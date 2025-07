Egyetemi világjátékok: Gyertyás Róza cselgáncsban, Enyingi Patrik 400 méteres síkfutásban szerzett ezüstérmet

Négy magyar cselgáncsozó kezdte meg szerepélését az egyetemi világjátékok szerdai napján, közülük a legjobban Gyertyás Róza szerepelt, aki az 57 kilósok között hosszú és fárasztó küzdelemmel kezdett, de utána meg sem állt a döntőig: a 32 között német, aztán grúz és lengyel riválisokat legyőzve menetelt a legjobb négyik, ahol az üzbég Aminova Sukurjont verve jutott döntőbe, ahol viszont már nem bírt a koreai Mimi Hutól, így ezüstérmet szerzett. A férfi 60 kilogrammosok között Naji Dávid bronzmeccsig jutott, amit elveszített, így ötödik helyen zárt.

Gyertyás Róza ugyan elbukta a döntőt, de nincs benne hiányérzet, hiszen a szokásosnál egy súllyal feljebb versenyzett.

„A súlycsoport nem volt nekem ismeretlen, párszor versenyeztem benne, akár országos szinten, akár egyetemi versenyeken. Most éreztem, hogy azért erősek, de szerencsére bennem is volt kraft. Nincs bennem hiányérzet, próbáltam maximálisan odaállni a döntőre, de most ez így sikerült. Úgy álltam oda, hogy mindent megteszek, ebben most ennyi volt, örülök ennek az eredménynek” – mondta lapunknak Gyertyás.

Bochumban az esti 400 méteres síkfutásra szegeződtek a szemek, ahol Enyingi Patriknak szurkolhattunk, aki hatalmas futással, az utolsó 40-50 métert megnyomva lett ezüstérmes (45.41).

„Őszintén, nagyon élveztem. Nagyon tetszett, hogy egy ilyen mezőnyben egy ilyen idővel jöhettem ide ki, a végeredménnyel pedig teljes mértékben elégedett vagyok” – jegyezte meg Enyingi Patrik, aki mellett szerdán még egy atlétánknak volt jelenése, a kalapácsvető Imre Roland kerek 66 méteres teljesítménnyel lett kilencedik.

A magyar érdekeltségű úszódöntőkben szerdán csak női versenyzők ugrottak medencébe, 100 méter mellen Kalmár Aliz a negyedik, 200 méter pillangón Ilyés Laura a hetedik, 50 méter gyors Tankó Beatrix szintén a hetedik, míg a Szilágyi Gerda, Tankó Beatrix, Ilyés Laura, Kalmár Aliz összetételű 4x100 méteres vegyes váltó a negyedik helyen végzett.

A férfi vízilabdacsapat a negyeddöntőben Chile ellen 30–3-as győzelmet aratott, és csütörtökön az elődöntőben a házigazda Németországgal találkozik.

A női kosárlabdacsapat drámai hajrában 73–71-re kikapott az Egyesült Államoktól az elődöntőben. Sitku Zsuzsanna 28, Dombai Réka 11, Tóth Franka Emília tíz ponttal zárt. Csapatuk pénteken Lengyelországgal játszik a bronzéremért.

A magyar csapat eddig nyolc ezüst- és három bronzérmet szerzett. A világ legnagyobb egyetemi multisport eseményén 150 ország 8500 sportolója vesz részt, a versenyeket a Rajna-Ruhr régió hat városában bonyolítják le jövő vasárnapig. A magyar delegáció minden eddiginél népesebb, 248 fős, közülük 178 a sportoló, akik 47 felsőoktatási intézményből érkeztek – ezek között 31 magyarországi egyetem vagy főiskola képviselteti magát.