BL, El: megvannak az ETO FC és az FTC lehetséges ellenfelei
Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) kedden reggel hozta nyilvánosságra a lehetséges ellenfeleket a hivatalos honlapján.
AZ ETO FC LEHETSÉGES ELLENFELEI A BAJNOKOK LIGÁJA SELEJTEZŐJÉNEK 1. FORDULÓJÁBAN
FC Drita (koszovói)
FC Borac (boszniai)
Víkingur Reykjavík (izlandi)
FC Kairat Almati (kazah)
Universitatea Craiova (román)
KÍ Klaksvík (feröeri)
FC Petrocub (moldovai)
A Bajnokok Ligájában a selejtezősorozat első fordulójának első mérkőzésekeit július 7-8-án rendezik meg, a visszavágókat pedig július 14-15-én; Az összecsapások végleges időpontjait a délutáni sorsolás után jelentik be.
A FERENCVÁROS LEHETSÉGES ELLENFELEI AZ EURÓPA-LIGA SELEJTEZŐJÉNEK 1. FORDULÓJÁBAN
Zsolna (szlovák)
FK Vojvodina (szerb)
FC Universitatea Cluj (román)
NK Aluminij (szlovén)
Derry City FC (ír)
Vestri (izlandi)
Az Európa-liga selejtezősorozatában az első mérkőzéseket július 9-én rendezik meg, a visszavágókat pedig július 16-án; A végleges kezdési időpontokat a sorsolás után jelentik be.
Mindkét selejtezősorozatban még ma (kedden) megejtik a sorsolást: a Bajnokok Ligájában 16 órától, az Európa-ligában pedig 17 órától, ekkor dől majd el, hogy a magyar bajnok és az ezüstérmes mely gárdával találkozik.