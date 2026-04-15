Ousmane Dembélé edzőjének ajánlotta a meccs legjobbjának járó trófeát a Liverpool kiejtése után

A Liverpool az első félidőben csak négy lövéssel próbálkozott, ez 2022 novembere óta a legkevesebb tőle egy hazai BL-mérkőzésen, akkor a Napoli ellen háromig jutottak az angolok. A második félidőben viszont 17-szer kísérleteztek a hazaiak, így 21 lövéssel zárták a találkozót. Az idényben csak egyszer, a Nottingham Forest elleni vesztes meccsen (0–3) fordult elő, hogy ennyi kísérlet mellett nem sikerült gólt szereznie a Liverpoolnak. A Bajnokok Ligájában legutóbb 2022 májusában maradt gólképtelen a Liverpool ilyen sok próbálkozás ellenére. A „vörösök” Arne Slot regnálása alatt most először vesztettek el egymást követő két BL-találkozót.

21 - Liverpool had 21 shots against PSG tonight, their most attempts without scoring in a UEFA Champions League game since their 1-0 defeat to Real Madrid in the final in May 2022 (24 shots). Blunt. pic.twitter.com/TQyhpXJKZa — OptaJoe (@OptaJoe) April 14, 2026

Ousmane Dembélé legutóbbi öt angol csapat elleni találkozóján öt gólban vállalt szerepet. Az aranylabdás franciát választották meg a mérkőzés emberének, de ő inkább Luis Enriquének, a PSG edzőjének ajánlotta a díjat. „Csak viccelt! Nem fogadhatom el azt a trófeát, ő és a csapat érdemli meg! Ahhoz, hogy megszerezzük azt a trófeát, az egész csapatra szükség van!” – jelentette ki a spanyol edző a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón.

Après la qualification du PSG face à Liverpool (2-0), Ousmane Dembélé a voulu honorer son coach en lui offrant son trophée d'Homme du Match. La réponse de Luis Enrique ? Un refus plein de classe et d'humilité.



A párizsiak másik legjobbja Hvicsa Kvarachelia volt, aki legutóbbi 14 BL-mérkőzésén kilenc gólt és öt gólpasszt jegyzett. A PSG lett az első francia csapat, amely sorozatban három idényben az elődöntőig jut az európai kupaporondon. A PSG az előző idény kezdete óta már ötödször búcsúztatott angol csapatot a BL-ben. A sorozat a Liverpoollal kezdődött, majd jött az Aston Villa és az Arsenal, ebben az évadban pedig a Chelsea és a Liverpool esett áldozatául a franciáknak. A Bajnokok Ligája történetében a Paris Saint-Germain lett az első csapat, amely egymást követő években legyőzte a Liverpoolt az Anfieldben.

BAJNOKOK LIGÁJA

NEGYEDDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

Liverpool FC (angol)–Paris Saint-Germain (francia) 0–2 (0–0)

Liverpool, Anfield, 59 623 néző. Vezette: Maurizio Mariani (olasz)

Liverpool: Mamardasvili – J. Frimpong (J. Gomez, a szünetben; Ngumoha, 67.), I. Konaté, Van Dijk, Kerkez – Gravenberch, Szoboszlai – A. Mac Allister, Wirtz – Ekitiké (Szalah, 31.), Isak (Gakpo, a szünetben). Menedzser: Arne Slot

PSG: Szafonov – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes (L. Hernandez, 38.) – Zaire-Emery (Beraldo, 81.), Vitinha, Joao Neves – D. Doué (Barcola, 52.), O. Dembélé, Kvarachelia. Vezetőedző: Luis Enrique

Gólszerző: O. Dembélé (72., 90+1.)

Továbbjutott: a PSG, kettős győzelemmel, 4–0-s összesítéssel.

Az Atlético Madrid és a Barcelona az idényben hatodszor csapott össze, legutóbb a 2013–2014-es idényben fordult elő, hogy két csapat hatszor találkozzon egy idényen belül. A Barcelona kezdőcsapatának átlagéletkora 24 év, 347 nap volt, ami a legfiatalabb a klub történelmében kieséses BL-mérkőzésen.

A Barcelona jól kezdte a mérkőzést, Lamine Yamal már a negyedik percben vezetést szerzett a vendégeknek. Yamalnak ez volt idénybeli 44. meccse, ezeken ez volt a 40. gól, amelyben gólszerzőként, vagy gólpasszal hozzájárult, ez pedig új egyéni csúcs. Az előző idényben 55 meccsen 39 gólban vállalt szerepet (18 gól, 21 gólpassz). Emellett ő lett a legfiatalabb játékos, aki legalább tíz gólban közreműködött egy BL-idényben, és ő a legfiatalabb, aki húsz BL-gólban vállalt szerepet (11 gól, 9 gólpassz). Hiába a remeklő támadósor, a katalánok ezúttal sem tudták kapott gól nélkül lehozni a meccset. Ez volt sorozatban a 15. BL-találkozó, amikor gólt kapott a Barcelona, ilyen hosszú szériája még egy spanyol csapatnak sem volt.

40 - Yamal 🇪🇸 has been involved in 40 goals in all competitions this season (23 goals, 17 assists in 44 games), a record for him in a single season with FC Barcelona, surpassing the 39 goal involvements he managed in the entirety 2024/25 (18 goals, 21 assists in 55 games). Dagger pic.twitter.com/noRoVWrjCz — OptaJose (@OptaJose) April 14, 2026

Az Atlético Madrid hetedszer jutott el egy európai kupasorozat legjobb négy csapata közé, ebből négyszer Diego Simeone volt a „matracosok” edzője. A madridiak továbbjutást érő gólját Ademola Lookman lőtte, akinek így már nyolc gólja van a legrangosabb európai kupasorozatban, nigériai játékosok közül csak Victor Osimhen (16) és Obafemi Martins (9) lőtt többet. Az Atlético Madridban Julián Álvarez 11 gólban vállalt szerepet a BL idei kiírásában, utána Lookman következik a klub rangsorában, a nigériai úgy érte el ezt, hogy februárban igazolt a spanyolokhoz.

A madridiak eddig 23-szor nyerték meg idegenben egy európai kupasorozat első mérkőzését, és mind a 23-szor továbbjutottak, ez lesz az első BL-elődöntőjük 2017 óta. Megszakadt viszont az 1998 óta tartó hazai veretlenségi sorozata az Atléticónak, amely során 21 egyenes kieséses BL-mérkőzésen át nem kapott ki a Metropolitanóban. Az Atlético a klub közösségi média oldalán egy vicces videóval szúrt oda a Barcelonának.

BAJNOKOK LIGÁJA

NEGYEDDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

Atlético Madrid (spanyol)–Barcelona (spanyol) 1–2 (1–2)

Barcelona, Estadio Metropolitano. V: Clément Turpin (francia)

ATLÉTICO MADRID: Musso – N. Molina, Le Normand, Lenglet, Ruggeri – Giu. Simeone (Baena, 66.), M. Llorente, Koke (Cardoso, 89.), Lookman (Nicolás González, 66.) – Griezmann (Sörloth, 76.), J. Álvarez. Vezetőedző: Diego Simeone

BARCELONA: J. García – Koundé, E. García, G. Martín, Cancelo (R. Araújo, 90.) – Gavi (F. de Jong, 81.), Pedri – Lamine Yamal, Fermín López (Rashford, 68.), Ferran Torres (Lewandowski, 68.) – Dani Olmo (Bardghji, 90.). Vezetőedző: Hansi Flick

Gólszerző: Lookman (31.), ill. Yamal (4.), Ferran Torres (24.)

Kiállítva: Eric García (79.)

Továbbjutott: az Atlético Madrid 3–2-es összesítéssel.