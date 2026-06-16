BL, El: megvannak az ETO FC és az FTC lehetséges ellenfelei

Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) kedden reggel hozta nyilvánosságra a lehetséges ellenfeleket a hivatalos honlapján.

AZ ETO FC LEHETSÉGES ELLENFELEI A BAJNOKOK LIGÁJA SELEJTEZŐJÉNEK 1. FORDULÓJÁBAN

FC Drita (koszovói)

FC Borac (boszniai)

Víkingur Reykjavík (izlandi)

FC Kairat Almati (kazah)

Universitatea Craiova (román)

KÍ Klaksvík (feröeri)

FC Petrocub (moldovai)

A Bajnokok Ligájában a selejtezősorozat első fordulójának első mérkőzésekeit július 7-8-án rendezik meg, a visszavágókat pedig július 14-15-én; Az összecsapások végleges időpontjait a délutáni sorsolás után jelentik be.

A FERENCVÁROS LEHETSÉGES ELLENFELEI AZ EURÓPA-LIGA SELEJTEZŐJÉNEK 1. FORDULÓJÁBAN

Zsolna (szlovák)

FK Vojvodina (szerb)

FC Universitatea Cluj (román)

NK Aluminij (szlovén)

Derry City FC (ír)

Vestri (izlandi)

Az Európa-liga selejtezősorozatában az első mérkőzéseket július 9-én rendezik meg, a visszavágókat pedig július 16-án; A végleges kezdési időpontokat a sorsolás után jelentik be.

Mindkét selejtezősorozatban még ma (kedden) megejtik a sorsolást: a Bajnokok Ligájában 16 órától, az Európa-ligában pedig 17 órától, ekkor dől majd el, hogy a magyar bajnok és az ezüstérmes mely gárdával találkozik.