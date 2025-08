Robbie Keane: A Fradi volt a jobb csapat a pályán

Robbie Keane, a Ferencváros vezetőedzője

– Nem kapott gólt csapata idegenben. Megfelelő alap ez a keddi visszavágóra?

– Örülök, hogy nem kaptunk gólt, de sajnos nem is szereztünk. Sok helyzetünk volt, megérdemeltük volna a győzelmet. Mi voltunk a jobb csapat ezen a napon a pályán.

– Mi a mérkőzés legnagyobb tanulsága?

– Tudtuk, hogy a Ludogorec bal oldala rendkívül veszélyes, és ezt be is bizonyította. A belső középpályásai is jól játszottak, szerintem tudatosan húzódtak vissza az első félidőben. Megpróbáltak kontrákból veszélyesek lenni, és várták, hogy a fordulást követően ránk jöhessenek.

– Mi kellhet a sikerhez a második összecsapáson?

– Hazai pályán, saját szurkolóink előtt léphetünk pályára, ez mindenképpen előnyt jelent. Sok szurkolónk Bulgáriába is elkísért bennünket, ismét fantasztikusan buzdítottak bennünket. A második félidőben nem voltunk olyan lendületesek, mint az elsőben, mégis voltak helyzeteink, lehetőségeink. A helyzeteinket odahaza jobban ki kell használni. A visszavágóra is alaposan felkészülünk.