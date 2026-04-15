Konaté: Ilyen a futball. Most éppen szomorú...

„A Liverpool számára alapkövetelmény, hogy a Bajnokok Ligájában szerepeljen. Hat bajnokink van, hogy kiharcoljuk az indulás lehetőségét. Tudjuk, hogy a Premier League nehéz bajnokság, de nekünk egyszerűen mindenképpen ott kell lennünk a BL főtábláján a következő idényben” – mondta Konaté.

A világbajnoki ezüstérmes francia védőnél érthetően boldogabban beszélt a meccs után a párizsiak olimpiai bajnok brazil védője, Marquinhos, aki az első félidőben a találkozó egyik legnagyobb mentését mutatta be Virgil van Dijk lövése után.

„Nekem, mint védőnek az ilyen megmozdulások sokkal jobban tetszenek, sokkal jobban megmaradnak, mintha mondjuk gólt szereznék. Ezt élvezem a leginkább! Láttam, hogy Van Dijk érkezik a kipattanóra és reflexből a labda útjába dobtam magam. Az ilyen pici apró részletek is képesek lehetnek egy mérkőzés menetét megváltoztatni. A Liverpool jól használta az erősségeit, de mi meg jól álltunk a lábunkon. Aztán végre sikerült gólt szereznünk, s utána is tudtuk, hogy mit kell tennünk, és erősek maradtunk, amikor nehézzé vált a helyzet. Az első meccs után tudtuk, hogy még nem jutottunk tovább, úgyhogy azzal futottunk ma ki a pályára, hogy nyernünk kell az elődöntőhöz” – fogalmazott a 31 éves védő.

BAJNOKOK LIGÁJA

NEGYEDDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

Liverpool FC (angol)–Paris Saint-Germain (francia) 0–2 (0–0)

Liverpool, Anfield, 59 623 néző. Vezette: Maurizio Mariani (olasz)

Liverpool: Mamardasvili – J. Frimpong (J. Gomez, a szünetben; Ngumoha, 67.), I. Konaté, Van Dijk, Kerkez – Gravenberch, Szoboszlai – A. Mac Allister, Wirtz – Ekitiké (Szalah, 31.), Isak (Gakpo, a szünetben). Menedzser: Arne Slot

PSG: Szafonov – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes (L. Hernandez, 38.) – Zaire-Emery (Beraldo, 81.), Vitinha, Joao Neves – D. Doué (Barcola, 52.), O. Dembélé, Kvarachelia. Vezetőedző: Luis Enrique

Gólszerző: O. Dembélé (72., 90+1.)

Továbbjutott: a PSG, kettős győzelemmel, 4–0-s összesítéssel.