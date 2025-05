Lamine Yamal semlegesítésén múlhat az Internazionale sikere

Mindkét gólvágó bevethető. A Barcelona és az Inter az elődöntő első felvonásán a jelenlegi BL-idény egyik legjobb mérkőzését játszotta, a 3–3-as döntetlen után teljesen nyílt a párharc, Milánóban is rendkívül izgalmas, parázs összecsapásra van kilátás. A hazai­aknál Lautaro Martínez az első összecsapáson combizomsérülést szenvedett, és a korábbi hírek szerint legfeljebb csoda esetén játszhatna a visszavágón. Nos, a csoda megvalósult, hétfőn a La Gazzetta dello Sport már azt írta, az argentin csatár felépült, és valószínűleg a kezdőcsapatban kap helyet. A mostani BL-kiírásban nyolc gólnál jár, a Bayern München elleni negyeddöntő mindkét mérkőzésén eredményes volt, és a Barca ellen is nagy szükség lehet a játékára. Kérdés persze, milyen állapotban van, de ugyanez felvetődik Robert Lewandowski kapcsán is.

Merthogy a hírek szerint a vendégek lengyel csatára is felépült az április végén elszenvedett izomsérüléséből. Ő 11 gólos a BL-ben, és az is motiválhatja, hogy 99 gólt szerzett eddig a Barcelona színeiben, vagyis kedd este meglehet neki a századik. Mellesleg a gólkirályi címért is versenyben van, igaz, Milánóban még sohasem szerzett gólt. A hírek szerint csak csereként kap lehetőséget, ám így is jelentős erősítés a katalánoknak.

„Sok Barcelona-mérkőzést megnéztünk, de teljesen más testközelből tapasztalni, milyen ellene játszani. Tanultunk az első találkozóból. Két győzelemre vagyunk a BL megnyerésétől, mindent megteszünk, hogy sikerüljön.” VÉLEMÉNY: Alessandro BASTONI, az Inter védője az uefa.com-nak

Az Inter szempontjából mindamellett Lamine Yamal semlegesítése az egyik kulcskérdés. Az Európa-bajnok spanyol szélső az első mérkőzésen kiemelkedett a mezőnyből és lőtt egy nagyszerű gólt.

„Mindent meg kell tennünk, hogy ne jusson el hozzá a labda, ami persze lehetetlen – mondta a hétfő délutáni sajtótájékoztatón az Intert irányító Simone Inzaghi. – Mindig tudja, mit kell tennie. Természetesen tisztában vagyunk a mérkőzés súlyával, és az első felvonás alkalmával tapasztaltuk, mennyire erős a mostani Barcelona. Harcosan, végig koncentrálva kell játszanunk, hiszünk a továbbjutás kicsikarásában.”

A sajtótájékoztatón azzal is szembesítették, hogy Helenio Herrera után ő lehet a második Inter-edző, aki kétszer is BEK-/BL-döntőbe vezeti a csapatot. A milánóiak két éve, a katalánok egy évtizede játszottak legutóbb döntőt a legrangosabb európai kupában.

– Ebből a négyesből már bárki győzhet, nincs egyértelmű favorit. Ugyanakkor a pályán nyújtott teljesítménye alapján a Barcelona egy ideje kimagaslik a mezőnyből, a csapat tele van fiatallal, akik a korukhoz képest nagyon éretten futballoznak. Lamine Yamal pedig klasszis, bármelyik mérkőzésen ő jelentheti a különbséget. – Mi a véleménye Raphinháról, ön szerint is megnyerheti az Aranylabdát?

– Rajta kívül nem sok játékost látok, aki megkaphatná. Talán csak Mohamed Szalah. Még nagyobb örömmel tölt el, hogy brazilként vezére ennek a Barcelonának. – A másik párharcban is van egy brazil vezér.

– Marquinhos szerintem a világ legjobb középső védője. Csapatkapitánya a PSG-nek és a válogatottnak is, a játéka letisztult, kíváncsian várom, hogy bejut-e a döntőbe. Miniinterjú: CAFU korábbi világbajnok, BL-győztes brazil jobbhátvéd a Marcának

