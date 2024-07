BL: Ha a lemez megugrik, akkor gond van! – Pascal Jansen

A Ferencváros kedd este a walesi bajnok, a The New Saints otthonában lép pályára a labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezője második fordulójának visszavágóján. Az első, 5–0-ra megnyert mérkőzés után Pascal Jansen, a zöld-fehérek vezetőedzője elárulta, sejti, miként próbálkozna meg az ellenfél a hátrány ledolgozásával, és ezt meg is osztotta játékosaival.

– Az első mérkőzés után hamarjában leszögezte, a feladatot még nem teljesítették… Sikerült ezt tudatosítania labdarúgóiban?

– Már rögtön a meccs után felhívtam erre a figyelmüket. A Bajnokok Ligáját tisztelni kell, máskülönben komoly pofonba szaladhat az ember. A második mérkőzést sem vehetjük félvállról, oda kell tennünk magunkat, de leginkább magunkra szeretnénk koncentrálni. Szeretnénk tovább csiszolni a taktikánkat, ám a szemünk előtt az lebeg, hogy a következő körbe jussunk. – A brit nem az a típus, aki könnyen feladja. Számít rá, hogy az első perctől nekiesnek a Fradinak, és megpróbálják a lehetetlent?

– Mindenre felkészültünk. Múlt héten öt gólt kaptak Budapesten, biztos vagyok benne, szeretnének ezen túllépni. Biztosan megvannak a saját céljaik erre az összecsapásra… Sejtem, miként szeretne az ellenfél ezen a mérkőzésen játszani, és ezt meg is osztottam a futballistáimmal. – Műfüves pályán kell játszaniuk. Ez okozhat gondot?

– Nem. Nem szabad. Az ellenfélnek ez a hazai pályája, de nem okozhat gondot számunkra sem az efféle talaj. – Marquinhos nem utazott a csapattal a visszavágóra. Lehet tudni, hogy miért?

– Nem volt bevethető. Ahogy Botka Endre vagy éppen Pászka Lóránd sem utazott el velünk. – A zene fontos része családjának, édesanyja énekes, édesapja billentyűs volt. Ebből a megközelítésből a futballt is felfoghatjuk egyfajta szimfonikusnak. Merített bármit edzői filozófiájához a zenéből?

– Nagyon sokat. Nyugodtan mondhatom, a zene igenis része a futballról alkotott filozófiámnak. Amikor mi birtokoljuk a labdát, folyamatosan nekünk kell irányítani a játékot. Ha a felvétel megakad, ha a lemez ugrik, akkor gond van. Így van ez a futballban is. BAJNOKOK LIGÁJA, SELEJTEZŐ

2. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ

20.00: The New Saints (walesi)–Ferencvárosi TC – élőben az NSO-n!