BL: Juventus–Borussia Dortmund

BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ
Juventus (olasz)–Borussia Dortmund (német) 0–0 – élőben az NSO-n!
Torinó, Allianz Stadium. V: Letexier (francia)
Juventus: Di Gregorio – Kalulu, Bremer, L. Kelly – McKennie, Koopmeiners, K. Thuram, Cambiaso – Jonathan David, Yildiz – Openda. Vezetőedző: Igor Tudor
A kispadon: Perin (k.), Pinsoglio (k.), Gatti, Locatelli, Conceicao, Vlahovics, Zsegrova, Adzics, Kosztics, Rugani, Joao Mário, Cabal
Dortmund: Kobel – Ryerson, Anton, Benszebaini – Yan Couto, Sabitzer, Nmecha, Svensson – Adeyemi, Beier – Guirassy. Vezetőedző: Niko Kovac
A kispadon: Ostrzinski (k.), Meyer (k.), Jobe Bellingham, Brandt, Gross, Chukwuemeka, Campbell, Mane, Kabar
Gólszerző: