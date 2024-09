Történelmi rangadóval indul az új formátumú BL-idény

Arról nem is beszélve, hogy a torna nyomon követése sem lesz egyszerű, hiszen a csoportok helyett voltaképpen egy 36-szor (ez a csapatok száma) nyolcas (ez a csapatok meccsszáma) párosítás-mátrixot kell figyelni, igaz, sokaknak ez kifejezetten vonzó lehetőség. Az első forduló annyiban jelent majd könnyebbséget, hogy három napra nyújtják el a programot, kedden, szerdán és csütörtökön is hat összecsapás lesz, a többi játéknapon kedd-szerda bontásban kilenc-kilenc találkozót rendeznek, viszont az utolsó körben, január 29-én mind a tizennyolc összecsapás egy időben kezdődik.

Az új rendszer első mérkőzéseit Torinóban (Juventus–PSV) és Bernben (Young Boys–Aston Villa) rendezik, ezt követően bemutatkozik a címvédő is (Real Madrid–VfB Stuttgart), de az első nagy rangadót Milánóban játsszák, ahol az AC Milan Szoboszlai Dominik Liverpoolját látja vendégül.

Jóllehet, a rajt előtt a legtöbben tisztában vannak az európai kupasorozatok új lebonyolítási rendszerével, mégis érdemes röviden áttekinteni a lényeget. A Bajnokok Ligája főtáblájára a korábbi 32 helyett 36 csapat került, amelyek nem csoportokba osztva, hanem egyetlen közös mezőnyben versengenek egymással. A klubokat a koefficiensek alapján meghatározott erősorrend szerint négy kalapba rangsorolták, és minden gárda nyolc ellenfelet kapott, kettőt-kettőt mindegyik kalapból. Mindenki négy mérkőzést játszik hazai pályán, négyet idegenben. A közös tabella első nyolc helyezettje automatikusan bejut a kieséses szakaszba, míg a kilencediktől a 24. helyig végzőket párokba állítják (a kilencediktől a 16. helyig végzők lesznek a kiemeltek), és rájátszásban döntik el, kik csatlakozhatnak a már továbbjutottakhoz a nyolcaddöntőben – onnantól a klasszikus kieséses szisztémában folytatódik a torna a döntőig. A rájátszás vesztesei a tabellán a 25-36. helyen végző gárdákkal együtt kiesnek, a főtáblától kezdve már nincsen átjárás az Európa-ligába. Új lebonyolítási rendszer: 36 csapat, 8 mérkőzés

Kylian Mbappé (középen) kezdi felvenni a ritmust a Real Madridban, a spanyol élvonalban három gólnál jár, kedden pedig az első BL-meccsét játszhatja a királyiak mezében (Fotó: AFP)

Jóllehet, az olasz klub fényévekre van korábbi dicsőségétől, és a Liverpool is ébresztett már nagyobb félelmet az ellenfelekben, de a Bajnokok Ligájában akkor is egy hétszeres, illetve egy hatszoros győztes összecsapásáról van szó, arról nem is beszélve, hogy a két csapat egymás elleni múltja is a legszebb nosztalgiát kelti a szurkolókban. A torna történetének egyik legemlékezetesebb döntőjét játszották 2005-ben Isztambulban, ahol a Milan 3–0-ra vezetett, de a Liverpool Steven Gerrard vezetésével egyenlített, majd megnyerte a tizenegyespárbajt. Két év múlva viszont törlesztettek az olaszok, és Athénban a duplázó Filippo Inzaghi főszereplésével 2–1-re nyertek. Ha úgy tetszik, azóta ismét a Liverpool került lépéselőnybe, legutóbb ugyanis a 2021–2022-es idényben oda-vissza megverte a Milant (3–2 Liverpoolban, 2–1 Milánóban), de ne feledjük, ezúttal csak Milánóban találkoznak a felek!

Ami a két gárda jelenét illeti: mindkét félnél új edző érkezett a nyáron, mindkét csapatot újra kellett (volna) építeni, az idénykezdést figyelembe véve pedig mindkét oldalon lehet reménykedni, egyúttal aggódni is a nagy rangadó előtt.

Az illendőség szerint kezdjük a vendégekkel! A Liverpooltól kilenc év után távozott a sikeredző, Jürgen Klopp, akinek helyét a Feyenoorddal 2023-ban bajnoki, 2024-ben kupagyőzelmet arató Arne Slot vette át. A holland szakvezető érkezését ugyanakkor nem kísérte a keret átalakítása, a Liverpool ugyanis feltűnően passzívnak bizonyult a nyári átigazolási piacon, ami finoman szólva is meglepő egy a BL-ben és a Premier League-ben egyaránt nagyra törő egyesülettől. A kerethez kizárólag Federico Chiesa csatlakozott a Juventustól, ám a sérülékeny játékos egyelőre be sem mutatkozhatott a Liverpool mezében. A grúz kapust, Giorgi Mamardasvilit is megszerezték a Valenciától, őt viszont azzal a lendülettel kölcsönben ott is hagyták az idényre a Mestallában. Az eladási oldalon Fábio Carvalho neve tűnik fel, de a portugál játékos már tavaly is az RB Leipzignél, majd a Hull Citynél játszott kölcsönben, a német klubnak mellesleg az idén a fiatal Stefan Bajceticet adták kölcsönbe az angolok, míg az előző idényt sérülés miatt kihagyó Thiago Alcántara visszavonult.

Magyarán, Slotnak az elmúlt évad csapatát kellett újra gyúrnia, ami egészen az előző bajnoki fordulóig remekül sikerült, a Liverpool ugyanis az első három PL-meccsét mind megnyerte – többek között a Manchester Unitedet 3–0-ra verve meg idegenben –, csakhogy múlt szombaton, hazai pályán beleszaladt a késbe a Nottingham Forest ellen (0–1). A menedzser szerint sok volt az egyéni hiba a csapaton belül, amit azért nem olyan nehéz orvosolni, de tény, hogy Szoboszlai Dominiknak is sokkal jobban kell játszania élete első Liverpool-mezben teljesítendő BL-meccsén, ha ponttal, pontokkal szeretne távozni a milánói szentélyből.

Szoboszlai egyébként nem egyszerűen alapember Slotnál, hanem megkapta a tízes posztot a támadósor közepén, a 4–2–3–1-es felállásban, ami óriási felelősség a nem kevés munka mellett. A magyar válogatott csapatkapitánya eddig két gólpasszig jutott az idényben, a szurkolók viszont már várják tőle a találatokat is – noha ő szerezte a csapat első gólját a Slot-érában, a Betis elleni felkészülési meccsen –, és ha nem jön közbe semmi, Milánóban is megpróbálkozhat a gólszerzéssel, ugyanis aligha kerül ki a kezdőcsapatból. A Liverpoolból a fia­tal Harvey Elliott biztosan kihagyja a BL-rajtot lábtörés miatt, és a már említett Chiesa játéka is erősen kérdéses.

A 2005-ös BL-döntő drámai fordulatot hozott: a Liverpool játékosai 3–0-s hátrányból mentették hosszabbításra a Milan elleni mérkőzést, majd tizenegyespárbajban nyertek (Fotó: AFP)

A Milannál sem alakul tökéletesen az új edző sorsa. A portugál Paulo Fonseca a Lille-től érkezett az olasz egyesülethez, és amellett, hogy az eredmények finoman szólva is elmaradnak a várttól (négy bajnoki forduló alatt egy győzelem, két döntetlen, egy vereség a mérleg), már egy belső fegyelmi probléma is borzolja a kedélyeket. A Lazio elleni bajnokin ugyanis a kispadról beálló Rafael Leao és Théo Hernandez nem ment oda meghallgatni az edző eligazítását az egyik ivószünetben, és ugyan mindhárman cáfolták, hogy belső feszültség lenne, az olasz sajtó a következő napokban már arról cikkezett, hogy Zlatan Ibrahimovic, a Milan vezető tanácsadója később felhívta és rendre utasította a két játékost. Akármi is történt, Leao és Hernandez a legutóbbi fordulóban, a Venezia ellen ismét a kezdőcsapatban találta magát, és a 2. percben előbbi passzát utóbbi váltotta gólra, a Milan pedig megszerezte az első győzelmét az idényben (4–0).

Fonseca feltehetően megtartja a győztes csapatot a Liverpool ellen is, azaz a nyáron érkező, friss Európa-bajnok Álvaro Morata helyett ismét Tammy Abraham kezd csatárposzton, míg sérülés miatt Ismael Bennacer, Malick Thiaw (mindkettő boka) és Alessandro Florenzi (keresztszalag) marad ki.