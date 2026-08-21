Usain Bolt 40 éves!



9.58 és 19.19. Usain Bolt olyan sztenderdet állított fel a sprinterek között, amivel az uralkodása alatt szinte minden figyelmet magához ragadott a sportágban.

Már 2005-ben ő lett minden idők legfiatalabb vb-döntőse 200-on, a távot sérülten végigfutva a nyolcadik helyen végzett – 18 évesen és 355 naposan így sem hétköznapi tett bejutni egy világbajnoki fináléba. Mondjuk az ő esetében kevés hétköznapi tettet jegyezhettünk fel a 2008 és 2016 közötti időszak ban.

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Gyerekként még úgy nézett ki, hogy négyszázas futó lesz belőle, és a testalkata alapján ez is lett volna a realitás – nem sok 100-on és 200-on nagy karriert befutó sprintert láttunk 195 centiméteres magassággal brillírozni. Ez persze a rajtján meglátszott, de neki legyen mondva, ha utána 44.72 km/órás sebességre képes felgyorsulni! Viszont ami a rajt szempontjából hátrány, az abban a tekintetben előny volt, hogy neki kevesebb lépés kellett ahhoz (2009-ben Berlinben 41), hogy lefussa a távot.

Egy évvel a 2008-as pekingi olimpia előtt megszerezte első vb-(ezüst)érmeit a felnőttek között, Tyson Gay és az amerikai staféta ekkor még Jamaica előtt járt. Nem úgy Pekingben, ahol csak Michael Phelps tudott olyan fényesen csillogni, mint az akkor alig 22 éves fiatal.

Bolt már a 100 méter világcsúcstartójaként érkezett meg a kínai fővárosba, miután New Yorkban jó két és fél hónappal azelőtt 9.72-t futott. Aztán Pekingben úgy győzött 9.69-cel, hogy 85 méternél már a mellkasát püfölve ünnepeltette magát. Négy nappal később jött az első világcsúcsa 200-on is, 19.30 másodpercet futott fél körön. Ha Nesta Carter doppingügye miatt nem veszik el Jamaicától a 4x100-as aranyérmet, kilenc olimpiai bajnoki címben játszott volna főszerepet.

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Bolt legnagyobb futásai a 2009-es berlini vb-hez köthetők, a német fővárosban olyan formában volt, hogy csak az volt a kérdés, mekkora világcsúcsokat fog futni. Berlinben nem volt ünneplés, a célvonalig „végigtolta” mindkét egyéni fináléját – talán a 100 méteren futott 9.58-as ideje tűnik inkább túlszárnyalhatatlannak. Még az is lehet, hogy valakinél ez az információ elveszett a Bolt-varázslat árnyékában, de a döntőben Tyson Gay 9.69-cel minden idők második leggyorsabb emberévé vált. Kettejükön kívül csak Yohan Blake tartozik a 9.70-nél erősebb 100-at sprintelők társaságába.

Azért mondjuk, hogy inkább a 9.58 tűnik megdönthetetlennek, mert 200-on a Bolthoz hasonlóan négyszeres világbajnok Noah Lyles néhányszor már nagyon ott járt a 19.19 közelében. Azért utóbbit sem lesz könnyű felülmúlnia amerikai utódjának. Ritkán ver valaki 200-on tíz métert mindenki másra, Boltnak ez Berlinben sikerült…

Ha 2010-ben nem kezd el sérüléssel bajlódni, és kíséri végig onnantól egész karrierjét, akkor nem biztos, hogy a berlini rekordoknál nem tudott volna jobbat. Saját bevallása szerint 9.4-re is képes lett volna, de ezt már sajnos sohasem tudjuk meg.

„Az a fajta futó vagyok, aki nagyon megijed az év első versenye előtt. Folyamatosan azon kattogok, hogy vajon még mindig elég gyors vagyok-e? Jól végzem az edzésmunkát, de mindig aggódom, hogy megvan-e a sebességem. Viszont amint eljön a pillanat, megjön az önbizalmam, és egyre magabiztosabbá válok” – avatta be rajongóit az egyik legnagyobb kétségébe.

Abban a nyolc évben, amikor a csúcson volt, csupán egyszer kapott ki világversenyen, egyszer érzett magán nyomást, 2011-ben. Abban az évben honfitársa, Yohan Blake trónkövetelőként úgy érkezett meg a tegui vb-re, hogy az időeredményeket tekintve ott volt szorosan mögötte. Ha Bolt nem ugrik ki a 100 döntőjében, lehet, ki is kapott volna tőle, de erre már sohasem derül fény.

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Blake a 2012-es jamaicai olimpiai válogatón három nap alatt mindkét távon legyőzte őt, így volt miért visszavágnia Londonban. Sikerült neki, amennyire egysíkú volt a pekingi 100 méter, a londoni annyira fantasztikus versenyt hozott. Bolt megvédte címét, 9.63-mal új olimpiai rekordot ért el, és a megsérülő Asafa Powellen kívül mindenki tíz másodpercen belül futott. Bolt és Blake mellett Nesta Carter és Michael Frater volt még a tagja a 36.84-es világcsúccsal diadalmaskodó váltónak, tökéletes váltások, maximális erőbedobás – nem biztos, hogy ennél még látunk jobb időt 4x100-on a jövőben.

A 2013-as moszkvai vb-n érinthetetlen volt, de két évvel később, a pekingi Madárfészekben ez már nem volt elmondható. Ha ő volt az atlétika hőse, akkor az amerikai Justin Gatlin az antihős. A korábban doppingvétség miatt többször is eltiltott Gatlin egész évben jobb volt nála, 2015 fő eseményén Bolt sokak szerint a sportág megmentéséért futott. Azonban meglepetésre már az elődöntőben is gondjai akadtak, 95 méternél még kiesésre állt a futamában, ám valahogyan megoldotta, és jöhetett minden idők egyik legizgalmasabb döntője, amelyben célfotóval győzött.

A jelenleg is érvényes 9.58-as világcsúcs 100 méteren:

A 2016-os riói olimpiát rutinból még hozta, de a szervezete egyre többször jelezte, hogy el kell gondolkoznia a visszavonuláson. Erre végül a 2017-es vb után, 31 évesen került sor, Londonban már csak egy bronzérem került a neve mellé 100 méteren.

Az eredménysora legendás, de igazi ikonná az olyan apró gesztusai tették, mint egy-egy pacsi a rajt előtt mellette álló önkéntessel, vagy az a fajta őszinte lazaság, ami minden gesztusából áradt. Utóbbiról Noah Lyles például még csak nem is álmodhat, nála látszólag minden reakció a túláradó egójából jön… A villámcsapásra emlékeztető, Lightning Bolt-ünneplés is a sportvilág egyik legegyedibb mozdulata. 2020 májusában lett apa, a jamaicai modell, Kasi Bennett-tel közös lányuk az Olympia Lightning nevet kapta. Egy évvel később fiú­ikrei születtek, Thunder és Saint Leo.

A 19.19-es 200-as világcsúcs:

Bolt a mai napig szeret jókat enni, kedvence az egyik híres amerikai gyorsétteremlánc csirkeszárnya. Amikor gyerekként az iskolai versenyeken legyőzte vetélytársát, akkor még nem ez, hanem jamaicai fűszeres csirke volt a jutalma édesburgonyával. Ha csak helyi szinten, de már e győzelem hatására valóságos sztárrá vált a környéken, ami már tinédzserként is jól állt neki.

„Hihetetlen atléta. Minden évszázadban van valaki, aki újraírja a történelem lapjait. Az előző évszázadban Jesse Owens és Carl Lewis, ebben az évszázadban Usain Bolt” – mondta a pénteken 40. születésnapját ünneplő legenda edzője, Glen Mills.

A „Usain Bolt: A szélnél is sebesebben” című, 2014-ben kiadott önéletrajzi könyvét érdemes minden sportrajongónak legalább egyszer elolvasnia.

Fotó: Yaro Roland Kevesen tudják, de Usain Bolt első igazán nagy nemzetközi megméretése a 2001-es debreceni ifjúsági világbajnokság volt. „Magyarország? Viccelnek? Megnéztem otthon a világtérképet, vakartam a fejemet. Nagyon sokára találtam meg Magyarországot. Úgy tűnt, Debrecen a világnak Jamaicától a legtávolabbi pontján van” – írta a „Usain Bolt: A szélnél is sebesebben” című önéletrajzi könyvében. Ennek az eseménynek még nem ő volt a hőse, de olyan szempontból mindenképp emlékezetes volt neki, hogy nálunk ivott először szénsavas vizet. Alig három hét, és visszatér hazánkba, ugyanis ő a szeptember 11. és 13. között Budapesten bemutatkozó világdöntő egyik arca – mint „Abszolút Legenda”. Bolt először vállal ilyen szerepet 2017-es visszavonulása óta: szenvedélyét és a sportágon belüli státusát most arra szeretné felhasználni, hogy az egész világon hírét vigye az eseménynek és népszerűsítse. „Az atlétikai világdöntő ötlete zseniális: a legjobbak legjobbjai egymás ellen – a legnagyobb sztárok, még nagyobb személyiségek, semmi kifogás – és a verseny végén kiderül, ki lehet az abszolút bajnok. Csak annyit mondhatok, imádtam volna versenyezni ezen a közönségcsalogató versenyen” – áradozott Bolt az eseményről. Hozzátette: „Megtiszteltetés számomra, hogy „Abszolút Legendaként” segíthetek hírét vinni az eseménynek, hiszen az atlétika továbbra is az életem része. Amikor még a pályán voltam, rengeteg változást láttam a sportágban, és fontos, hogy az atlétika továbbra is fejlődjön. Ez az újfajta bajnokság lehetőséget ad, hogy bemutassa és növelje a sportág és elképesztő sztárjainak értékét.” Az „Abszolút Legenda” szeptemberben Budapestre jön!