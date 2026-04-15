Konaté: Ilyen a futball. Most éppen szomorú...

2026.04.15. 00:01
Konaté kiesett a Liverpoollal (Fotó: Getty Images)
Ibrahima Konaté Bajnokok Ligája BL Liverpool Marquinhos PSG
Mint arról beszámoltunk, a labdarúgó Bajnokok Ligája negyeddöntőjében a PSG idegenben is 2–0-ra nyert a Liverpool ellen, így kettős győzelemmel, 4–0-s összesítéssel jutott a legjobb négy közé. A liverpooli mérkőzés után a hazaiak oldaláról Ibrahima Konatét, a vendégek részéről pedig Marquinhost idézte az UEFA honlapja.

„Mondhatjuk azt, hogy igen, meg azt is, hogy nem – felelte Konaté a kérdésre, hogy az összesített eredmény hűen tükrözi-e a két csapat közötti különbséget. – A párizsiaknak a múlt héten sok lehetőségük volt, ám csak két helyzetüket váltották gólra. Tudtuk, hogy az Anfielden képesek lehetünk különleges dolgot végrehajtani, és meg is volt a rengeteg helyzetünk, de megint ők szereztek két gólt... Ilyen a futball. Most számunkra éppen szomorú.”

 

Bajnokok Ligája
2 órája

Az Anfieldben egészen más arcát mutatta a Liverpool, de a visszavágót is megnyerte a PSG két góllal

A második félidőben közel álltak a vezető gólhoz a „vörösök”, aztán jött Dembélé, és továbblőtte a címvédőt a legjobb négy közé – Szoboszlaiék nem lesznek ott a Puskás Arénában.

 

„A Liverpool számára alapkövetelmény, hogy a Bajnokok Ligájában szerepeljen. Hat bajnokink van, hogy kiharcoljuk az indulás lehetőségét. Tudjuk, hogy a Premier League nehéz bajnokság, de nekünk egyszerűen mindenképpen ott kell lennünk a BL főtábláján a következő idényben” – mondta Konaté. 

A világbajnoki ezüstérmes francia védőnél érthetően boldogabban beszélt a meccs után a párizsiak olimpiai bajnok brazil védője, Marquinhos, aki az első félidőben a találkozó egyik legnagyobb mentését mutatta be Virgil van Dijk lövése után.

„Nekem, mint védőnek az ilyen megmozdulások sokkal jobban tetszenek, sokkal jobban megmaradnak, mintha mondjuk gólt szereznék. Ezt élvezem a leginkább! Láttam, hogy Van Dijk érkezik a kipattanóra és reflexből a labda útjába dobtam magam. Az ilyen pici apró részletek is képesek lehetnek egy mérkőzés menetét megváltoztatni. A Liverpool jól használta az erősségeit, de mi meg jól álltunk a lábunkon. Aztán végre sikerült gólt szereznünk, s utána is tudtuk, hogy mit kell tennünk, és erősek maradtunk, amikor nehézzé vált a helyzet. Az első meccs után tudtuk, hogy még nem jutottunk tovább, úgyhogy azzal futottunk ma ki a pályára, hogy nyernünk kell az elődöntőhöz” – fogalmazott a 31 éves védő. 

BAJNOKOK LIGÁJA 
NEGYEDDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ
Liverpool FC (angol)–Paris Saint-Germain (francia) 0–2 (0–0)
Liverpool, Anfield, 59 623 néző. Vezette: Maurizio Mariani (olasz)
Liverpool: Mamardasvili – J. Frimpong (J. Gomez, a szünetben; Ngumoha, 67.), I. Konaté, Van Dijk, Kerkez – Gravenberch, Szoboszlai – A. Mac Allister, Wirtz – Ekitiké (Szalah, 31.), Isak (Gakpo, a szünetben). Menedzser: Arne Slot
PSG: Szafonov – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes (L. Hernandez, 38.) – Zaire-Emery (Beraldo, 81.), Vitinha, Joao Neves – D. Doué (Barcola, 52.), O. Dembélé, Kvarachelia. Vezetőedző: Luis Enrique
Gólszerző: O. Dembélé (72., 90+1.)
Továbbjutott: a PSG, kettős győzelemmel, 4–0-s összesítéssel.

 

 

