kedden) megejtik a sorsolást: a Bajnokok Ligájában 16 órától, az Európa-ligában pedig 17 órától, ekkor dől majd el, hogy a magyar bajnok és az ezüstérmes mely gárdával találkozik. 

 

Bajnokok Ligája BL-selejtező FTC ETO FC Európa-liga Ferencváros
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