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Dembélé nélkül a PSG, bekerült Partey az Arsenalnál – BL-elődöntős kezdőcsapatok

BALOGH ANDRÁSBALOGH ANDRÁS
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2025.05.07. 19:50
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Hamarosan kiderül, ki lesz az Inter ellenfele a Bajnokok Ligája döntőjében (Fotó: Getty Images)
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Bajnokok Ligája Arsenal kezdőcsapat Paris Saint-Germain
Mindkét vezetőedző kihirdette kezdőjét a Paris Saint-Germain és az Arsenal szerda esti mérkőzésére, a labdarúgó Bajnokok Ligája-elődöntő visszavágójára.

 

BAJNOKOK LIGÁJA
ELŐDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ
PARIS SAINT-GERMAIN (francia)–ARSENAL (angol) – élőben az NSO-n!
Párizs, Parc des Princes, 21 óra (Tv: RTL). Vezeti: Zwayer (német)
PSG: G. Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes – Joao Neves, Vitinha, Fabián Ruiz – Barcola, Doué, Kvarachelia. Vezetőedző: Luis Enrique
A kispadon: Szafonov, Tenas (kapusok), O. Dembélé, L. Hernandez, Beraldo, G. Ramos, Zaire-Emery, Li Kang In, Mayulu, Mbaye, Tape.
ARSENAL: Raya – J. Timber, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly – Ödegaard, Partey – Rice – Saka, Merino, Martinelli. Menedzser: Mikel Arteta
A kispadon: Setford, Neto (kapusok), Butler-Oyedeji, Calafiori, Henry-Francis, Jorginho, Nwaneri, Sterling, Tierney, Trossard, White, Zincsenko.
Az első mérkőzésen: 1–0

 

Bajnokok Ligája Arsenal kezdőcsapat Paris Saint-Germain
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