Kristoffer Zachariassen: Az első meccsen látottnál is jobbak leszünk

MOST AKKOR WALESBEN vagy Angliában játszik az FTC?

Noha a The New Saints walesi csapat, hazai találkozóit a határ túloldalán játssza, így a Ferencváros kedd este, magyar idő szerint 20 órától úgy ejtheti ki a TNS-t, hogy Wales területére be sem lép. A két határváros, a walesi Llansantffraid és az angol Oswestry által életre hívott csapat hazai összecsapásait a határtól mintegy nyolc kilométerre található Oswestryben játssza. Hogy végül miért erre esett a választásuk, a helyiek sem emlékeznek, egy biztos, a barátságos, Mohács méretű – 17 ezer lakosú – kisváros nem a világ közepe. Ha az ember turistaként érkezne ide, sok időt nem időzne a környéken, a szép táj mellett legfeljebb a helyi vásárt érdemes megnézni. Más kérdés, hogy a kereskedők számos érdekességet kínálnak, a friss, néhány napos báránybunda vagy a házi whisky készítéséhez használandó szett mindenképpen egyedi ajándék az otthoniaknak. Emellett legfeljebb a júliusi ingyenes étel- és italfesztivál csalogató, igaz, arról az idén már lemaradunk, hiszen a hónap közepén rendezték.

Bár hőlégballon-felszállója van Oswestrynek, nemzetközi repülőtere értelemszerűen nincs. A ferencvárosi csapat az egyórányi autóútra lévő Liverpool repterén landolt, ám Szoboszlai Dominikkal még csak véletlenül sem futhattak össze a zöld-fehérek, hiszen a Liverpool FC éppen Amerikában készül az idényre. A Ferencváros azonban csak arra koncentrál, hogy a hazai 5–0-s győzelem után idegenben is sikerrel vegye a The New Saints elleni csatát, ne feledjük, továbbjutás esetén az idén is sűrű lesz az ősz. A magyar bajnok legrosszabb esetben is a Konferencialiga főtábláján köt ki, a BL-selejtező következő körében szinte biztosan a dán FC Midtjylland lesz a riválisa.

Kristoffer Zachariassenre különösen izgalmas időszak várna, hiszen a hosszúra nyúló nemzetközi kupamenetelés mellett családjában is nagy változás előtt állnak. A norvég labdarúgó és felesége augusztus végére várják második kislányukat, de van még csavar a történetben.

„Amikor az orvos kitűzte a várható időpontot, nem akartunk hinni a szemünknek – mondta mosolyogva Zachariassen. – Első kislányunk is augusztusban született, méghozzá napra pontosan ugyanakkor, mint amikorra a mostani szülés időzítve van. Remélem, legalább egy nappal korábban vagy később lesz a szülés, egyikük sem örülne, ha egy napon lenne a születésnapjuk.”

A játékos családja a nyári vakációt követően odahaza maradt Norvégiában, és bár a középpályásnak nagyon hiányoznak, már a TNS elleni első mérkőzésen is látható volt, hogy koncentráltan, frissen vágott neki az idénynek. Nem mellékesen új pozícióban, hiszen amíg Dejan Sztankovics a pálya szélén számított rá, Pascal Jansen a BL-selejtező első mérkőzésén középen vetette be.

„Élveztem ezt a pozíciót. Az első meccsen a csatár mögött futballoztam középen, nem is ment rosszul a játék. A lelkemnek pedig különösen jót tett, hogy góllal kezdtem az évadot. Pascal Jansen a felkészülés idején sokat beszélgetett velem, kíváncsi volt rá, hol érzem magam a legjobban a pályán. Ha választhatnék, mindig középen futballoznék, de abban maradtunk, ha a szélen lesz szükség rám, az sem gond.”

Az FTC játéka biztató volt a párharc első felvonásán, intenzíven, támadólag lépett fel, esélyt sem adott a walesi bajnoknak. Zachariassen szerint ez nem a véletlen műve, a felkészülés során rengeteget gyakorolták, miként kényszerítsék saját akaratukat az ellenfélre.

„Az első mérkőzést gyakorlatilag huszonöt-harminc perc alatt eldöntöttük. Nem lepett meg az agresszív futballunk, sejtettem, hogy jól kezdünk. De abban is biztos vagyok, az első meccsen látottaknál is jobbak leszünk még.”

A harmincéves légiósnak a felkészülés során több edzést ki kellett hagynia, az öt mérkőzésből csupán egyen tudott pályára lépni, a formáján ez mégsem érződött.

„Úgy érzem, rendben vagyok. Testben és lélekben is készen állok a sorozatterhelésre. A keddi visszavágón is koncentráltan kell játszanunk, hiszen a feladatot még nem teljesítettük. Vezetőedzőnk is erre hívta fel leginkább a figyelmünket, az öltözőben többször is elmondta, nehogy bárki azt higgye, a továbbjutás már eldőlt.”

BAJNOKOK LIGÁJA, SELEJTEZŐ

2. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ

20.00: The New Saints (walesi)–Ferencvárosi TC (Tv: Duna) – élőben az NSO-n!