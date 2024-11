Belga ellenfél vár a Puskás Akadámia fiataljaira az ifi BL-ben

Az utolsó lépcsőfok mindig nehéz – a Puskás Akadémia U19-es csapatára kemény ellenfél vár az UEFA Ifjúsági Liga bajnoki ágának 3. fordulójában: a Genk lesz a Pancho Aréna vendége. A belga együttes előző korosztályos csapatai rendre messzire jutottak az ifi BL-ben, a jelenkori együttes a bolgár CSZKA együttesét kétszer 3–1-re verte meg, így jutott el idáig. A magyar együttes a skót Aberdeent ejtette ki két győzelemmel, meggyőző fölénnyel, az idegenbeli 5–1 után 3–0-ra nyert Felcsúton. Amit tudni érdemes: ebben a körben húsz csapat lép pályára, a tíz továbbjutó tavasszal a felnőtt BL-ben szereplő csapatok révén alanyi jogon indulók legjobb 22 együttesével vehet részt az egyenes kieséses szakaszban.

„Láttuk a Genk mindkét mérkőzését a CSZKA-val szemben – mondta lapunknak Babó Levente edző. – Az európai utánpótlásképzés erős bástyája a Genk, jelentős játékerőt képvisel, stílusos futballal. Nagyon nehéz mérkőzések előtt állunk, de örülünk ennek, lemérhetjük, mire vagyunk képesek egy ennyire erős csapattal szemben, természetesen a legjobb teljesítményt nyújtanánk. Jó mérkőzést szeretnénk játszani a belga csapat egyenlő partnereként.”

Éppen ezért az sem meglepő, hogy az U19-es kiemelt bajnokságot jelenleg is vezető (kilenc forduló után veretlenül, 23 ponttal első) együttes a korosztály legjobbjaira is számít. Az UEFA Ifjúsági Liga kiírása szerint a 2005-ben születettek közül mindössze két játékos nevezhető a sorozatra, a 2006-os, 2007-es születésűek alkotják a keret gerincét, valamint a legígéretesebb 2008-as játékosok. Így olyanok is játéklehetőséget kapnak, akik az élvonalban vagy az NB III-as csapatban is szóhoz jutottak már: a 2007-es születésű Mondovics Kevin négy NB I-es bajnokin szerepelt eddig, az előző bajnokságban huszonöt percet játszott egy Újpest elleni találkozón. Markgráf Ákos tizenegy OTP Bank Liga-találkozón játszott már, idén három olyan meccse is van, amelyen legalább nyolcvan percet töltött a pályán, a Puskás Akadémia mindhárom mérkőzését (kétszer a Nyíregyháza, egyszer az MTK Budapest ellen) megnyerte. Ott lehet a pályán Vékony Bence, aki októberben, Tatabányán Magyar Kupa-meccsen a 86. percen 2–2-es állásnál továbbjutást érő gólt szerzett.

Az egyenes kieséses szakaszhoz egy akadályon kell átlendülni – nehéz feladat előtt állnak tehát a felcsútiak. A találkozót – amely 16 órakor kezdődik – az ír Kevin O’Sullivan vezeti.

UEFA IFJÚSÁGI LIGA

FELSŐHÁZI RÁJÁTSZÁS

16.00: Puskás Akadémia U19–Genk U19 (belga) (Tv: Sport1)