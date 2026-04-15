Konaté: Ilyen a futball. Most éppen szomorú...
„Mondhatjuk azt, hogy igen, meg azt is, hogy nem – felelte Konaté a kérdésre, hogy az összesített eredmény hűen tükrözi-e a két csapat közötti különbséget. – A párizsiaknak a múlt héten sok lehetőségük volt, ám csak két helyzetüket váltották gólra. Tudtuk, hogy az Anfielden képesek lehetünk különleges dolgot végrehajtani, és meg is volt a rengeteg helyzetünk, de megint ők szereztek két gólt... Ilyen a futball. Most számunkra éppen szomorú.”
Az Anfieldben egészen más arcát mutatta a Liverpool, de a visszavágót is megnyerte a PSG két góllal
„A Liverpool számára alapkövetelmény, hogy a Bajnokok Ligájában szerepeljen. Hat bajnokink van, hogy kiharcoljuk az indulás lehetőségét. Tudjuk, hogy a Premier League nehéz bajnokság, de nekünk egyszerűen mindenképpen ott kell lennünk a BL főtábláján a következő idényben” – mondta Konaté.
A világbajnoki ezüstérmes francia védőnél érthetően boldogabban beszélt a meccs után a párizsiak olimpiai bajnok brazil védője, Marquinhos, aki az első félidőben a találkozó egyik legnagyobb mentését mutatta be Virgil van Dijk lövése után.
„Nekem, mint védőnek az ilyen megmozdulások sokkal jobban tetszenek, sokkal jobban megmaradnak, mintha mondjuk gólt szereznék. Ezt élvezem a leginkább! Láttam, hogy Van Dijk érkezik a kipattanóra és reflexből a labda útjába dobtam magam. Az ilyen pici apró részletek is képesek lehetnek egy mérkőzés menetét megváltoztatni. A Liverpool jól használta az erősségeit, de mi meg jól álltunk a lábunkon. Aztán végre sikerült gólt szereznünk, s utána is tudtuk, hogy mit kell tennünk, és erősek maradtunk, amikor nehézzé vált a helyzet. Az első meccs után tudtuk, hogy még nem jutottunk tovább, úgyhogy azzal futottunk ma ki a pályára, hogy nyernünk kell az elődöntőhöz” – fogalmazott a 31 éves védő.
BAJNOKOK LIGÁJA
NEGYEDDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ
Liverpool FC (angol)–Paris Saint-Germain (francia) 0–2 (0–0)
Liverpool, Anfield, 59 623 néző. Vezette: Maurizio Mariani (olasz)
Liverpool: Mamardasvili – J. Frimpong (J. Gomez, a szünetben; Ngumoha, 67.), I. Konaté, Van Dijk, Kerkez – Gravenberch, Szoboszlai – A. Mac Allister, Wirtz – Ekitiké (Szalah, 31.), Isak (Gakpo, a szünetben). Menedzser: Arne Slot
PSG: Szafonov – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes (L. Hernandez, 38.) – Zaire-Emery (Beraldo, 81.), Vitinha, Joao Neves – D. Doué (Barcola, 52.), O. Dembélé, Kvarachelia. Vezetőedző: Luis Enrique
Gólszerző: O. Dembélé (72., 90+1.)
Továbbjutott: a PSG, kettős győzelemmel, 4–0-s összesítéssel.