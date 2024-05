1997, te vagy az? – Bodnár Zalán jegyzete

Miben reménykedhet a német bajnokságot csak az ötödik helyen záró Borussia Dortmund a szuperszonikus Real Madrid ellen a Bajnokok Ligája-döntő előtt? Talán leginkább abban, hogy annyira esélytelennek tartják. Voltak már a dortmundiak ebben a cipőben, éppen 1997-ben, amikor történetük első és egyetlen BL-trófeáját nyerték meg. Lapunk szerkesztője, L. Pap István talán az egyetlen, aki úgy emlékszik vissza, hogy akkor a német csapat volt az esélyesebb az Alessandro Del Pierót, Zinédine Zidane-t, Christian Vierit és Didier Deschamps-t is felvonultató Juventus ellen.

Tizenöt éves voltam akkor (annyi, mint a Dortmund jelenlegi edzője, Edin Terzic), és pontosan emlékszem, hogy a sárospataki középiskolai kollégium ebédlőjében, a tv előtt ülő mintegy negyven kollégista közül bizony megnézhette volna magát, aki azt merte volna jósolni, hogy a Dortmund nyer a címvédő, minden ellenfelén átsétáló, Marcello Lippi-féle Juve ellen. De nem csak személyes emlék ez, visszalapoztam a Nemzeti Sport 1997-es BL-döntős beharangozójához, amiben arról van szó: a nemzetközi szaksajtó legfeljebb harminc százalék esélyt ad a Dortmundnak, sőt a tudósító, Dénes Tamás idéz olasz újságírókat, akik szerint a torinóiaknak csak egy „edzőmeccs” lesz a müncheni BL-finálé.

Hát nem az lett, 3–1-re a fekete-sárgák nyertek, sokkolva a világot Karl-Heinz Riedle két, illetve Lars Ricken góljával.

Ezúttal még L. Pap István szerint sem a Dortmund az esélyes, de emlékeztetett minket a számmisztikára: akkor is két 1–0-ra megnyert elődöntős meccs (a Manchester United ellen) után jutott döntőbe a Ruhr-vidéki csapat, amiként most a PSG ellen.

Biztosak vagyunk abban, a dortmundi játékosokat az is tüzeli, hogy Mats Hummelst, Emre Cant, Julian Brandtot és Karim Adeyemit a német, Jadon Sanchót az angol, Ian Maatsent pedig a holland szövetségi kapitány nem találta elég jónak ahhoz, hogy meghívja az Európa-bajnoki keretébe – nem szokás BL-döntős játékosokkal ilyen „tiszteletlenül” bánni.

Egyébként is, a Dortmund az egész BL-idényben fittyet hányt az esélyekre, már a csoportkörben is, amelyben két forduló után még gólja sem volt, mégis első lett a PSG, a Milan és a Newcastle előtt, vagy 0–2-nél az Atlético ellen, nem is beszélve a PSG kettős győzelemmel búcsúztatásakor.

Ahogy a Juvénak volt huszonhét éve Zidane-ja, Del Pierója, Vierije, a Real Madridnak van most Jude Bellinghamje, Vinícius Júniorja, Rodrygója, Toni Kroosa, Luka Modrica – de senki se legyen biztos abban, hogy a Dortmund a kerete mélyéről nem tudja majd előrántani 2024 Lars Rickenjét.