Megszakadhat a Liverpool rossz sorozata a Real Madrid ellen

Az ötödik forduló is tartogat legendás párharcot a Bajnokok Ligájában, szerda este ugyanis a játékhét előtt listavezető Liverpool fogadja a BL-ben váratlanul gyengén szereplő, így győzelmi kényszerben pályára lépő Real Madridot. A két csapat az elmúlt években többször találkozott, a 2022–2023-as idény nyolcaddöntőjében 6–2-es, a 2020–2021-es negyeddöntőjében 3–1-es összesítéssel jutott tovább a Madrid, 2018-ban és 2022-ben a döntőben csaptak össze (mindkét alkalommal a spanyolok győztek, előbb 3–1-re, majd 1–0-ra), míg tíz évvel ezelőtt egy csoportba sorsolták őket a sorozatban, Liverpoolban 3–0-ra, Madridban 1–0-ra nyert a Real. Az elmúlt tíz évben tehát nem volt sikerélményük a „vörösöknek”, nyolc meccsből hetet elveszítettek, 2009 a legutóbbi szép emlék, akkor 5–0-s összesítéssel ejtették ki riválisukat a nyolcaddöntőben.

A Liverpool soha senkitől sem kapott annyi gólt (17) és nem szenvedett annyi vereséget (7) az európai kupasorozatokban, mint a Real Madridtól, így van miért visszavágnia. Nos, az idény eddigi alakulása alapján nagy esély mutatkozik rá, hogy a Liverpool rettenetes szériája 15 év után véget ér – a Real Madrid már a Lille-től (0–1) és a Milantól (1–3) is kikapott, a bajnokságban pedig a Barcelona ellen (0–4) világossá vált, a legjobbak elleni párharcokra még nem gyúrta össze a csapatot Carlo Ancelotti vezetőedző. Az utóbbi hetek alapján nehéz megjósolni, hogy Szoboszlai Dominik a kezdőben kaphat-e helyet vagy sem. A válogatottban lőtt tizenegyesgólja után végre a Premier League-ben is betalált, jól játszott, s ez kellett is a szűkös, 3–2-es sikerhez a Southampton ellen, így már nyolc pont a gárda előnye az összeomló Manchester City előtt a PL-tabella élén. Ráadásul Arne Slot menedzser nem cserélte le őt, előzőleg az RB Leipzig ellen játszotta végig a kilencven percet, több mint egy hónappal és öt mérkőzéssel ezelőtt. A keretből sokaknak van tapasztalatuk a Real Madrid elleni rangadókról, ám ahogy a statisztika mutatja, győzelmekből annál kevesebbeknek.

Szoboszlai Dominik 2022-ben tagja volt az akkor (is) Bajnokok Ligája-címvédő Real Madridot legyőző RB Leipzignek (3–2) a csoportkörben. Persze a holland szakvezető csak emiatt aligha jelöli a kezdőbe a magyar légióst, mindenesetre a formája alapján – a Sofascore és a WhoScored statisztikákkal foglalkozó oldalaknál egyaránt bekerült a Premier League 12. fordulójának álomcsapatába – kézenfekvő lenne a döntés. Ám az elmúlt időszakban Curtis Jones alapemberré vált, Ryan Gravenberch a nyár óta remekül futballozik, hozzá hasonlóan kirobbanthatatlan Alexis Mac Allister is, s mivel az argentin a hétvégén pihent, nem lenne meglepő, ha Szoboszlai Dominik ismét a kispadról szállna be, ahogy a legutóbbi BL-meccsen a Leverkusen ellen is.

Jobbhátvédjére számíthat a királyi gárda, brazil csillagára nem Fotó: AFP Federico Valverde fellélegezhet, a Liverpool ellen nem kell jobbhátvédet játszania, mert visszatér a sérüléséből felépülő Lucas Vázquez, az uruguayi középpályás feljebb léphet egy sorral. A Real Madrid szurkolóinak kellemetlenebb hír azonban, hogy Vinícius Júnior bal combhajlítója meghúzódott a Leganés elleni mérkőzésen (3–0), s egy hónapra kidőlt. Pedig a kiváló labdarúgónak a Liverpool az egyik kedvenc ellenfele, ugyanis pályafutása során öt mérkőzésen öt gólt szerzett és két gólpasszt adott a „vörösök” ellen. Mivel Rodrygo sem bevethető még, minden bizonnyal Kylian Mbappé vágya teljesül, és végre balszélsőt játszhat. Hogy egy vagy két támadó segíti-e őt, az Carlo Ancelotti vezetőedző fantáziáján múlik, hiszen a sérülések ellenére bőven van variációs lehetősége. Kylian Mbappé mellett játszhat Endrick és Arda Güler, ha viszont csak az egyikük, akkor Jude Bellingham felléphet a két csatár mögé, ebben az esetben pedig a középpályán kezdhet Valverde és Eduardo Camavinga mellett Luka Modric vagy Dani Ceballos.

LAPSZEMLE BBC: A SLÁGERTÉMA MOHAMED SZALAH szerződéshosszabbításról, illetve a klubtól érkező ajánlat hiányáról szóló nyilatkozata. A brit közszolgálati csatorna online portálja több anyagot is készített az ügyről, de azért a Real Madrid elleni mérkőzéssel kapcsolatban nem maradhatott ki a Vinícius Júnior sérülését feldolgozó anyag. Independent: A brit lap megtalálta az összefüggést Kylian Mbappé és Anglia között: a játékos Real Madridba szerződése olyan, mint amikor David Beckham került a spanyol fővárosba. Az elemzés szerint üzletileg érthető mindkét döntés, SZAKMAILAG ÉRTELMEZHETETLEN. A Liverpoolról szó esik a jelentős bajnoki előny és a Mohamed Szalah körüli felhajtás miatt is. Marca: A madridi napilap újságírói − Roberto Gómez és Raul Varela − gólokat kérnek Kylian Mbappétól, és hogy csendesítse el a kritikusokat a Liverpool ellen. Az újság kiemelten foglalkozik a sérültekkel, akikre szerdán nem számíthat Carlo Ancelotti (Vinícius Júnioré mellett Rodrygo és Aurélien Tchouaméni állapota sem jó még), valamint méltatja Federico Valverdét, aki MINDEN EDZŐ ÁLMA.



ASTON VILLA–JUVENTUS

Unai Emery ismét kibabrálhat a Juventusszal

Érdekes, de a Juventus ellen valahogy mindig jól irányítja csapatát az Aston Villa szakvezetője, Unai Emery (Fotó: AFP)

Az Aston Villa és a Juventus is villámrajtot vett a BL-ben, aztán jött a megtorpanás: a két csapat most egymás ellen indíthatja újra európai projektjét.

A játéknap egyik rangadóját játsszák a Villa Parkban szerdán, noha a házigazda Aston Villa finoman szólva is gödörbe került az elmúlt időszakban, a Juventus pedig egyelőre nem hengerel. Egy fordulóval ezelőtt még egyértelműen a birminghamiek lettek volna a találkozó esélyesei, Unai Emery menedzser csapata ugyanis villámrajtot vett az új formátumú Bajnokok Ligájában, és bár a Young Boys (3–0) és a Bologna (2–0) sem tartozik a kontinens elitjéhez, a Bayern München (1–0) annál inkább. Az első három játéknapon még gólt sem kapott a Villa, ám október végén lejtőre került, és a Bologna legyőzését követően egyetlen fronton sem nyert. A Premier League-ben két döntetlen, két vereség a mérlege, amihez a Ligakupában és a BL-ben (Bruges 0–1) is csak egy-egy kudarc társult.

Abban azért bízhatnak az együttes szurkolói, hogy Unai Emery edző a Juventus ellen rendszerint eredményes: 2015-ben a Sevillával (1–0) a csoportkörben győzte le az olasz óriást, 2022-ben a Villarreallal pedig ki is ejtette a nyolcaddöntőben (1–1, 3–0).

A Juventus is jól kezdte a BL-idényt, de két siker után váratlanul kikapott odahaza a Stuttgarttól (0–1), majd Lille-ben sem tudott javítani (1–1), és máris kívül találta magát az első nyolcon. A Villából várhatóan Jacob Ramsey, Amadou Onana, Boubacar Kamara és Ezri Konsa marad ki sérülés miatt, míg a Juvénál elsősorban csatárfronton vannak gondok, Dusan Vlahovics ugyanis combizomhúzódással tért vissza a válogatottól, Arkadiusz Milik pedig a térdsérülése miatt az idén már biztosan nem játszik. (GY. B.)

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 5. FORDULÓ

18.45: Crvena zvezda (szerb)–VfB Stuttgart (német) (Tv: Sport2)

18.45: Sturm Graz (osztrák)–Girona (spanyol)

21.00: Liverpool (angol)–Real Madrid (spanyol) – élőben az NSO-n!

21.00: PSV (holland)–Sahtar Doneck (ukrán)

21.00: Dinamo Zagreb (horvát)–Borussia Dortmund (német) (Tv: Sport1)

21.00: Celtic (skót)–FC Bruges (belga)

21.00: Monaco (francia)–Benfica (portugál)

21.00: Aston Villa (angol)–Juventus (olasz) (Tv: Sport2)

21.00: Bologna (olasz)–Lille (francia)